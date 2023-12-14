https://sputnikarabic.ae/20231214/انقطاع-كامل-لخدمات-الاتصالات-والإنترنت-عن-قطاع-غزة-1084105545.html
انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة
انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، نتيجة التصعيد الإسرائيلي المستمر في القطاع. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T16:26+0000
2023-12-14T16:26+0000
2023-12-14T16:26+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت الشركة في بيان، اليوم الخميس: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى".وأطلقت حماس خلال العملية آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231214/الموساد-اعتقال-7-عناصر-يعملون-مع-حماس-في-الدنمارك-خططوا-لضرب-أهداف-إسرائيلية-1084103041.html
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سبوتنيك عربي
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، نتيجة التصعيد الإسرائيلي المستمر في القطاع.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الخميس: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".
يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى
".
وأطلقت حماس خلال العملية آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.