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https://sputnikarabic.ae/20231214/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-يعلن-فقدان-الاتصال-بغرفة-العمليات-في-قطاع-غزة-بشكل-كامل-1084109140.html
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقدان الاتصال بغرفة العمليات في قطاع غزة بشكل كامل
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقدان الاتصال بغرفة العمليات في قطاع غزة بشكل كامل
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، فقدان الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وطواقمه العاملة هناك كافة، وذلك بعدما قطعت إسرائيل شبكات الاتصال... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T17:51+0000
2023-12-14T17:51+0000
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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له: "انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمنا العاملة هناك، في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل للمرة الخامسة منذ بداية العدوان".وأضاف البيان: "نعرب عن قلقنا على سلامة طواقمنا العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة. ونشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى".وصرح جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن قيام إسرائيل بإغراق أنفاق حركة "حماس" في غزة ستكون له عواقب طويلة المدى على حقوق الإنسان، ويجب تنفيذ العمليات العسكرية وفقا للقانون الدولي.وقال لورانس لوكالة "سبوتنيك": "نشعر بالقلق إزاء عدد من الآثار السلبية على حقوق الإنسان، وبعضها طويل الأمد، والناجمة عن ضخ كميات كبيرة من المياه المالحة تحت الأرض".وأضاف: "لا يمكن للهجوم أيضا أن يعطل المرافق الأساسية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة أو الحدوث حيث يمكن توقع أضرار جسيمة واسعة النطاق وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية".
https://sputnikarabic.ae/20231214/انقطاع-كامل-لخدمات-الاتصالات-والإنترنت-عن-قطاع-غزة-1084105545.html
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العالم, العالم العربي, غزة
العالم, العالم العربي, غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقدان الاتصال بغرفة العمليات في قطاع غزة بشكل كامل

17:51 GMT 14.12.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، فقدان الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وطواقمه العاملة هناك كافة، وذلك بعدما قطعت إسرائيل شبكات الاتصال الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت عن جميع أنحاء القطاع.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له: "انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمنا العاملة هناك، في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل للمرة الخامسة منذ بداية العدوان".
وأضاف البيان: "نعرب عن قلقنا على سلامة طواقمنا العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة. ونشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى".
وصرح جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن قيام إسرائيل بإغراق أنفاق حركة "حماس" في غزة ستكون له عواقب طويلة المدى على حقوق الإنسان، ويجب تنفيذ العمليات العسكرية وفقا للقانون الدولي.
كابلات إنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة
16:26 GMT
وقال لورانس لوكالة "سبوتنيك": "نشعر بالقلق إزاء عدد من الآثار السلبية على حقوق الإنسان، وبعضها طويل الأمد، والناجمة عن ضخ كميات كبيرة من المياه المالحة تحت الأرض".
وأشار إلى أنه وفقاً لقوانين الحرب، يجب تبرير كل هجوم على أساس الضرورة العسكرية والحذر والتناسب، ولا يجوز أن يكون مفرطاً من حيث الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو الأهداف المدنية.
وأضاف: "لا يمكن للهجوم أيضا أن يعطل المرافق الأساسية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة أو الحدوث حيث يمكن توقع أضرار جسيمة واسعة النطاق وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية".
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