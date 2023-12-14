https://sputnikarabic.ae/20231214/ما-أهمية-اتفاق-تمويل-التجارة-العراقية-الإماراتية-بالدرهم؟-1084107204.html
ما أهمية اتفاق تمويل التجارة العراقية الإماراتية بالدرهم؟
ما أهمية اتفاق تمويل التجارة العراقية الإماراتية بالدرهم؟
اتفق العراق والإمارات على تمويل التجارة والواردات بين البلدين بالدرهم الإماراتي. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T16:51+0000
2023-12-14T16:51+0000
2023-12-14T16:51+0000
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ما أهمية اتفاق تمويل التجارة العراقية الإماراتية بالدرهم؟
ما أهمية اتفاق تمويل التجارة العراقية الإماراتية بالدرهم؟
محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، التقى في دبي مع رئيس مجموعة بنك أبو ظبي الأول هناء الرستماني.وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين البلدين بالدرهم الإماراتي من خلال بنك أبو ظبي الأول.وانطلقت بشكل رسمي عمليات التحويل بالدرهم، وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع خمسة بنوك عراقية تتم زيادتها تدريجيا.كما عرض بنك أبو ظبي الأول المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق.وأوضح أن ميزان التبادل التجاري بين العراق والإمارات كبير ومهم وسيتم تمويله بالدرهم، كما فعلها العراق سابقا مع الصين ودول أوروبية، وتأتي بعد شروط أمريكية للمتعاملين بالدولار تعرقل التجارية مع هذه الدول، لذلك وجب فتح حسابات مع دول أخرى بعملات أخرى. وأوضح أن التعامل بالدرهم يحل للعراق مشكلة كبيرة، ويسهل تعاملاته مع المصارف العالمية بدلا من الاعتماد على المنصات التي كانت تتسبب في خسائر كبيرة للعراق.وأكد أن الخطوة تساهم في نمو الاقتصاد العراقي الذي بدأ الاعتماد على أكثر من مصدر ويحتاج إلى تنويع مدخولاته.وبين أن العراق يعاني من بعض العقوبات الاقتصادية وقلة الدولار لذلك هذا الاتفاق يعزز مكانة البنوك المحلية، كما أنه يعزز من الاقتصاد الإماراتي من خلال الاستثمار وزيادة قطاعات العمل في المجالات التجارية.
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مساحة حرة, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, سعر الدولار اليوم, аудио
مساحة حرة, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, سعر الدولار اليوم, аудио
ما أهمية اتفاق تمويل التجارة العراقية الإماراتية بالدرهم؟
اتفق العراق والإمارات على تمويل التجارة والواردات بين البلدين بالدرهم الإماراتي.
محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، التقى في دبي مع رئيس مجموعة بنك أبو ظبي الأول هناء الرستماني.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين البلدين بالدرهم الإماراتي من خلال بنك أبو ظبي الأول.
وانطلقت بشكل رسمي عمليات التحويل بالدرهم، وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع خمسة بنوك عراقية
تتم زيادتها تدريجيا.
كما عرض بنك أبو ظبي الأول المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق.
في هذا الموضوع، قال الباحث الاقتصادي، أحمد عبد ربه، إن العراق يحاول الابتعاد تدريجيا عن سطوة الدولار في الأسواق المحلية، معتبرا أنها خطوة جيدة يمكن أن تقلل من الضغط على السوق الموازي للدولار.
وأوضح أن ميزان التبادل التجاري بين العراق والإمارات كبير ومهم وسيتم تمويله بالدرهم، كما فعلها العراق سابقا
مع الصين ودول أوروبية، وتأتي بعد شروط أمريكية للمتعاملين بالدولار تعرقل التجارية مع هذه الدول، لذلك وجب فتح حسابات مع دول أخرى بعملات أخرى.
من جهته وصف كبير المحللين الاقتصاديين في شركة إيفست، أحمد أسامة، الاتفاق بالجيد، نظرا لمعاناة العراق من مشكلة التعامل بالعملة المحلية.
وأوضح أن التعامل بالدرهم يحل للعراق مشكلة كبيرة، ويسهل تعاملاته مع المصارف العالمية بدلا من الاعتماد على المنصات التي كانت تتسبب في خسائر كبيرة للعراق.
وأكد أن الخطوة تساهم في نمو الاقتصاد العراقي
الذي بدأ الاعتماد على أكثر من مصدر ويحتاج إلى تنويع مدخولاته.
ويرى الخبير الاقتصادي والمالي، مهند عريقات، أن الاتفاق المالي بين البلدين يهدف إلى تمكين البنوك العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية، وتقليل الاعتماد على المنصات الإلكترونية، وتعزيز قدرة المصارف العراقية من أجل أغراض تمويل التجارة.
وبين أن العراق يعاني من بعض العقوبات الاقتصادية وقلة الدولار لذلك هذا الاتفاق يعزز مكانة البنوك المحلية، كما أنه يعزز من الاقتصاد الإماراتي من خلال الاستثمار وزيادة قطاعات العمل في المجالات التجارية.