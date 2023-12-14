https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-يتفاجأ-بسؤال-من-توأم-افتراضي-فيديو-1084091440.html
بوتين يتفاجأ بسؤال من "توأم افتراضي"... فيديو
بوتين يتفاجأ بسؤال من "توأم افتراضي"... فيديو
خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" تفاجئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الذكاء الاصطناعي عندما وجد أن من يسأله شبيه له. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T12:54+0000
2023-12-14T12:54+0000
2023-12-14T12:54+0000
مجتمع
روسيا
نادي الفيديو
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والشبيه الافتراضي سأل الرئيس بوتين كيف تقيمون الأخطار عن طريق الذكاء الاصطناعي، وقال بوتين: "نعم يمكنكم أن تكونو مشابهين لي وتتحدثون بصوتي وقد فكرت وقررت بأنه يمكن أن يكون شبهي ويتحدث بصوتي هو شخص واحد فقط وهو أنا".وتلقى الخط المباشر للرئيس بوتين، أكثر من مليوني سؤال من المواطنين الروس، بحسب ما قاله المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.وبيّن بيسكوف أنه سيتم تمثيل وسائل الإعلام الأجنبية في المؤتمر الصحفي، بما في ذلك من الدول غير الصديقة. ويتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المؤتمرالصحفي عن مفرزات العام 2023 في روسيا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو
بوتين يتفاجأ بسؤال من "توأم افتراضي"... فيديو
خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" تفاجئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الذكاء الاصطناعي عندما وجد أن من يسأله شبيه له.
والشبيه الافتراضي سأل الرئيس بوتين كيف تقيمون الأخطار عن طريق الذكاء الاصطناعي، وقال بوتين: "نعم يمكنكم أن تكونو مشابهين لي وتتحدثون بصوتي وقد فكرت وقررت بأنه يمكن أن يكون شبهي ويتحدث بصوتي هو شخص واحد فقط وهو أنا".
وتلقى الخط المباشر للرئيس بوتين، أكثر من مليوني سؤال من المواطنين الروس، بحسب ما قاله المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.
وبيّن بيسكوف أنه سيتم تمثيل وسائل الإعلام الأجنبية في المؤتمر الصحفي، بما في ذلك من الدول غير الصديقة.
ويتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المؤتمرالصحفي عن مفرزات العام 2023 في روسيا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.