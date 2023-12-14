https://sputnikarabic.ae/20231214/استهداف-قاعدة-الشدادي-الأمريكية-شمال-شرقي-سوريا-بطائرات-مسيرة--1084071321.html
استهداف قاعدة "الشدادي" الأمريكية شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة
استهداف قاعدة "الشدادي" الأمريكية شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة
أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القاعدة الأميريكية في الشدادي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T07:17+0000
2023-12-14T07:17+0000
2023-12-14T07:17+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104405/47/1044054722_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a4d1a8c73535d754d84dbfed2213e69e.jpg
دمشق- سبوتنيك. وقال المصدر: "3 انفجارات دوت في قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي بعد استهدافها بطائرات مسيرة".وكانت القاعدة الأمريكية في التنف بريف حمص جنوب شرقي سوريا، قد تعرضت لاستهداف بطائرات مسيرة، أمس الأربعاء، حسبما أفاد مصدر ميداني لسبوتنيك.وقال المصدر: "عدة انفجارات دوت في المنطقة إثر استهداف القاعدة الأمريكية بالمسيرات".وتضم القاعدة الأمريكية في التنف، معسكرات لتدريب المسلحين المنتمين لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، والذي يتخذ من القاعدة الأمريكية ملاذا آمنا لشن هجماته ضد الجيش السوري والمدنيين في المنطقة.وكانت القاعدتان الأمريكيتان في حقل غاز "كونيكو" وحقل "العمر" النفطي بريف دور الزور شرقي سوريا، قد تعرضتا لهجومين بالصواريخ، الثلاثاء الماضي، وفق ما أفادت مصادر ميدانية لـ"سبوتنيك".وتتعرض القواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الجزيرة السورية والعراق، بشكل يومي لهجمات متزامنة عدة، حيث وصل عدد هذه الهجمات عليها، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إلى أكثر من 90هجومًا، منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى اليوم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231213/مراسل-سبوتنيك-طائرات-مسيرة-تنهال-على-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-للغاز-شرقي-سوريا-1084067933.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104405/47/1044054722_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_857cf710ad1bd6b78b6ea61e0b3329bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
استهداف قاعدة "الشدادي" الأمريكية شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة
أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القاعدة الأميريكية في الشدادي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة.
دمشق- سبوتنيك. وقال المصدر: "3 انفجارات دوت في قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي بعد استهدافها بطائرات مسيرة".
وكانت القاعدة الأمريكية في التنف بريف حمص جنوب شرقي سوريا، قد تعرضت لاستهداف بطائرات مسيرة، أمس الأربعاء، حسبما أفاد مصدر ميداني لسبوتنيك.
وقال المصدر: "عدة انفجارات دوت في المنطقة إثر استهداف القاعدة الأمريكية بالمسيرات".
وتضم القاعدة الأمريكية في التنف، معسكرات لتدريب المسلحين المنتمين لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، والذي يتخذ من القاعدة الأمريكية ملاذا آمنا لشن هجماته ضد الجيش السوري والمدنيين في المنطقة.
وكانت القاعدتان الأمريكيتان في حقل غاز "كونيكو" وحقل "العمر" النفطي بريف دور الزور شرقي سوريا، قد تعرضتا لهجومين بالصواريخ، الثلاثاء الماضي، وفق ما أفادت مصادر ميدانية لـ"سبوتنيك".
وتتعرض القواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الجزيرة السورية والعراق، بشكل يومي لهجمات متزامنة عدة، حيث وصل عدد هذه الهجمات عليها، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إلى أكثر من 90هجومًا، منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى اليوم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأمريكي.