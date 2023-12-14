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https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-تزايد-مظاهر-الإسلاموفوبيا-في-العالم-هو-نتيجة-لسياسات-بعض-النخب--1084096442.html
بوتين: تزايد مظاهر "الإسلاموفوبيا" في العالم هو نتيجة لسياسات بعض النخب
بوتين: تزايد مظاهر "الإسلاموفوبيا" في العالم هو نتيجة لسياسات بعض النخب
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تزايد ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، وتنامي مظاهر النزعات القومية في العالم، هو نتيجة لعمل نخب محددة. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T13:31+0000
2023-12-14T13:31+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
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وقال بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي (الخط المباشر مع فلاديمير بوتين): "هناك تصاعد لـ"الإسلاموفوبيا"، هل تعلمون ما سبب ذلك من وجهة نظري؟ هو أن الناس يواجهون نوعا من الظلم، انظروا ماذا يحدث في غزة، لقد ظهرت بعض ردود الفعل في جميع أنحاء العالم الإسلامي وازداد عدد الأشخاص الذين يفكرون بشكل متطرف، وهذه الزيادة واضحة، وعدد هؤلاء الأشخاص آخذ في الازدياد، فلا يوجد شيء جيد في هذا، وهذا نتيجة لسياسات بعض النخب وعدم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية منذ عقود".ويجري الرئيس الروسي في كل سنة حوارا على الهواء مباشرة يدوم ساعات للتفاعل مع المواطنين والإجابة على مئات الأسئلة التي يطرحونها ويتطرقون فيها إلى مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، واستمر سنويا باستثناء عامي 2004 و2012. وفي عام 2020، تم الجمع لأول مرة بين برنامج "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي الموسع التقليدي لبوتين، حيث يحضره المئات من الصحفيين من روسيا، وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-زيادة-استخدام-العملة-الوطنية-في-التعاملات-يعزز-سيادة-البلاد-وقدراتها-1084090349.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم

بوتين: تزايد مظاهر "الإسلاموفوبيا" في العالم هو نتيجة لسياسات بعض النخب

13:31 GMT 14.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تزايد ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، وتنامي مظاهر النزعات القومية في العالم، هو نتيجة لعمل نخب محددة.
وقال بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي (الخط المباشر مع فلاديمير بوتين): "هناك تصاعد لـ"الإسلاموفوبيا"، هل تعلمون ما سبب ذلك من وجهة نظري؟ هو أن الناس يواجهون نوعا من الظلم، انظروا ماذا يحدث في غزة، لقد ظهرت بعض ردود الفعل في جميع أنحاء العالم الإسلامي وازداد عدد الأشخاص الذين يفكرون بشكل متطرف، وهذه الزيادة واضحة، وعدد هؤلاء الأشخاص آخذ في الازدياد، فلا يوجد شيء جيد في هذا، وهذا نتيجة لسياسات بعض النخب وعدم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية منذ عقود".
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
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وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس، وعرض نتائج العام 2023، وأجاب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية، ويتزامن معه برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، حيث يجري فيه بوتين حوارا مباشرا مع المواطنين الروس والأجانب عبر "الخط المباشر"، إذ يجيب الرئيس على الأسئلة التي يطرحونها، حيث تشمل مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ويجري الرئيس الروسي في كل سنة حوارا على الهواء مباشرة يدوم ساعات للتفاعل مع المواطنين والإجابة على مئات الأسئلة التي يطرحونها ويتطرقون فيها إلى مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، واستمر سنويا باستثناء عامي 2004 و2012. وفي عام 2020، تم الجمع لأول مرة بين برنامج "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي الموسع التقليدي لبوتين، حيث يحضره المئات من الصحفيين من روسيا، وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو.
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