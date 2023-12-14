https://sputnikarabic.ae/20231214/للمرة-الثانية-خلال-شهرين-الجمعية-العامة-تصوت-بالأغلبية-على-وقف-الحرب-في-غزة-الدلالات-والجدوى-1084091246.html
للمرة الثانية خلال شهرين... الجمعية العامة تصوت بالأغلبية على وقف الحرب في غزة.. الدلالات والجدوى
للمرة الثانية خلال شهرين... الجمعية العامة تصوت بالأغلبية على وقف الحرب في غزة.. الدلالات والجدوى
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، بأغلبية 153 دولة من أصل 193 على قرار غير ملزم، لكن له أهمية سياسية، بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة،... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T13:03+0000
2023-12-14T13:03+0000
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للمرة الثانية خلال شهرين: الجمعية العامة تصوت بالأغلبية على وقف الحرب..الدلالات والجدوى
للمرة الثانية خلال شهرين: الجمعية العامة تصوت بالأغلبية على وقف الحرب..الدلالات والجدوى
بعدما أصبحت الحياة في القطاع المحاصر "جحيما على الأرض" نتيجة قصف لا يتوقف وأوضاع إنسانية وصحية كارثية، وفقا لمسؤول أممي.ويدعو القرار، الذي صوتت عشر دول ضده من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى "وقف إطلاق نار فوري لدواع ٍإنسانية" وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإغاثية، كالماء والغذاء والدواء والوقود، و"الإفراج الفوري وغير المشروط" على كل الأسرى المحتجزين لدى "حماس".وفي إشارة إلى ضعف التأييد لإسرائيل، تمت الموافقة على القرار بفارق أكبر منه في التصويت على إجراء مماثل اتخذته الأمم المتحدة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي حصل على تأييد 121 صوتا مقابل رفض 14 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.وقال زعماء كندا واستراليا ونيوزيلندا، على نحو منفصل، في بيان مشترك، إن "وقف إطلاق النار من غير الممكن أن يكون ثمن هزيمة حماس مع استمرار معاناة جميع المدنيين الفلسطينيين".ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وحثت الدول على الضغط على إسرائيل، للامتثال له، كما تبنى القيادي في "حماس" عزت الرشق، ذات رد الفعل، قائلا في بيان على "تلغرام"، إنه "على إسرائيل وقف عدوانها والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا".وأضاف الصيداوي، أن "قرارات الجمعية العامة ليست إلزامية وإنما هي تشير إلى دلالة معنوية ورمزية في الانحياز الدولي مع الفلسطينيين ضد ما يتعرضون له من مذابح وقتل جماعي ونكبة وحصار وتجويع".وأضافت حداد أن "قراءة الأرقام المؤيدة لهذا القرار ومقارنتها بتصويت، أكتوبر الماضي، يشير إلى أن الحصار الدولي على أمريكا وإسرائيل، وعزلتهما تزداد يوما بعد يوم"، مشيرة إلى أن "ذلك يعبر عن هزيمة حقيقية لإسرائيل ومن ورائها أمريكا".وأشارت حداد إلى أنه "على الرغم من الضغط الدولي الذي يزداد على الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن قرار وقف الحرب يبقى قرارا أمريكيا".وأضاف عبد الفتاح أن "عدد الدول التي أيدت القرار زاد عن تصويت، أكتوبر الماضي، مما يدل على إجماع دولي كاسح ضد هذه الحرب".
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ملفات ساخنة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, بريطانيا, حركة حماس, аудио
ملفات ساخنة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, بريطانيا, حركة حماس, аудио
للمرة الثانية خلال شهرين... الجمعية العامة تصوت بالأغلبية على وقف الحرب في غزة.. الدلالات والجدوى
13:03 GMT 14.12.2023 (تم التحديث: 13:08 GMT 14.12.2023)
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، بأغلبية 153 دولة من أصل 193 على قرار غير ملزم، لكن له أهمية سياسية، بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، لدواعٍ إنسانية.
بعدما أصبحت الحياة في القطاع المحاصر "جحيما على الأرض" نتيجة قصف لا يتوقف وأوضاع إنسانية وصحية كارثية، وفقا لمسؤول أممي.
ويدعو القرار، الذي صوتت عشر دول ضده من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى "وقف إطلاق نار فوري لدواع ٍإنسانية" وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإغاثية
، كالماء والغذاء والدواء والوقود، و"الإفراج الفوري وغير المشروط" على كل الأسرى المحتجزين لدى "حماس".
وفي إشارة إلى ضعف التأييد لإسرائيل، تمت الموافقة على القرار بفارق أكبر منه في التصويت على إجراء مماثل اتخذته الأمم المتحدة،
في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي حصل على تأييد 121 صوتا مقابل رفض 14 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.
وقال زعماء كندا واستراليا ونيوزيلندا، على نحو منفصل، في بيان مشترك، إن "وقف إطلاق النار من غير الممكن أن يكون ثمن هزيمة حماس مع استمرار معاناة جميع المدنيين الفلسطينيين".
ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وحثت الدول على الضغط على إسرائيل، للامتثال له، كما تبنى القيادي في "حماس" عزت الرشق، ذات رد الفعل، قائلا في بيان على "تلغرام"، إنه "على إسرائيل وقف عدوانها والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا".
من جانبه، قال رياض الصيداوي، مدير "المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية"، إن "أغلبية دول العالم مع وقف العدوان على غزة"، لافتا إلى أن "لجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بعد تصدي الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن على قرار يدعو لوقف إطلاق النار، مثلما استعملت روسيا والصين من قبل قرارا أمريكيا يدين المقاومة الفلسطينية، مما أفرز شللا تاما في عمل المنظومة الدولية تجاه هذه القضية".
وأضاف الصيداوي، أن "قرارات الجمعية العامة ليست إلزامية وإنما هي تشير إلى دلالة معنوية ورمزية في الانحياز الدولي مع الفلسطينيين ضد ما يتعرضون له من مذابح وقتل جماعي ونكبة وحصار وتجويع".
وأشارت، تمارا حداد، الباحثة السياسية، إلى أن "القرار الصادر بموافقة مائة وثلاث وخمسين دولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعبر عن إجماع دولي ولكنه غير ملزم للأسف الشديد".
وأضافت حداد أن "قراءة الأرقام المؤيدة لهذا القرار ومقارنتها بتصويت، أكتوبر الماضي، يشير إلى أن الحصار الدولي على أمريكا وإسرائيل
، وعزلتهما تزداد يوما بعد يوم"، مشيرة إلى أن "ذلك يعبر عن هزيمة حقيقية لإسرائيل ومن ورائها أمريكا".
وأشارت حداد إلى أنه "على الرغم من الضغط الدولي الذي يزداد على الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن قرار وقف الحرب يبقى قرارا أمريكيا".
ومن جانبه، قال بشير عبد الفتاح، الباحث السياسي في "مركز الأهرام للدراسات"، إن "المجموعة العربية لجأت للجمعية العامة للأمم المتحدة مع انسداد الأفق داخل مجلس الأمن الدولي وانحياز الولايات المتحدة المطلق وراء إسرائيل"، مشيرا إلى أن "تغيرا ما حدث في موقف بقية الحلفاء، يعبر عن ذلك امتناع بريطانيا عن التصويت وموافقة فرنسا على القرار".
وأضاف عبد الفتاح أن "عدد الدول التي أيدت القرار زاد عن تصويت، أكتوبر الماضي، مما يدل على إجماع دولي كاسح ضد هذه الحرب".