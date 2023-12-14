https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-زيادة-استخدام-العملة-الوطنية-في-التعاملات-يعزز-سيادة-البلاد-وقدراتها-1084090349.html
بوتين: زيادة استخدام العملة الوطنية في التعاملات يعزز سيادة البلاد وقدراتها
بوتين: زيادة استخدام العملة الوطنية في التعاملات يعزز سيادة البلاد وقدراتها
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه كلما زاد استخدام روسيا للعملة الوطنية في تعاملاتها، زاد تعزيز سيادة البلاد وقدراتها. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T12:48+0000
2023-12-14T12:48+0000
2023-12-14T13:20+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
اقتصاد
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وقال بوتين خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين": "كلما استخدمنا العملة الوطنية في التعاملات المالية والاقتصادية، كلما كان ذلك أفضل. هذا يعزز سيادتنا وقدراتنا".تجدر الإشارة، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال فرض العقوبات وتجميد احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، دفعت الدول الأخرى إلى تقليل اعتمادها على الدولار.وأبرمت البرازيل والصين، اتفاقيات بشأن التسويات بالعملات الوطنية، وقررت الهند وماليزيا، إجراء التسويات التجارية بالروبية الهندية، كما ووقعت الصين وفرنسا، أول اتفاقية بشأن تجارة الغاز باليوان، بالإضافة إلى ذلك، قررت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) زيادة استخدام عملات الدول الأعضاء في التجارة والاستثمار الإقليميين.ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذه الأثناء مؤتمره الصحفي السنوي حيث يعرض نتائج العام 2023، ويجيب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية، ويتزامن معه برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، حيث يجري فيه بوتين حوارا مباشرا مع المواطنين الروس والأجانب عبر "الخط المباشر"، إذ يجيب الرئيس على الأسئلة التي يطرحونها، حيث تشمل مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، واستمر سنويا باستثناء عامي 2004 و2012. وفي عام 2020، تم الجمع لأول مرة بين برنامج "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي الموسع التقليدي لبوتين، حيث يحضره المئات من الصحفيين من روسيا، وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231214/وزير-الكهرباء-المصري-هناك-تاريخ-طويل-من-التعاون-الناجح-مع-روسيا-في-الكثير-من-المجالات-1084075532.html
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سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين, روسيا, اقتصاد
فلاديمير بوتين, روسيا, اقتصاد
بوتين: زيادة استخدام العملة الوطنية في التعاملات يعزز سيادة البلاد وقدراتها
12:48 GMT 14.12.2023 (تم التحديث: 13:20 GMT 14.12.2023)
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه كلما زاد استخدام روسيا للعملة الوطنية في تعاملاتها، زاد تعزيز سيادة البلاد وقدراتها.
وقال بوتين خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين": "كلما استخدمنا العملة الوطنية في التعاملات المالية والاقتصادية، كلما كان ذلك أفضل. هذا يعزز سيادتنا وقدراتنا".
وفي أيلول/ سبتمبر، تم تسديد قيمة ما نسبته 37.2% من الصادرات الروسية إلى آسيا بالروبل، ونسبة 41.6 في المئة بالعملات الصديقة، أما بالنسبة للواردات فتم تسديد 24.7% بالروبل و56.3% بالعملات الصديقة.
تجدر الإشارة، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال فرض العقوبات وتجميد احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، دفعت الدول الأخرى إلى تقليل اعتمادها على الدولار.
وأبرمت البرازيل والصين، اتفاقيات بشأن التسويات بالعملات الوطنية
، وقررت الهند وماليزيا، إجراء التسويات التجارية بالروبية الهندية، كما ووقعت الصين وفرنسا، أول اتفاقية بشأن تجارة الغاز باليوان، بالإضافة إلى ذلك، قررت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) زيادة استخدام عملات الدول الأعضاء في التجارة والاستثمار الإقليميين.
ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذه الأثناء مؤتمره الصحفي السنوي حيث يعرض نتائج العام 2023، ويجيب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية، ويتزامن معه برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، حيث يجري فيه بوتين حوارا مباشرا مع المواطنين الروس والأجانب عبر "الخط المباشر"، إذ يجيب الرئيس على الأسئلة التي يطرحونها، حيث تشمل مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، واستمر سنويا باستثناء عامي 2004 و2012. وفي عام 2020، تم الجمع لأول مرة بين برنامج "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي الموسع التقليدي لبوتين، حيث يحضره المئات من الصحفيين من روسيا، وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو.