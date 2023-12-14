https://sputnikarabic.ae/20231214/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-القسام-تدمر-72-آلية-إسرائيلية-خلال-72-ساعة-1084123406.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تدمر 72 آلية إسرائيلية خلال 72 ساعة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تدمر 72 آلية إسرائيلية خلال 72 ساعة.. فيديو وصور
أفادت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية بأن عناصرها تمكنوا من تدمير 72 آلية عسكرية إسرائيلية وقتل 36 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T22:36+0000
2023-12-14T22:36+0000
2023-12-14T22:41+0000
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تدمر 72 آلية إسرائيلية خلال 72 ساعة.. فيديو وصور 22:36 GMT 14.12.2023 (تم التحديث: 22:41 GMT 14.12.2023) يتبع
أفادت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية بأن عناصرها تمكنوا من تدمير 72 آلية عسكرية إسرائيلية وقتل 36 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية.
وتستمر المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في عدة محاور من قطاع غزة في ظل استمرار العملية البرية الإسرائيلية في القطاع مدعومة بقصف جوي موسع.