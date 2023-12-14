https://sputnikarabic.ae/20231214/قيادي-في-الانتقالي-اليمني-لـسبوتنيك-قواتنا-المسلحة-ستشارك-في-أي-معركة-لحماية-الملاحة-البحرية-1084104033.html

قيادي في "الانتقالي اليمني" لـ"سبوتنيك": قواتنا المسلحة ستشارك في أي معركة لحماية الملاحة البحرية

قيادي في "الانتقالي اليمني" لـ"سبوتنيك": قواتنا المسلحة ستشارك في أي معركة لحماية الملاحة البحرية

أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، منصور صالح، أن حماية المياه الاقليمية الجنوبية مصلحة جنوبية، وهي جزء من معركة الدفاع عن حدود... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T15:53+0000

2023-12-14T15:53+0000

2023-12-14T15:53+0000

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وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، من هنا جاءت تأكيدات الرئيس عيدروس الزبيدي أن القوات المسلحة الجنوبية ستكون جزءا من أي معركة للمجتمع الدولي هدفها حماية خطوط الملاحة البحرية.وقال صالح إن تأكيداتنا المتكررة في المجلس الانتقالي الجنوبي منذ البدء كانت واضحة، بأننا سنكون أحد عوامل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وسنقدم نموذجا في تأمين خطوط الملاحة الدولية التي تمر في المياه الإقليمية الجنوبية، وما نحتاجه هو تعزيز قدراتنا العسكرية البحرية لتنفيذ مهامها وهذه مهمة المجتمع الدولي وشركائنا في مواجهة مخاطر الإرهاب والقرصنة.وعبر صالح عن اعتقاد المجلس بأن دعم القوات الجنوبية وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب وحماية خطوط الملاحة مصلحة دولية، ستكون فوائدها كبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب بكل صوره وأشكاله.وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية: "ندرك بأن مايجري من استهداف للملاحة في البحر الأحمر لا علاقة له بما يرفع من شعارات تربط هذه العمليات بالعدوان الإسرائيلي على غزة، بقدر ما هي تنفيذ لمشاريع إيران التوسعية في المنطقة عبر أداتها في اليمن جماعة الحوثي (أنصار الله)، وبالتالي ليس من الحكمة أن نظل مكتوفي الأيدي إزاء أي محاولات للعبث بمياهنا الإقليمية وضرب مصالح شعبنا الاقتصادية حاضرا ومستقبلاً".وأشار صالح إلى أن "الشعب الجنوبي والدولة الجنوبية السابقة كان لها مواقف مشرفة في دعم المقاومة الفلسطينية ودعم حق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".وتابع: كانت الدولة الجنوبية - ما قبل الوحدة اليمنية- رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة داعم قوي للشعب الفلسطيني، اقتصاديا وعسكريا وسياسياً، وتجسد ذلك بوضوح خلال مختلف المراحل الماضية كما كانت عدن الوجهة الآمنة لآلاف المقاتلين الفلسطينيين عند خروجهم من بيروت في العام 1982 واقامت لهم معسكرات التدريب ووفرت لهم ما يلزم من دعم ورعاية.وأوضح صالح أن المواقف الجنوبية تجاه فلسطين لم ولن تتغير وهى كفيلة بإسكات أصوات المزايدين على شعبنا وقيادتنا السياسية وهي مواقف مسؤولة وثابتة.وأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، الثلاثاء الماضي، أن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة النرويجية التي كانت متجهة إلى إسرائيل، بصاروخ بحري"، مشيرًا إلى أن "القوات البحرية، منعت في اليومين الماضيين، مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".وأضاف بقوله: "لم نستهدف السفينة النرويجية، إلا بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات"، مؤكدا أن "أنصار الله، لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف التحذيرات، وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال مساعدات إلى غزة".وأعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على سفينة في محيط باب المندب، بالقرب من سواحل اليمن.وقالت الإدارة، على موقعها الرسمي، إن "الحادث الذي وقع على بُعد 15 ميلًا غرب ميناء المخاء في اليمن، قيد التحقيق، وأنه تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد طاقم السفينة المستهدفة".يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية احتجزت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سفينة "غالكسي ليدر"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وقالت إن ذلك جاء "ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة".وهددت الجماعة بالاستهداف الكامل لجميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والتي يتم تشغيلها أو يكون ملكها لشركات إسرائيلية.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأحد الماضي، أن سفينة حربية أمريكية وسفنا تجارية عدة تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.وصرح البيت الأبيض، الاثنين الماضي، بأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، بعد استهداف ثلاث سفن، في بداية هذا الأسبوع.

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