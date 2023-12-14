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https://sputnikarabic.ae/20231214/بريطانيا-تمنع-المستوطنين-المتهمين-بالعنف-ضد-الفلسطينيين-من-دخول-أراضيها-1084099376.html
بريطانيا تمنع المستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين من دخول أراضيها
بريطانيا تمنع المستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين من دخول أراضيها
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن بلاده ستمنع المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين من دخول أراضيها. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T14:40+0000
2023-12-14T14:40+0000
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وقال كاميرون عبر منصة "إكس"، "يقوض المستوطنون المتطرفون، من خلال استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".وأضاف "يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه".وأتم وزير الخارجية البريطاني "سنمنع هؤلاء المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلدنا لا يمكن أن يكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".وفي وقت سابق، كشف مسؤول إسرائيلي أن إدارة بايدن تستعد للإعلان عن حظر التأشيرات ضد عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن المسؤول الإسرائيلي، قوله إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بذلك".يذكر أنه خلال ما يقارب من شهرين منذ الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض المدنيون الفلسطينيون في الضفة الغربية لاعتداءات شديدة، بما يشمل هجمات ومضايقات متكررة من قبل المستوطنين.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طرح في وقت سابق، فكرة حظر التأشيرات لأول مرة مقال رأي كتبه في إحدى الصحف الأمريكية الشهيرة.وعلى نفس النهج، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن على الاتحاد الأوروبي أيضا النظر في فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين.
https://sputnikarabic.ae/20231213/المفوضية-الأوروبية-عنف-المستوطنين-بالضفة-الغربية-يهدد-استقرار-المنطقة--1084044035.html
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بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

بريطانيا تمنع المستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين من دخول أراضيها

14:40 GMT 14.12.2023
© Sputnikرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Sputnik
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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن بلاده ستمنع المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين من دخول أراضيها.
وقال كاميرون عبر منصة "إكس"، "يقوض المستوطنون المتطرفون، من خلال استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأضاف "يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه".
وأتم وزير الخارجية البريطاني "سنمنع هؤلاء المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلدنا لا يمكن أن يكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".
وفي وقت سابق، كشف مسؤول إسرائيلي أن إدارة بايدن تستعد للإعلان عن حظر التأشيرات ضد عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
المفوضية الأوروبية: عنف المستوطنين بالضفة الغربية يهدد استقرار المنطقة
أمس, 12:13 GMT
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن المسؤول الإسرائيلي، قوله إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بذلك".
يذكر أنه خلال ما يقارب من شهرين منذ الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض المدنيون الفلسطينيون في الضفة الغربية لاعتداءات شديدة، بما يشمل هجمات ومضايقات متكررة من قبل المستوطنين.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طرح في وقت سابق، فكرة حظر التأشيرات لأول مرة مقال رأي كتبه في إحدى الصحف الأمريكية الشهيرة.
وعلى نفس النهج، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن على الاتحاد الأوروبي أيضا النظر في فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين.
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