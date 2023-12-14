https://sputnikarabic.ae/20231214/الدفاع-الروسية-تدمير-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كالوجا-وموسكو-1084069096.html
الدفاع الروسية: تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كالوجا وموسكو
الدفاع الروسية: تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كالوجا وموسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وموسكو. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T04:05+0000
2023-12-14T04:05+0000
2023-12-14T04:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أُحبطت مساء اليوم محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية على مواقع في روسيا الاتحادية".وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت واعترضت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وموسكو".وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231214/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-طائرة-مسيرة-كانت-في-طريقها-نحو-موسكو-1084068541.html
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سبوتنيك عربي
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الدفاع الروسية: تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كالوجا وموسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وموسكو.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أُحبطت مساء اليوم محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية على مواقع في روسيا الاتحادية".
وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت واعترضت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وموسكو".
وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية
، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.