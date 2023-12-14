https://sputnikarabic.ae/20231214/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-طائرة-مسيرة-كانت-في-طريقها-نحو-موسكو-1084068541.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها نحو موسكو
الدفاعات الجوية الروسية تعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها نحو موسكو
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على العاصمة موسكو. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T03:05+0000
2023-12-14T03:05+0000
2023-12-14T03:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "رصدت قوات الدفاع الجوي محاولة أخرى لإطلاق طائرة مسيرة باتجاه موسكو واعترضتها في منطقة نارو فومينسك".وأضاف سوبيانين أن حطام الطائرة لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات وفقا للمعلومات الأولية.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أحبطت هجوما بطائرة مسيرة كان يستهدف العاصمة موسكو.وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231214/الدفاع-الجوي-الروسي-يحبط-هجوما-بطائرة-مسيرة-على-موسكو-1084068233.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها نحو موسكو
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على العاصمة موسكو.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سوبيانين عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "رصدت قوات الدفاع الجوي محاولة أخرى لإطلاق طائرة مسيرة باتجاه موسكو واعترضتها في منطقة نارو فومينسك".
وأضاف سوبيانين أن حطام الطائرة لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات وفقا للمعلومات الأولية.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أحبطت هجوما بطائرة مسيرة كان يستهدف العاصمة موسكو.
وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية
، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.