https://sputnikarabic.ae/20231214/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-الصواريخ-التابعة-للواءين-37-و65-التابعين-لقوات-نظام-كييف-1084070041.html

الجيش الروسي يدمر مستودعات الصواريخ التابعة للواءين 37 و65 الأوكرانيين

الجيش الروسي يدمر مستودعات الصواريخ التابعة للواءين 37 و65 الأوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، دمرت مستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للواء مشاة البحرية الـ37 واللواء الميكانيكي 65... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T06:29+0000

2023-12-14T06:29+0000

2023-12-14T06:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

العالم

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وجاء في بيان الدفاع الروسية: " قام الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتدمير مستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للواء مشاة البحرية 37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بالإضافة إلى دحر الجنود الأوكرانيين ومعداتهم العسكرية من 128 منطقة.وأضاف البيان أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، ألحقت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، بالتعاون مع المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، أضرارًا بأفراد ومعدات اللواء الهجومي الجوي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وفي اتجاه زابوروجيه، أطلقت مجموعات تابعة للقوات المسلحة الروسية، وبدعم من المدفعية، النار على أفراد ومعدات اللواءين الميكانيكيين 33 و65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو اليومية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 45 عسكريا، ومركبتين، وفقا للبيان.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارز"، خلال النهار، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 26 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغورلوفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفايا كاخوفكا وتافريسك في مقاطعة خيرسون.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231214/الجيش-الروسي-يدمر-معدات-قوات-كييف-بما-في-ذلك-مدفع-قيصر-الفرنسي-1084070118.html

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