https://sputnikarabic.ae/20231214/صحيفة-عبرية-نتنياهو-يمنح-رئيس-الموساد-كافة-الصلاحيات-للتوصل-إلى-صفقة-تبادل-أسرى-جديدة-1084104918.html
صحيفة عبرية: نتنياهو يمنح رئيس الموساد كافة الصلاحيات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى جديدة
صحيفة عبرية: نتنياهو يمنح رئيس الموساد كافة الصلاحيات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى جديدة
قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه في أعقاب تقرير حول صفقة تبادل جديدة بين تل أبيب وحركة حماس بوساطة قطرية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح حرية العمل... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T16:12+0000
2023-12-14T16:12+0000
2023-12-14T16:12+0000
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وأضافت الصحيفة، مساء اليوم الخميس، أن القاهرة تلقت رسائل من الحكومة الإسرائيلية طلبت فيها فتح مفاوضات جديدة للإفراج عن محتجزين إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، في صفقة من شأنها أيضًا أن تشمل وقف إطلاق نار إنساني.ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه قوله: "من وجهة نظر رئيس الوزراء، يتمتع رئيس الموساد وطاقم التفاوض بكامل الحرية في العمل للترويج والقيام بكل ما هو ضروري، بما في ذلك السفر لحضور اجتماعات مع الوسطاء، من أجل الدفع نحو المفاوضات والجهود المبذولة لإطلاق سراح المختطفين". ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231214/غالانت-لمستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-القضاء-على-حماس-سيستغرق-أشهرا-إضافية-1084099533.html
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قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
صحيفة عبرية: نتنياهو يمنح رئيس الموساد كافة الصلاحيات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى جديدة
قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه في أعقاب تقرير حول صفقة تبادل جديدة بين تل أبيب وحركة حماس بوساطة قطرية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح حرية العمل الكاملة لرئيس الموساد دادي بارنيع، بهدف تحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة.
وأضافت الصحيفة
، مساء اليوم الخميس، أن القاهرة تلقت رسائل من الحكومة الإسرائيلية طلبت فيها فتح مفاوضات جديدة للإفراج عن محتجزين إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، في صفقة من شأنها أيضًا أن تشمل وقف إطلاق نار إنساني.
ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه قوله: "من وجهة نظر رئيس الوزراء، يتمتع رئيس الموساد وطاقم التفاوض بكامل الحرية في العمل للترويج والقيام بكل ما هو ضروري، بما في ذلك السفر لحضور اجتماعات مع الوسطاء، من أجل الدفع نحو المفاوضات والجهود المبذولة لإطلاق سراح المختطفين".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى
من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.