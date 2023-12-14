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https://sputnikarabic.ae/20231214/علماء-صينيون-يبتكرون-تقنية-جديدة-لاستخراج-اليورانيوم-من-مياه-البحر-1084087823.html
علماء صينيون يبتكرون تقنية جديدة لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر
علماء صينيون يبتكرون تقنية جديدة لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر
طور علماء في جامعة نورث إيسترن في تشانغتشون بالصين مؤخرا، تقنية جديدة لجمع اليورانيوم من ‏مياه المحيط، وهو اختراع يبشر بإنجاز كبير في تكنولوجيا استخراج... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T12:25+0000
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وكشفت دراستهم التي نشرت في مجلة "ACS Central Science"، أن محيطات وبحار الأرض تحتوي على ما يقرب من 4.5 مليار طن من اليورانيوم، وهو ما يتجاوز الرواسب الأرضية بأكثر من ألف مرة.وتابع البحث موضحا أن اليورانيوم في مياه البحر يتواجد على شكل جزيئات صغيرة مشحونة، يطلق عليها العلماء اسم "اليورانيل"، والذي يعد استخراجه من مياه المحيط أمرا صعبا، نظرا لأن المواد المستخدمة في تلك العملية تفتقر إلى مساحة سطحية كافية، مما يعيق الاصطياد الفعال لأيونات اليورانيوم. وفي سبيل هذا، قام فريق البحث الصيني، بتطوير مادة من ألياف الكربون مملوءة بعوامل ربط مميزة، وبعد إجرائهم معالجة كيميائية لها، تقوم مادة الألياف بتطوير العديد من التجاويف الصغيرة، القادرة على حبس جزيئات "اليورانيل". وأثناء التجارب التجريبية للعلماء الصينيين، أظهر نسيج ألياف الكربون هذا، قدرة مذهلة على استخلاص 12.6 ملليغرام من اليورانيوم لكل غرام من مياه البحر على مدار 24 يوما، متفوقا بذلك على العديد من المواد التي تم اختبارها سابقا. ويعد هذا التقدم العلمي مهما، لأنه يمثل نهجا قابلا للتطبيق للاستفادة من احتياطيات اليورانيوم الهائلة في المحيطات لإنتاج الوقود النووي.
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علوم, الصين, الأخبار, منوعات
علوم, الصين, الأخبار, منوعات

علماء صينيون يبتكرون تقنية جديدة لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر

12:25 GMT 14.12.2023
© AP Photo / Dmitry Lovetskyعربات تنقل اليورانيوم
عربات تنقل اليورانيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
عربات تنقل اليورانيوم
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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طور علماء في جامعة نورث إيسترن في تشانغتشون بالصين مؤخرا، تقنية جديدة لجمع اليورانيوم من ‏مياه المحيط، وهو اختراع يبشر بإنجاز كبير في تكنولوجيا استخراج اليورانيوم، وعصر جديد في الوقود ‏النووي المستدام.‏
وكشفت دراستهم التي نشرت في مجلة "ACS Central Science"، أن محيطات وبحار الأرض تحتوي على ما يقرب من 4.5 مليار طن من اليورانيوم، وهو ما يتجاوز الرواسب الأرضية بأكثر من ألف مرة.
وتابع البحث موضحا أن اليورانيوم في مياه البحر يتواجد على شكل جزيئات صغيرة مشحونة، يطلق عليها العلماء اسم "اليورانيل"، والذي يعد استخراجه من مياه المحيط أمرا صعبا، نظرا لأن المواد المستخدمة في تلك العملية تفتقر إلى مساحة سطحية كافية، مما يعيق الاصطياد الفعال لأيونات اليورانيوم.
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وفي سبيل هذا، قام فريق البحث الصيني، بتطوير مادة من ألياف الكربون مملوءة بعوامل ربط مميزة، وبعد إجرائهم معالجة كيميائية لها، تقوم مادة الألياف بتطوير العديد من التجاويف الصغيرة، القادرة على حبس جزيئات "اليورانيل".
وأثناء التجارب التجريبية للعلماء الصينيين، أظهر نسيج ألياف الكربون هذا، قدرة مذهلة على استخلاص 12.6 ملليغرام من اليورانيوم لكل غرام من مياه البحر على مدار 24 يوما، متفوقا بذلك على العديد من المواد التي تم اختبارها سابقا.
ويعد هذا التقدم العلمي مهما، لأنه يمثل نهجا قابلا للتطبيق للاستفادة من احتياطيات اليورانيوم الهائلة في المحيطات لإنتاج الوقود النووي.
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