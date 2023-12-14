https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-زيادة-استخدام-العملة-الوطنية-في-التعاملات-يعزز-سيادة-البلاد-وقدراتها-1084090349.html

بوتين: زيادة استخدام العملة الوطنية في التعاملات يعزز سيادة البلاد وقدراتها

بوتين: زيادة استخدام العملة الوطنية في التعاملات يعزز سيادة البلاد وقدراتها

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه كلما زاد استخدام روسيا للعملة الوطنية في تعاملاتها، زاد تعزيز سيادة البلاد وقدراتها. 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T12:48+0000

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2023-12-14T13:20+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

اقتصاد

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وقال بوتين خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين": "كلما استخدمنا العملة الوطنية في التعاملات المالية والاقتصادية، كلما كان ذلك أفضل. هذا يعزز سيادتنا وقدراتنا".تجدر الإشارة، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال فرض العقوبات وتجميد احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، دفعت الدول الأخرى إلى تقليل اعتمادها على الدولار.وأبرمت البرازيل والصين، اتفاقيات بشأن التسويات بالعملات الوطنية، وقررت الهند وماليزيا، إجراء التسويات التجارية بالروبية الهندية، كما ووقعت الصين وفرنسا، أول اتفاقية بشأن تجارة الغاز باليوان، بالإضافة إلى ذلك، قررت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) زيادة استخدام عملات الدول الأعضاء في التجارة والاستثمار الإقليميين.ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذه الأثناء مؤتمره الصحفي السنوي حيث يعرض نتائج العام 2023، ويجيب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية، ويتزامن معه برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، حيث يجري فيه بوتين حوارا مباشرا مع المواطنين الروس والأجانب عبر "الخط المباشر"، إذ يجيب الرئيس على الأسئلة التي يطرحونها، حيث تشمل مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، واستمر سنويا باستثناء عامي 2004 و2012. وفي عام 2020، تم الجمع لأول مرة بين برنامج "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي الموسع التقليدي لبوتين، حيث يحضره المئات من الصحفيين من روسيا، وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو.

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فلاديمير بوتين, روسيا, اقتصاد