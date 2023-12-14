https://sputnikarabic.ae/20231214/روسيا-تقترح-إدراج-الذكاء-الاصطناعي-في-مجلس-أعمال-الـبريكس-1084069446.html
روسيا تقترح إدراج الذكاء الاصطناعي في مجلس أعمال الـ"بريكس"
روسيا تقترح إدراج الذكاء الاصطناعي في مجلس أعمال الـ"بريكس"
صرح رئيس الجانب الروسي في مجلس أعمال الـ"بريكس"(رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا)، سيرغي كاتيرين، أنه ينبغي إدراج القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T05:10+0000
2023-12-14T05:10+0000
2023-12-14T05:19+0000
روسيا
العالم
أخبار الذكاء الاصطناعي
مجموعة بريكس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102719/45/1027194554_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_d4d78e9c66982032e15c911c5b54f622.jpg
وأضاف كاتيرين لوكالة "سبوتنيك"، أنه "يجب إدراج قضايا الذكاء الاصطناعي في جدول أعمال مجلس الـ"بريكس"، خلال فترة الرئاسة الروسية للمجلس عام 2024، ولا أستبعد ظهور مجموعات عمل جديدة بشأن تنفيذ الذكاء الاصطناعي".ووفقا له، فإن إحدى المشاكل الرئيسية هي تكييف الأدوات القانونية الحالية مع العلاقات الجديدة، التي سوف يتم تشكيلها، وفقا لأنظمة الذكاء الاصطناعي.ونوّه كاتيرين إلى أن مجلس أعمال الـ"بريكس" يضم الآن 9 مجموعات عمل في مجالات مختلفة، وهي البنية التحتية وقطاع التصنيع، والقطاع المالي والطاقة والاقتصاد الأخضر والتدريب المهني والأعمال التجارية والزراعية ورفع القيود التنظيمية والطيران والاقتصاد الرقمي.وتضم مجموعة "بريكس" كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي الآونة الأخيرة، أعربت 23 دولة عن رغبتها بالانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك مجموعة الدول، التي تلقت دعوة بالفعل للانضمام إلى المجموعة.وفي قمة المجموعة التي جرت في جوهانسبرغ، من 22 إلى 24 آب/ أغسطس الماضي، برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة، ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2024.
https://sputnikarabic.ae/20231210/نائبة-رئيسة-المدرسة-العليا-للاقتصاد-في-روسيا-تكشف-أهمية-انضمام-دول-عربية-إلى-بريكس--1083969622.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102719/45/1027194554_160:0:1760:1200_1920x0_80_0_0_13dab0476be7976d94632c7706a40d1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي, مجموعة بريكس
روسيا, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي, مجموعة بريكس
روسيا تقترح إدراج الذكاء الاصطناعي في مجلس أعمال الـ"بريكس"
05:10 GMT 14.12.2023 (تم التحديث: 05:19 GMT 14.12.2023)
صرح رئيس الجانب الروسي في مجلس أعمال الـ"بريكس"(رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا)، سيرغي كاتيرين، أنه ينبغي إدراج القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على جدول أعمال المجلس خلال رئاسة روسيا له، في عام 2024.
وأضاف كاتيرين لوكالة "سبوتنيك"، أنه "يجب إدراج قضايا الذكاء الاصطناعي في جدول أعمال مجلس الـ"بريكس"، خلال فترة الرئاسة الروسية للمجلس عام 2024، ولا أستبعد ظهور مجموعات عمل جديدة بشأن تنفيذ الذكاء الاصطناعي".
وأشار كاتيرين إلى أنه "في العالم الحديث، أصبحت قضايا التنظيم القانوني لروبوتات الذكاء الاصطناعي مدرجة في جدول الأعمال لمعظم المنظمات الدولية والشركات الكبرى".
ووفقا له، فإن إحدى المشاكل الرئيسية هي تكييف الأدوات القانونية الحالية مع العلاقات الجديدة، التي سوف يتم تشكيلها، وفقا لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وأكد كاتيرين على أن "المشكلة التي تم تحديدها لا تكمن فقط في مستوى القانون الخاص والعام، ولكن أيضًا في المعايير الأخلاقية، لذلك كما نرى، تعد مسألة التنسيق في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي أحد الموضوعات المهمة التي يجب تضمينها في جدول أعمال البريكس".
ونوّه كاتيرين إلى أن مجلس أعمال الـ"بريكس" يضم الآن 9 مجموعات عمل في مجالات مختلفة، وهي البنية التحتية وقطاع التصنيع، والقطاع المالي والطاقة والاقتصاد الأخضر والتدريب المهني والأعمال التجارية والزراعية ورفع القيود التنظيمية والطيران والاقتصاد الرقمي.
وأردف كاتيرين، بالقول: "ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، يجب أن تنضم دول جديدة إلى الـ"بريكس"، ونحن ندرك أن مثل هذا التوسع، إلى حد ما، قد يؤثر على عمل مجلس الأعمال من الناحيتين التنظيمية والموضوعية، وفي هذا الصدد، نعتقد أنه من المهم للغاية أن يتم العمل بكفاءة وفعالية".
وتضم مجموعة "بريكس" كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي الآونة الأخيرة، أعربت 23 دولة عن رغبتها بالانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك مجموعة الدول، التي تلقت دعوة بالفعل للانضمام إلى المجموعة.
وفي قمة المجموعة التي جرت في جوهانسبرغ، من 22 إلى 24 آب/ أغسطس الماضي، برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة، ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2024.