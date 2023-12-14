https://sputnikarabic.ae/20231214/البيت-الأبيض-الجمهوريون-يحتجزون-قرار-مساعدات-أوكرانيا-والوقت-ينفد-1084117818.html
البيت الأبيض: الجمهوريون يحتجزون قرار مساعدات أوكرانيا والوقت ينفد
البيت الأبيض: الجمهوريون يحتجزون قرار مساعدات أوكرانيا والوقت ينفد
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الجمهوريين في مجلس النواب ذهبوا في عطلة رأس السنة الجديدة، دون... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T19:29+0000
2023-12-14T19:29+0000
2023-12-14T19:29+0000
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وأوضح كيربي للصحفيين: "قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي إن الصراع على أوكرانيا لن يتم حله ولن يكون هناك سلام حتى تحقق روسيا أهدافها، وكلنا يعلم ماذا يعني ذلك".وذكر كيربي أن كييف تحتاج إلى المساعدة الآن، وليس بعد الاحتفال برأس السنة وفوات الآوان. وفي وقت سابق، منع الجمهوريون مجلس الشيوخ من النظر في طلب البيت الأبيض للحصول على أموال لأوكرانيا وإسرائيل وغيرها من الاحتياجات.وقالت واشنطن إن المساعدة من الحلفاء الأوروبيين ستكون موضع تساؤل إذا توقفت الولايات المتحدة عن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ويقوم مجلس النواب بوضع اللمسات الأخيرة على اليوم الأخير يوم الخميس، في إجازة حتى 9 يناير/ كانون الثاني، وسيعمل مجلس الشيوخ يوم الجمعة، وسيعود من الإجازة في 8 يناير.
https://sputnikarabic.ae/20231214/أوروبا-تقرر-بدء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-بشأن-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1084114135.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, مجلس الشيوخ الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, مجلس الشيوخ الأمريكي
البيت الأبيض: الجمهوريون يحتجزون قرار مساعدات أوكرانيا والوقت ينفد
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الجمهوريين في مجلس النواب ذهبوا في عطلة رأس السنة الجديدة، دون أن يحسموا موضوع تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، إذ على ما يبدو قد تم احتجاز "الدعم المستعجل" كرهينة.
وأوضح كيربي للصحفيين: "قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي إن الصراع على أوكرانيا لن يتم حله ولن يكون هناك سلام حتى تحقق روسيا أهدافها، وكلنا يعلم ماذا يعني ذلك".
وأضاف كيربي: "آمل أن يكون هؤلاء الجمهوريون من مجلس النواب الذين يحتجزون المساعدات الحاسمة لأوكرانيا كرهينة منذ شهور قد سمعوا رسالة بوتين بوضوح وبشكل جلي، بدلا من أن يذهبون في إجازة".
وذكر كيربي أن كييف تحتاج إلى المساعدة الآن، وليس بعد الاحتفال برأس السنة وفوات الآوان.
وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن روسيا تتحدى "النظام الدولي". وقال "روسيا تبحث عن فرص لإعادة تشكيل النظام العالمي لجعلها مواتية لنموذجها".
وفي وقت سابق، منع الجمهوريون مجلس الشيوخ من النظر في طلب البيت الأبيض للحصول على أموال لأوكرانيا وإسرائيل وغيرها من الاحتياجات.
ويطالب الجمهوريون، في مقابل تنازلات بشأن مشروع القانون، بتغييرات في مناهج حماية الحدود، وحذر البيت الأبيض من أن هناك عدة أسابيع متبقية، وبعد ذلك سيتم استنفاد إمكانيات المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم.
وقالت واشنطن إن المساعدة من الحلفاء الأوروبيين ستكون موضع تساؤل
إذا توقفت الولايات المتحدة عن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ويقوم مجلس النواب بوضع اللمسات الأخيرة على اليوم الأخير يوم الخميس، في إجازة حتى 9 يناير/ كانون الثاني، وسيعمل مجلس الشيوخ يوم الجمعة، وسيعود من الإجازة في 8 يناير.