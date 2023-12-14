https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-تزايد-مظاهر-الإسلاموفوبيا-في-العالم-هو-نتيجة-لسياسات-بعض-النخب--1084096442.html

بوتين: تزايد مظاهر "الإسلاموفوبيا" في العالم هو نتيجة لسياسات بعض النخب

بوتين: تزايد مظاهر "الإسلاموفوبيا" في العالم هو نتيجة لسياسات بعض النخب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تزايد ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، وتنامي مظاهر النزعات القومية في العالم، هو نتيجة لعمل نخب محددة. 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T13:31+0000

2023-12-14T13:31+0000

2023-12-14T13:31+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

العالم

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وقال بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي (الخط المباشر مع فلاديمير بوتين): "هناك تصاعد لـ"الإسلاموفوبيا"، هل تعلمون ما سبب ذلك من وجهة نظري؟ هو أن الناس يواجهون نوعا من الظلم، انظروا ماذا يحدث في غزة، لقد ظهرت بعض ردود الفعل في جميع أنحاء العالم الإسلامي وازداد عدد الأشخاص الذين يفكرون بشكل متطرف، وهذه الزيادة واضحة، وعدد هؤلاء الأشخاص آخذ في الازدياد، فلا يوجد شيء جيد في هذا، وهذا نتيجة لسياسات بعض النخب وعدم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية منذ عقود".ويجري الرئيس الروسي في كل سنة حوارا على الهواء مباشرة يدوم ساعات للتفاعل مع المواطنين والإجابة على مئات الأسئلة التي يطرحونها ويتطرقون فيها إلى مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، واستمر سنويا باستثناء عامي 2004 و2012. وفي عام 2020، تم الجمع لأول مرة بين برنامج "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي الموسع التقليدي لبوتين، حيث يحضره المئات من الصحفيين من روسيا، وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو.

https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-زيادة-استخدام-العملة-الوطنية-في-التعاملات-يعزز-سيادة-البلاد-وقدراتها-1084090349.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم