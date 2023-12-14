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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231214/القائد-الأعلى-السابق-لحلف-الناتو-يكشف-عن-تخييب-زيلينسكي-لآمال-أمريكا--1084072927.html
القائد الأعلى السابق لحلف "الناتو" يكشف عن تخييب زيلينسكي لآمال أمريكا
القائد الأعلى السابق لحلف "الناتو" يكشف عن تخييب زيلينسكي لآمال أمريكا
أفاد الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) جيمس ستافريديس، بأن الحكومة الأمريكية أدارت ظهرها للرئيس... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T07:56+0000
2023-12-14T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ستافريديس: "يجب أن نعترف بصدق بعدم النجاح في الهجوم، الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية هذا الصيف. لقد فشل بالفعل، تعثر الهجوم الأوكراني وأدى ذلك إلى خيبة الأمل (في الولايات المتحدة)... زيلينسكي هو في وضع مختلف تماما عما كان عليه قبل عام".وأضاف: "إنه (بوتين) يقوم بعمل رائع. هذا عام جيد بالنسبة له".وفي وقت سابق، صرح ستافريديس، أن نهاية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، قد تتبع السيناريو الكوري، وهو ما يعني اعتراف كييف على الأقل بخسارة الأراضي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231213/روسيا-تدرج-رئيس-جهاز-الاستخبارات-العسكرية-الأوكرانية-على-قوائم-المطلوبين-1084067633.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القائد الأعلى السابق لحلف "الناتو" يكشف عن تخييب زيلينسكي لآمال أمريكا

07:56 GMT 14.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) جيمس ستافريديس، بأن الحكومة الأمريكية أدارت ظهرها للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بسبب "الهجوم المضاد" الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ستافريديس: "يجب أن نعترف بصدق بعدم النجاح في الهجوم، الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية هذا الصيف. لقد فشل بالفعل، تعثر الهجوم الأوكراني وأدى ذلك إلى خيبة الأمل (في الولايات المتحدة)... زيلينسكي هو في وضع مختلف تماما عما كان عليه قبل عام".

وأشار إلى أن الوضع يتطور بأفضل طريقة بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد عزز العلاقات مع العديد من الدول، ولم ينجح هجوم الجيش الأوكراني.

وأضاف: "إنه (بوتين) يقوم بعمل رائع. هذا عام جيد بالنسبة له".
وفي وقت سابق، صرح ستافريديس، أن نهاية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، قد تتبع السيناريو الكوري، وهو ما يعني اعتراف كييف على الأقل بخسارة الأراضي.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تدرج رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على قائمة المطلوبين
أمس, 23:17 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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