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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231214/الدفاع-الروسية-تدمير-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كالوجا-وموسكو-1084069096.html
الدفاع الروسية: تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كالوجا وموسكو
الدفاع الروسية: تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كالوجا وموسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وموسكو. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T04:05+0000
2023-12-14T04:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أُحبطت مساء اليوم محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية على مواقع في روسيا الاتحادية".وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت واعترضت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وموسكو".وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231214/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-طائرة-مسيرة-كانت-في-طريقها-نحو-موسكو-1084068541.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

الدفاع الروسية: تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كالوجا وموسكو

04:05 GMT 14.12.2023
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وموسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أُحبطت مساء اليوم محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية على مواقع في روسيا الاتحادية".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها نحو موسكو
03:05 GMT
وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت واعترضت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وموسكو".
وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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