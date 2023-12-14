https://sputnikarabic.ae/20231214/متحدث-فتح-مثمنا-خطاب-الرئيس-الروسي-نأمل-أن-يكون-دافعا-للدول-لتغيير-موقفها-العدائي-من-فلسطين-1084097230.html

متحدث "فتح" مثمنا خطاب الرئيس الروسي: نأمل أن يكون دافعا للدول لتغيير موقفها العدائي من فلسطين

متحدث "فتح" مثمنا خطاب الرئيس الروسي: نأمل أن يكون دافعا للدول لتغيير موقفها العدائي من فلسطين

ثمن المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي شدد خلالها على ‏ضرورة... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T13:41+0000

2023-12-14T13:41+0000

2023-12-14T13:41+0000

فلاديمير بوتين

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وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "فلسطين تأمل أن يكون هذا الموقف الروسي رافعة تدفع كثير من الدول إلى تغيير موقفها العدائي لفكرة إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، إلى قبول ودعم هذه الفكرة المهمة".وشدد على ضرورة أن "يكون الموقف الروسي لسان حال العالم بأسره، وأن تتوقف الدول التي تعرقل التوصل لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة عن دعم الحرب، وأن تنتقل إلى تغيير موقفها باتجاه تبني خط داعم لوقف إطلاق نار نهائي".وقال إن "هذه الدول التي تقف ضد قرارات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات تعد شريكة من الناحية الأخلاقية والسياسية في الجرائم التي تحدث للشعب الفلسطيني"، متسائلا عن "دوافع رفض هذه الدول إدخال المواد والمساعدات الضرورية للفلسطينيين، وهل تريد من نقص المواد الطبية والغذائية والمياه تجويع الشعب والسماح بتفشي الأمراض؟".وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في خطاب ومؤتمر صحفي موسع، إن ما يحدث في غزة كارثي، مضيفا: "تناقشت مع زملائي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وأنا على تواصل مع الرئيس المصري، ولا بد من توصيل المساعدات الإنسانية".ومضى قائلا: "الأمين العام وصف غزة بأنها مقبرة الأطفال الأكبر في العالم، فيما يخص دور الأمم المتحدة لا يوجد شيء غير اعتيادي، تحدثت عن ذلك من قبل، هناك دول تعيق القرارات التي تقترحها دول أخرى".وشدد الرئيس الروسي على أهمية الحفاظ على سلامة الناس في غزة، وتقديم دعم إنساني ضخم للمواطنين هناك، مشددا على أن موسكو تسعى لفتح مستشفى بالقرب من غزة، على الرغم من رد الجانب الإسرائيلي بأن هذا الأمر غير آمن.

https://sputnikarabic.ae/20231214/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-حماس-تؤكد-انفتاحها-على-أي-مبادرات-لوقف-العدوان-1084067409.html

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