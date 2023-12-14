https://sputnikarabic.ae/20231214/ما-أهداف-زيارة-مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-للسعودية-1084102158.html

ما أهداف زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للسعودية؟

ما أهداف زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للسعودية؟

طرحت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للسعودية تساؤلات مهمة، بشأن التوقيت، ورغبة واشنطن في استكمال مفاوضات التطبيع بين الرياض وتل أبيب، والحد من... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T14:54+0000

2023-12-14T14:54+0000

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وفقا لتصريحات مسؤول أمريكي، فإن مستشار الأمن القومي ناقش الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة جو بايدن للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الجهود المبذولة لردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حسب وسائل إعلام أمريكية.في الإطار قال وجدي القليطي، المحلل السياسي السعودي، إن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للسعودية تأتي في إطار المجريات في المنطقة وما انعكس على عملية السلام، إثر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن السعودية أوقفت كل عمليات الاتصال في المفاوضات التي كانت تجرى من أجل التطبيع، ما أثر بشكل كبير على الإدارة الأمريكية التي كانت تسعى لاستثمار التطبيع السعودي في الانتخابات المقبلة.ولفت إلى أن الزيارة تستهدف تقديم تطمينات للسعودية بشأن الاستقرار والهدوء في المنطقة، يحتمل معه الانعكاس على الملف اليمني.وشدد على أن مستشار الأمن القومي الأمريكي قد يحمل بعض الوعود الأمريكية للسعودية بشأن الملف اليمني، ومن المرتقب توقيع اتفاقية "يمنية-يمنية"، بما يخص اتفاقية السلام.ويرى القليطي أن واشنطن تحاول الحد من اتساع الصراع في المنطقة، نظرا للتداعيات المترتبة على ذلك.وأشار إلى أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، شكلت ضغطا على الموقف الدولي تجاه الأزمة في غزة، وهو ما ظهر في تصويت مجلس الأمن أخيرا.ويرى أن زيارة المسؤول الأمريكي تأتي بعد زيارة الرئيس الروسي، بما يعكس اهتمام واشنطن بالحفاظ على العلاقات مع السعودية، والسعي لاستكمال عملية التطبيع بين الرياض وتل أبيب، بالشروط السعودية، وهو ما يمكن استثماره بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ونقلت وسائل إعلام غربية عن أحد المسؤولين قوله إن ساليفان الذي سيزور إسرائيل يومي الخميس والجمعة بحث مع السعوديين "زيادة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أنحاء المنطقة ومنع توسع الصراع بين إسرائيل وحماس".وفي وقت سابق، أعلن ساليفان أنه سيبحث في محادثاته المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين جدولا زمنيا للحرب في غزة.وقال ساليفان "إنه سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين جدولهم الزمني للحرب في غزة في المحادثات المقبلة، وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل للحد من وفيات المدنيين الفلسطينيين في غزة.ونشر البيت الأبيض في بيان، الخميس، تفاصيل اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي بإدارة بايدن، جيك سوليفان، في العاصمة السعودية، الرياض.ووفق البيان: "اجتمع مستشار الأمن القومي جايك سوليفان اليوم برئيس الوزراء وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.. وناقش المجتمعان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى خلق ظروف جديدة تتيح السلام الدائم والمستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".وأضاف البيان: "ناقش المجتمعان أيضا الاستجابة الإنسانية في غزة، بما في ذلك جهود زيادة تدفق المساعدات الحرجة.. وناقش المتحدثان كذلك قضايا التعاون الثنائي الكبير في مجالات الأمن والتجارة واستكشاف الفضاء والتكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك شبكات الوصول الراديوي المفتوحة".

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