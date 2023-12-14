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الخارجية التركية: الولايات المتحدة هي التي تقف في الطريق بين مجزرة قطاع غزة والهدنة

الخارجية التركية: الولايات المتحدة هي التي تقف في الطريق بين مجزرة قطاع غزة والهدنة

أفاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة وحدها هي التي تقف في الطريق بين المذبحة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، ويجب على واشنطن... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

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- قال فيدان في مؤتمر صحفي في باكو: "نتوقع ألا تعرقل الولايات المتحدة بعد الآن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي يحول بين المذبحة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار هو الولايات المتحدة". ووفقا له، فإن أنقرة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الهجمات على الفلسطينيين وبدء عملية السلام.وأشار فيدان إلى أن نتائج التصويت على القرار في مجلس الأمن الدولي تظهر لأولئك الذين يدعمون إسرائيل، أن المجتمع الدولي ملتزم بإنهاء الصراع في قطاع غزة.وفي وقت سابق، قال ياسين أكرم سريم، نائب وزير الخارجية التركي، إن "ما نحتاج إليه في غزة ليست هدنة إنسانية مؤقتة، بل إلى وقف دائم لإطلاق النار". وفي وقت سابق، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط مسبقة. وفي وقت لاحق، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً مماثلاً، وصوتت الولايات المتحدة ضده. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.

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أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي