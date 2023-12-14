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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231214/صواريخ-روسية-تضيء-كبد-السماء-وتدك-معاقل-القوات-الأوكرانية-بدقة-متناهية-فيديو-1084072707.html
صواريخ روسية تضيء كبد السماء وتدك معاقل القوات الأوكرانية بدقة متناهية... فيديو
صواريخ روسية تضيء كبد السماء وتدك معاقل القوات الأوكرانية بدقة متناهية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطعا مصورا يظهر قيام القوات الروسية، بتدمير مواقع أوكرانية، بواسطة منظومات راجمات الصواريخ من طراز "غراد"، على محور كراسني ليمان. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T07:47+0000
2023-12-14T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وتظهر المشاهد لهب راجمات الصواريخ "غراد"، وهي تضيء عتمة الليل في ساحة القتال، وتدك معاقل قوات كييف، على محور كراسني ليمان.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، دمرت مستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للواء مشاة البحرية الـ37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارز"، خلال النهار، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 26 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغورلوفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفايا كاخوفكا وتافريسك في مقاطعة خيرسون.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231214/الجيش-الروسي-يدمر-معدات-قوات-كييف-بما-في-ذلك-مدفع-قيصر-الفرنسي-1084070118.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم
روسيا, رصد عسكري, العالم

صواريخ روسية تضيء كبد السماء وتدك معاقل القوات الأوكرانية بدقة متناهية... فيديو

07:47 GMT 14.12.2023
© Defense Minister of the Russian Federationراجمات الصواريخ "غراد" الروسية تضيء كبد السماء ليلا
راجمات الصواريخ غراد الروسية تضيء كبد السماء ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطعا مصورا يظهر قيام القوات الروسية، بتدمير مواقع أوكرانية، بواسطة منظومات راجمات الصواريخ من طراز "غراد"، على محور كراسني ليمان.
وتظهر المشاهد لهب راجمات الصواريخ "غراد"، وهي تضيء عتمة الليل في ساحة القتال، وتدك معاقل قوات كييف، على محور كراسني ليمان.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، دمرت مستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للواء مشاة البحرية الـ37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وأضاف البيان أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، ألحقت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، بالتعاون مع المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، أضرارًا بأفراد ومعدات اللواء الهجومي الجوي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر معدات قوات كييف بما في ذلك مدفع "قيصر" الفرنسي
06:27 GMT
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارز"، خلال النهار، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 26 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغورلوفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفايا كاخوفكا وتافريسك في مقاطعة خيرسون.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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