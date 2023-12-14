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مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع ميزانية الدفاع
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع ميزانية الدفاع
وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2024 بمبلغ 883.7 مليار دولار، وفقا لنتائج التصويت. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T17:04+0000
2023-12-14T17:04+0000
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وقد تم تخصيص 800 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا، الآن يتم توقيع الوثيقة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.ويتم تمرير مشروع قانون مخصصات الدفاع الوطني من قبل الكونغرس على أساس سنوي، وتحدد الوثيقة المبادئ التوجيهية لسياسة الدفاع الأمريكية للعام المقبل، وكذلك مقدار التمويل المتوقع في الميزانية وفي أي مجالات سيتم توزيعها.وأفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم أمس، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى استعداده للبحث عن حل وسط مع المعارضة الجمهورية بشأن موضوع أمن الحدود الجنوبية، لكنه لا يقبل مطالب الإنذار المرتبطة باستمرار المساعدة إلى أوكرانيا.وقال سوليفان: "المشكلة هي أن (مساعدة أوكرانيا) أصبحت رهينة لموضوع منفصل تمامًا (الحدود الجنوبية الغربية).وأضاف سوليفان أن الرئيس بايدن، قال إنه مستعد للتفاوض على اتفاق بين الحزبين ويدعمهما، لكنه لا يقبل المطالب بروح "أوافق أو أرحل" التي ترتبط بها المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا.وحذر سوليفان من أن عام 2024 سيكون "عامًا صعبًا للغاية" بالنسبة لأوكرانيا إذا نفدت المساعدات الأمريكية، والتي يقدّر البيت الأبيض بأن الحكومة الأمريكية لديها أموال تكفي "لأسبوعين" فقط.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, مجلس الشيوخ الأمريكي, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, مجلس الشيوخ الأمريكي, العالم

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع ميزانية الدفاع

17:04 GMT 14.12.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYرئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، 7 يناير/ كانون الثاني 2023
رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، 7 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2024 بمبلغ 883.7 مليار دولار، وفقا لنتائج التصويت.
وقد تم تخصيص 800 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا، الآن يتم توقيع الوثيقة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وافق مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، على مشروع ميزانية قياسية بقيمة 886 مليار دولار. ومع ذلك، مع مزيد من الموافقة، تغير المبلغ. الآن، وفقا للجنة شؤون الدفاع في مجلس الشيوخ، تم تخفيض المبلغ إلى 883.7 مليار.

ويتم تمرير مشروع قانون مخصصات الدفاع الوطني من قبل الكونغرس على أساس سنوي، وتحدد الوثيقة المبادئ التوجيهية لسياسة الدفاع الأمريكية للعام المقبل، وكذلك مقدار التمويل المتوقع في الميزانية وفي أي مجالات سيتم توزيعها.
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وأفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم أمس، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى استعداده للبحث عن حل وسط مع المعارضة الجمهورية بشأن موضوع أمن الحدود الجنوبية، لكنه لا يقبل مطالب الإنذار المرتبطة باستمرار المساعدة إلى أوكرانيا.
وقال سوليفان: "المشكلة هي أن (مساعدة أوكرانيا) أصبحت رهينة لموضوع منفصل تمامًا (الحدود الجنوبية الغربية).
وأضاف سوليفان أن الرئيس بايدن، قال إنه مستعد للتفاوض على اتفاق بين الحزبين ويدعمهما، لكنه لا يقبل المطالب بروح "أوافق أو أرحل" التي ترتبط بها المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا.
وحذر سوليفان من أن عام 2024 سيكون "عامًا صعبًا للغاية" بالنسبة لأوكرانيا إذا نفدت المساعدات الأمريكية، والتي يقدّر البيت الأبيض بأن الحكومة الأمريكية لديها أموال تكفي "لأسبوعين" فقط.
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