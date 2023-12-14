https://sputnikarabic.ae/20231214/القيادة-المركزية-الأمريكية-الحوثيون-فشلوا-في-السيطرة-على-ناقلة-في-البحر-الأحمر-1084070767.html

القيادة المركزية الأمريكية: "الحوثيون" فشلوا في السيطرة على ناقلة في البحر الأحمر

القيادة المركزية الأمريكية: "الحوثيون" فشلوا في السيطرة على ناقلة في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية في البحر الأحمر، مشيرة أنها كانت تستهدف ناقلة في البحر الاحمر. 14.12.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، قالت فيه إن "الحوثيين فشلوا في السيطرة على ناقلة في البحر الأحمر".وتابعت: "استخدم الحوثيون زوارق سريعة للوصول إلى ناقلة في البحر الأحمر، لكنهم فشلوا في الصعود إليها والسيطرة عليها".ولفتت إلى أن "مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، تلقت نداء استغاثة من نقالة ترفع علم جزر مارشال في البحر الأحمر، أمس الأربعاء".وأشارت إلى أن "الاستغاثة أفادت بتعرض الناقلة لهجوم من الحوثيين"، مشيرة إلى أنه "تم إفشال الهجوم، وبعد ذلك تم إطلاق صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن، لكنها لم تصب الناقلة"، بحسب البيان.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق، استهداف سفينة محملة بالنفط كانت متجهة إلى إسرائيل، بعد رفض طاقمها تحذيرات الجماعة، كاشفة عن منع سفن أخرى من المرور في البحر الأحمر.وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231213/بعد-هجماتها-البحرية-أنصار-الله-تكشف-تلقيها-رسائل-من-دول-فاعلة--1084062485.html

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