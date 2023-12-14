https://sputnikarabic.ae/20231214/متحدث-فتح-مثمنا-خطاب-الرئيس-الروسي-نأمل-أن-يكون-دافعا-للدول-لتغيير-موقفها-العدائي-من-فلسطين-1084097230.html
متحدث "فتح" مثمنا خطاب الرئيس الروسي: نأمل أن يكون دافعا للدول لتغيير موقفها العدائي من فلسطين
متحدث "فتح" مثمنا خطاب الرئيس الروسي: نأمل أن يكون دافعا للدول لتغيير موقفها العدائي من فلسطين
ثمن المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي شدد خلالها على ضرورة... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T13:41+0000
2023-12-14T13:41+0000
2023-12-14T13:41+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
حصري
العالم العربي
الأخبار
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وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "فلسطين تأمل أن يكون هذا الموقف الروسي رافعة تدفع كثير من الدول إلى تغيير موقفها العدائي لفكرة إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، إلى قبول ودعم هذه الفكرة المهمة".وشدد على ضرورة أن "يكون الموقف الروسي لسان حال العالم بأسره، وأن تتوقف الدول التي تعرقل التوصل لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة عن دعم الحرب، وأن تنتقل إلى تغيير موقفها باتجاه تبني خط داعم لوقف إطلاق نار نهائي".وقال إن "هذه الدول التي تقف ضد قرارات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات تعد شريكة من الناحية الأخلاقية والسياسية في الجرائم التي تحدث للشعب الفلسطيني"، متسائلا عن "دوافع رفض هذه الدول إدخال المواد والمساعدات الضرورية للفلسطينيين، وهل تريد من نقص المواد الطبية والغذائية والمياه تجويع الشعب والسماح بتفشي الأمراض؟".وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في خطاب ومؤتمر صحفي موسع، إن ما يحدث في غزة كارثي، مضيفا: "تناقشت مع زملائي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وأنا على تواصل مع الرئيس المصري، ولا بد من توصيل المساعدات الإنسانية".ومضى قائلا: "الأمين العام وصف غزة بأنها مقبرة الأطفال الأكبر في العالم، فيما يخص دور الأمم المتحدة لا يوجد شيء غير اعتيادي، تحدثت عن ذلك من قبل، هناك دول تعيق القرارات التي تقترحها دول أخرى".وشدد الرئيس الروسي على أهمية الحفاظ على سلامة الناس في غزة، وتقديم دعم إنساني ضخم للمواطنين هناك، مشددا على أن موسكو تسعى لفتح مستشفى بالقرب من غزة، على الرغم من رد الجانب الإسرائيلي بأن هذا الأمر غير آمن.
https://sputnikarabic.ae/20231214/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-حماس-تؤكد-انفتاحها-على-أي-مبادرات-لوقف-العدوان-1084067409.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, حصري, العالم العربي, الأخبار
فلاديمير بوتين, روسيا, حصري, العالم العربي, الأخبار
متحدث "فتح" مثمنا خطاب الرئيس الروسي: نأمل أن يكون دافعا للدول لتغيير موقفها العدائي من فلسطين
حصري
ثمن المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي شدد خلالها على ضرورة زيادة معدلات إدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة.
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "فلسطين تأمل أن يكون هذا الموقف الروسي رافعة تدفع كثير من الدول إلى تغيير موقفها العدائي لفكرة إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، إلى قبول ودعم هذه الفكرة المهمة".
وشدد على ضرورة أن "يكون الموقف الروسي لسان حال العالم بأسره، وأن تتوقف الدول التي تعرقل التوصل لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة عن دعم الحرب، وأن تنتقل إلى تغيير موقفها باتجاه تبني خط داعم لوقف إطلاق نار نهائي".
وفيما يتعلق بحديث الرئيس بوتين عن دور الأمم المتحدة، وعرقلة بعض الدول للقرارات التي تقترحها دول أخرى بشأن فلسطين، أشار إلى أن "هناك عددا كبيرا من الدول في الأمم المتحدة تصوت مع القرارات المؤيدة لوقف إطلاق النار، إلا أنه من المخجل لبعض الدول أن تمتنع عن التصويت أو حتى ترفض وقف إطلاق النار".
وقال إن "هذه الدول التي تقف ضد قرارات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات تعد شريكة من الناحية الأخلاقية والسياسية في الجرائم التي تحدث للشعب الفلسطيني"، متسائلا عن "دوافع رفض هذه الدول إدخال المواد والمساعدات الضرورية للفلسطينيين، وهل تريد من نقص المواد الطبية والغذائية والمياه تجويع الشعب والسماح بتفشي الأمراض؟".
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، اليوم الخميس، في خطاب ومؤتمر صحفي موسع، إن ما يحدث في غزة كارثي، مضيفا: "تناقشت مع زملائي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وأنا على تواصل مع الرئيس المصري، ولا بد من توصيل المساعدات الإنسانية".
ومضى قائلا: "الأمين العام وصف غزة بأنها مقبرة الأطفال الأكبر في العالم، فيما يخص دور الأمم المتحدة لا يوجد شيء غير اعتيادي، تحدثت عن ذلك من قبل، هناك دول تعيق القرارات التي تقترحها دول أخرى".
وشدد الرئيس الروسي على أهمية الحفاظ على سلامة الناس في غزة، وتقديم دعم إنساني ضخم للمواطنين هناك، مشددا على أن موسكو تسعى لفتح مستشفى بالقرب من غزة، على الرغم من رد الجانب الإسرائيلي بأن هذا الأمر غير آمن.