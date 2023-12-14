https://sputnikarabic.ae/20231214/صاحب-فكرة-العمل-4-أيام-لـسبوتنيك-قبل-5-سنوات-كانت-فكرة-مجنونة-والآن-أصبحت-منتشرة-1084108925.html
صاحب فكرة "العمل 4 أيام" لـ"سبوتنيك": قبل 5 سنوات كانت فكرة مجنونة والآن أصبحت منتشرة
صاحب فكرة "العمل 4 أيام" لـ"سبوتنيك": قبل 5 سنوات كانت فكرة مجنونة والآن أصبحت منتشرة
قال المبتكر البريطاني أندرو بارنز، صاحب فكرة العمل 4 أيام فقط وراحة 3 أيام في الأسبوع، إنه قبل 5 سنوات، عندما قدم هذا الاقتراح، كانت تلك الفكرة تبدو مجنونة،... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T17:49+0000
2023-12-14T17:49+0000
2023-12-14T17:49+0000
مجتمع
منوعات
حصري
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084106845_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_9aec5a27745a98396d3bbde249be731f.jpg
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي أقيم في الرياض، أن فكرة تخفيض ساعات العمل بأجر كامل، نسميها قاعدة الـ100 والـ80، بمعنى أجر 100% ووقت 80% بشرط أن نحصل على إنتاجية 100%.وأشار إلى أن الفائدة التي تجنيها الشركات من ذلك هي أن الإنتاجية ترتفع بشكل عام، لأن الموظفين يحصلون على مزيد من الوقت للقيام بالأشياء التي يحبونها ونتيجة لذلك يقومون بعملهم بطريقة أفضل وهم سعداء وبصحة جيدة.وتابع: "لامبورغيني أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقوم بتصنيع السيارات 4 أيام في الأسبوع بأجر كامل، ونفس الشيء فعله بنك إيطالي شهير".وأردف: "إذا نظرت حول العالم، ستجد أن هناك المزيد من البلدان والشركات التي تعمل بنظام الـ 4 أيام لأنها أدركت أنه من الضروري جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها".وعن موقف الحكومات الغربية، أجاب المبتكر البريطاني "بالتأكيد، الحكومات تقبلت هذا... الإمارات مثلاً ذهبت لمدة 4 أيام في الأسبوع. ولكن، بالمثل، هناك حكومات ترعى التجربة في إسبانيا والبرتغال والبرازيل، وهناك محادثات تجري في حكومة أستراليا، وأيضا منذ 4 سنوات في روسيا".وفيما يخص الدول العربية، لفت بارنز إلى أن دولة الإمارات وخاصة في إمارة الشارقة اعتمدت نظامًا مدته 4 أيام في الأسبوع، مضيفا أن هذه المنهجية التي بدأنا نراها أصبحت تنتشر في المنطقة العربية.وواصل: "أعتقد أننا جميعًا نحاول الحصول على المواهب... نحاول جذبها ونحاول الاحتفاظ بها، وأعتقد أن ما يشبه الأسبوع المكون من 4 أيام هو أمر منطقي حقًا بالنسبة لقادة الأعمال".وأوضح: "كما تعلمون، تم تصميم الأسبوع المكون من 5 أيام بسبب الثورة الصناعية في القرن الماضي ولكن حان الوقت لإعادة التفكير في كيفية عملنا، لأن ذلك يؤثر على انبعاثات الكربون والبنية التحتية والصحة العامة".
https://sputnikarabic.ae/20190916/روسيا-تستعد-لتجربة-تقليص-أيام-العمل-الأسبوعية-الى-4-أيام-1042888553.html
https://sputnikarabic.ae/20220528/وزيرة-إماراتية-العمل-4-أيام-أسبوعيا-خفض-نسبة-غياب-الموظفين-55-و70-منهم-يعملون-بكفاءة-أكبر-1062792143.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084106845_113:0:1074:721_1920x0_80_0_0_97cdcf2a334ec6a1e1c2f2bba9799b3b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, حصري, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
منوعات, حصري, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
صاحب فكرة "العمل 4 أيام" لـ"سبوتنيك": قبل 5 سنوات كانت فكرة مجنونة والآن أصبحت منتشرة
حصري
قال المبتكر البريطاني أندرو بارنز، صاحب فكرة العمل 4 أيام فقط وراحة 3 أيام في الأسبوع، إنه قبل 5 سنوات، عندما قدم هذا الاقتراح، كانت تلك الفكرة تبدو مجنونة، ولكن الآن، أصبحت حركة تترسخ في جميع أنحاء العالم.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك
" على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي أقيم في الرياض، أن فكرة تخفيض ساعات العمل بأجر كامل، نسميها قاعدة الـ100 والـ80، بمعنى أجر 100% ووقت 80% بشرط أن نحصل على إنتاجية 100%.
وأشار إلى أن الفائدة التي تجنيها الشركات من ذلك هي أن الإنتاجية ترتفع بشكل عام، لأن الموظفين يحصلون على مزيد من الوقت للقيام بالأشياء التي يحبونها ونتيجة لذلك يقومون بعملهم بطريقة أفضل وهم سعداء وبصحة جيدة.
وعن تقبل الشركات ورجال الأعمال لفكرته، أوضح بارنز أنه قبل 5 سنوات، عندما قدمنا هذا، كانت تلك فكرة مجنونة... والآن، أصبحت حركة تترسخ في جميع أنحاء العالم.
وتابع: "لامبورغيني أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقوم بتصنيع السيارات 4 أيام في الأسبوع بأجر كامل، ونفس الشيء فعله بنك إيطالي شهير".
16 سبتمبر 2019, 07:25 GMT
وأردف: "إذا نظرت حول العالم، ستجد أن هناك المزيد من البلدان والشركات التي تعمل بنظام الـ 4 أيام
لأنها أدركت أنه من الضروري جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها".
وعن موقف الحكومات الغربية، أجاب المبتكر البريطاني "بالتأكيد، الحكومات تقبلت هذا... الإمارات مثلاً ذهبت لمدة 4 أيام في الأسبوع. ولكن، بالمثل، هناك حكومات ترعى التجربة في إسبانيا والبرتغال والبرازيل، وهناك محادثات تجري في حكومة أستراليا، وأيضا منذ 4 سنوات في روسيا
".
ويرى بارنز أن هذه الفكرة ستنجح داخل الاقتصاد الروسي لأنها تعطي فرصة لإعادة التفكير وإعادة تحسين العمل.
وفيما يخص الدول العربية، لفت بارنز إلى أن دولة الإمارات وخاصة في إمارة الشارقة اعتمدت نظامًا مدته 4 أيام في الأسبوع
، مضيفا أن هذه المنهجية التي بدأنا نراها أصبحت تنتشر في المنطقة العربية.
وواصل: "أعتقد أننا جميعًا نحاول الحصول على المواهب... نحاول جذبها ونحاول الاحتفاظ بها، وأعتقد أن ما يشبه الأسبوع المكون من 4 أيام هو أمر منطقي حقًا بالنسبة لقادة الأعمال".
وأوضح: "كما تعلمون، تم تصميم الأسبوع المكون من 5 أيام بسبب الثورة الصناعية في القرن الماضي ولكن حان الوقت لإعادة التفكير في كيفية عملنا، لأن ذلك يؤثر على انبعاثات الكربون والبنية التحتية والصحة العامة".