https://sputnikarabic.ae/20231214/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-7-جنود-وضابط-بجروح-خطيرة-في-معارك-بقطاع-غزة-1084106000.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 جنود وضابط بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 جنود وضابط بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن إصابة 8 من عناصره بينهم ضابط في معارك ضارية بقطاع غزة. 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T16:32+0000

2023-12-14T16:32+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس" إن: "أربعة جنود من كتيبة الهندسة 603، فيلق الهندسة القتالية، وجندي من الكتيبة 12 من لواء غولاني أصيبوا بجروح خطيرة في معركة دارت جنوبي قطاع غزة".وأضاف: " كما أصيب جنديان من وحدة ماجلان (212) بجروح خطيرة خلال معارك جنوب قطاع غزة".وتابع المتحدث: "أصيب ضابط في الكتيبة 82 من تشكيل "ساعر مجولان" (7) بجراح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة".وأشار إلى أنه "تم إجلاء جميع المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات، وتم إبلاغ ذويهم".ومنذ 27 أكتوبر الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي في عملية توغل بري بشمال قطاع غزة، ثم توسعت لاحقا إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة شرسة من فصائل المقاومة الفلسطينية.وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس"، قنص 4 جنود إسرائيليين شمال غرب مدينة غزة، شمال القطاع، واستهداف "3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة". وأضافت في بيانات مقتضبة على منصة "تلغرام" أن مقاتليها استهدفوا خلال اليوم "4 ناقلات جند ودبابتين" إسرائيليتين من نوع ميركافا شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف "الياسين 105"، فضلا عن "استهداف دبابتين من نوع ميركفا بقذائف الياسين 105 جنوب شرق مدينة خانيونس".وصباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، ارتفاع عدد الضباط والجنود الجرحى في صفوفه منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة إلى 648، والقتلى إلى 116، فيما قُتل 445 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

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