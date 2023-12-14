https://sputnikarabic.ae/20231214/صاحب-فكرة-العمل-4-أيام-لـسبوتنيك-قبل-5-سنوات-كانت-فكرة-مجنونة-والآن-أصبحت-منتشرة-1084108925.html

صاحب فكرة "العمل 4 أيام" لـ"سبوتنيك": قبل 5 سنوات كانت فكرة مجنونة والآن أصبحت منتشرة

صاحب فكرة "العمل 4 أيام" لـ"سبوتنيك": قبل 5 سنوات كانت فكرة مجنونة والآن أصبحت منتشرة

قال المبتكر البريطاني أندرو بارنز، صاحب فكرة العمل 4 أيام فقط وراحة 3 أيام في الأسبوع، إنه قبل 5 سنوات، عندما قدم هذا الاقتراح، كانت تلك الفكرة تبدو مجنونة،... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T17:49+0000

2023-12-14T17:49+0000

2023-12-14T17:49+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي أقيم في الرياض، أن فكرة تخفيض ساعات العمل بأجر كامل، نسميها قاعدة الـ100 والـ80، بمعنى أجر 100% ووقت 80% بشرط أن نحصل على إنتاجية 100%.وأشار إلى أن الفائدة التي تجنيها الشركات من ذلك هي أن الإنتاجية ترتفع بشكل عام، لأن الموظفين يحصلون على مزيد من الوقت للقيام بالأشياء التي يحبونها ونتيجة لذلك يقومون بعملهم بطريقة أفضل وهم سعداء وبصحة جيدة.وتابع: "لامبورغيني أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقوم بتصنيع السيارات 4 أيام في الأسبوع بأجر كامل، ونفس الشيء فعله بنك إيطالي شهير".وأردف: "إذا نظرت حول العالم، ستجد أن هناك المزيد من البلدان والشركات التي تعمل بنظام الـ 4 أيام لأنها أدركت أنه من الضروري جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها".وعن موقف الحكومات الغربية، أجاب المبتكر البريطاني "بالتأكيد، الحكومات تقبلت هذا... الإمارات مثلاً ذهبت لمدة 4 أيام في الأسبوع. ولكن، بالمثل، هناك حكومات ترعى التجربة في إسبانيا والبرتغال والبرازيل، وهناك محادثات تجري في حكومة أستراليا، وأيضا منذ 4 سنوات في روسيا".وفيما يخص الدول العربية، لفت بارنز إلى أن دولة الإمارات وخاصة في إمارة الشارقة اعتمدت نظامًا مدته 4 أيام في الأسبوع، مضيفا أن هذه المنهجية التي بدأنا نراها أصبحت تنتشر في المنطقة العربية.وواصل: "أعتقد أننا جميعًا نحاول الحصول على المواهب... نحاول جذبها ونحاول الاحتفاظ بها، وأعتقد أن ما يشبه الأسبوع المكون من 4 أيام هو أمر منطقي حقًا بالنسبة لقادة الأعمال".وأوضح: "كما تعلمون، تم تصميم الأسبوع المكون من 5 أيام بسبب الثورة الصناعية في القرن الماضي ولكن حان الوقت لإعادة التفكير في كيفية عملنا، لأن ذلك يؤثر على انبعاثات الكربون والبنية التحتية والصحة العامة".

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