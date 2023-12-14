https://sputnikarabic.ae/20231214/ضابط-روسي-يكشف-عن-ظاهرة-تدمير-ذاتي-عصفت-بقوات-كييف-1084070975.html
ضابط روسي يكشف عن ظاهرة "تدمير ذاتي" عصفت بقوات كييف
ضابط روسي يكشف عن ظاهرة "تدمير ذاتي" عصفت بقوات كييف
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أن ثلاثة جنود أوكرانيين، قتلوا بقذائف الهاون أثناء محاولتهم إطلاقها على مواقع للقوات المسلحة الروسية، في... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T07:11+0000
2023-12-14T07:11+0000
2023-12-14T07:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأشار الخبير إلى أنه "أثناء الاستطلاع الجوي في منطقة تشيرفونايا ديبروفا، تم التعرف على موقع طاقم مدفع هاون، الذي كان يطلق النار على مواقعنا، ولم تكن هناك حاجة لنقل إحداثيات الهدف إلى كشافتنا، لأنه تم اكتشاف أن قذائف الهاون من عيار 120 ملم قد انفجرت بهم، ونتيجة للحادث فارق المسلحون الأوكرانيون الحياة مباشرة".وأشار الخبير إلى أنه عند دراسة مقطع الفيديو الذي سجلته طائرة روسية المسيرة، ثبت أن الذخيرة الأوكرانية يوجد بها آثار صدأ، وبناء على ذلك، تم استخدام ذخيرة منتهية الصلاحية، أو تم تخزينها بشكل مخالف للمعايير المعمول بها، واستخدام مثل هذه الذخيرة ممنوع منعا باتا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231213/ضابط-أمريكي-سابق-لا-توجد-قوة-على-وجه-الكوكب-تمتلك-خبرة-الجيش-الروسي-1084061620.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
ضابط روسي يكشف عن ظاهرة "تدمير ذاتي" عصفت بقوات كييف
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أن ثلاثة جنود أوكرانيين، قتلوا بقذائف الهاون أثناء محاولتهم إطلاقها على مواقع للقوات المسلحة الروسية، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأشار الخبير إلى أنه "أثناء الاستطلاع الجوي في منطقة تشيرفونايا ديبروفا، تم التعرف على موقع طاقم مدفع هاون، الذي كان يطلق النار على مواقعنا، ولم تكن هناك حاجة لنقل إحداثيات الهدف إلى كشافتنا، لأنه تم اكتشاف أن قذائف الهاون من عيار 120 ملم قد انفجرت بهم، ونتيجة للحادث فارق المسلحون الأوكرانيون الحياة مباشرة".
وأشار الخبير إلى أنه عند دراسة مقطع الفيديو الذي سجلته طائرة روسية المسيرة، ثبت أن الذخيرة الأوكرانية يوجد بها آثار صدأ، وبناء على ذلك، تم استخدام ذخيرة منتهية الصلاحية، أو تم تخزينها بشكل مخالف للمعايير المعمول بها، واستخدام مثل هذه الذخيرة ممنوع منعا باتا".
وأفادت وزارة الروسية ،يوم أمس الخميس، أنه "على محور كراسني ليمان، صدت مجموعة قوات "المركز" هجمة لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي الـ63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو 100 عسكري، إضافة إلى تدمير دبابة وسيارتين".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.