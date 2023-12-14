https://sputnikarabic.ae/20231214/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الغرب-لا-يريد-التخلي-عن-استخدام-أوكرانيا-ضد-روسيا-1084104246.html

الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب لا يريد التخلي عن استخدام أوكرانيا ضد روسيا

الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب لا يريد التخلي عن استخدام أوكرانيا ضد روسيا

أفاد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، بأن الغرب يدرك فشل العمليات العسكرية الأوكرانية، لكنه مصر على استخدام أوكرانيا... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T15:49+0000

2023-12-14T15:49+0000

2023-12-14T15:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ناريشكين للصحفيين في مينسك: "السياسيون وقادة الدول الغربية يدركون فشل ما يسمى بهجوم الصيف والخريف (الهجوم المضاد) الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية ضد القوات الروسية".ووفقا لناريشكين، فإن الغرب "سيحاول، بالطبع، الحفاظ على نظام خاضع للرقابة معادي للروس في أوكرانيا، وسيحاولون مواصلة تطوير أراضي أوكرانيا بالمعنى العسكري".وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت يوم 24 شباط/فبراير 2022؛ حيث أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا.كما عمدت هذه الدول إلى تقديم دعم مالي وعسكري ضخم إلى نظام كييف، بهدف عرقلة أهداف العملية المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من أراضيها إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231214/إعلام-أمريكا-ترسل-جنرالا-لإقناع-نظام-كييف-بتجميد-الصراع-1084078497.html

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