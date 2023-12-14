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https://sputnikarabic.ae/20231214/مخرجة-إسبانية-عن-وجود-المسلمين-في-إسبانيا-نقلوا-العلوم-إلى-أوروبا-ولولاهم-لكان-تاريخ-أوروبا-مختلفا-1084083084.html
مخرجة إسبانية عن وجود المسلمين في إسبانيا: نقلوا العلوم إلى أوروبا ولولاهم لكان تاريخ أوروبا مختلفا
مخرجة إسبانية عن وجود المسلمين في إسبانيا: نقلوا العلوم إلى أوروبا ولولاهم لكان تاريخ أوروبا مختلفا
قالت إيزابيل فرنانديز، مخرجة الفيلم الوثائقي الإسباني "بناة قصر الحمراء"، إن المسلمين يمثلون جزءا من التاريخ الأوروبي الذي لم يتم تناوله بشكل جيد. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T11:33+0000
2023-12-14T11:33+0000
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جاء ذلك خلال حديثها عن الفيلم الذي يحكي قصة القصر، الذي تم إنشاؤه في عهد آخر دولة إسلامية في إسبانيا وهي إمارة غرناطة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أنه تم عرض الفيلم، أمس الأربعاء، في مهرجان البوسفور السينمائي الـ11، وهو فيلم وثائقي تم إنتاجه العام الماضي، ويتناول الدوافع وراء بنائه لأول مرة، وقصة الأميرين الذين شاركا في البناء في القرن الـ14 الميلادي.وقالت فرنانديز: "الأندلس تمثل جزءا من تاريخنا وتاريخ أوروبا، لكننا لا نمتلك معرفة كافية عن تاريخ الفن في تلك الفترة ومن كان يقف وراء تصميم هذا الطراز المعماري".وأضافت: "قصر الحمراء يمثل بناء رائعا، وزيارته لها طابع خاص يجعلني أتساءل عن سر هذا التأثيرالذي أشعر به ويدفعني لمعرفة المزيد عنه"، مشيرة إلى أن الأمويين في الأندلس كان لهم مساهمات كبيرة في العلوم الحديثة، لكن ذلك ليس معروفا بما فيه الكفاية.وتابعت: "هذا ما دفعني لإنتاج فيلم "بناة قصر الحمراء"، الذي يوضح دور المسلمين في التاريخ الأوروبي، لأنهم جلبوا العلوم والبحث العلمي من آسيا إلى أوروبا"، مشيرة إلى أن المسلمين لعبوا دورا مهما في تطور التاريخ الأوروبي والعالمي، وخاصة في مجال العلوم".وقالت المخرجة الإسبانية: "هذا الأمر يجعلني فخورة بإسبانيا، التي تمتلك تاريخا كبيرا يضم ثقافات متنوعة تم دمجها معا"، مشيرة إلى أن هذا الفيلم الوثائقي كسر الأحكام المسبقة حول التاريخ وساهم في البحث في الحقائق التاريخية.ووصل المسلمون إلى إسبانيا في عام 711 ميلادية بقيادة طارق بن زياد، واستمر وجودهم حتى عام 1492 عندما فقدوا آخر معاقلهم في إسبانيا بشكل نهائي. وعرفت فترة حكم المسلمين في إسبانيا بـ "العصر الذهبي" للعلم، حيث شهدت انتشارا كبيرا للمكتبات والمعاهد العلمية، كما شهدت ازدهارا في مجالات الشعر والأدب والعمارة بصورة صنعت نهضة ثقافية كبيرة.
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منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم

مخرجة إسبانية عن وجود المسلمين في إسبانيا: نقلوا العلوم إلى أوروبا ولولاهم لكان تاريخ أوروبا مختلفا

11:33 GMT 14.12.2023
© AP Photo / Victor R. Caivanoقصر الحمراء في إسبانيا الذي يرجع تاريخه إلى حقبة الأندلس في البلاد
قصر الحمراء في إسبانيا الذي يرجع تاريخه إلى حقبة الأندلس في البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Victor R. Caivano
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قالت إيزابيل فرنانديز، مخرجة الفيلم الوثائقي الإسباني "بناة قصر الحمراء"، إن المسلمين يمثلون جزءا من التاريخ الأوروبي الذي لم يتم تناوله بشكل جيد.
جاء ذلك خلال حديثها عن الفيلم الذي يحكي قصة القصر، الذي تم إنشاؤه في عهد آخر دولة إسلامية في إسبانيا وهي إمارة غرناطة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى أنه تم عرض الفيلم، أمس الأربعاء، في مهرجان البوسفور السينمائي الـ11، وهو فيلم وثائقي تم إنتاجه العام الماضي، ويتناول الدوافع وراء بنائه لأول مرة، وقصة الأميرين الذين شاركا في البناء في القرن الـ14 الميلادي.
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وقالت فرنانديز: "الأندلس تمثل جزءا من تاريخنا وتاريخ أوروبا، لكننا لا نمتلك معرفة كافية عن تاريخ الفن في تلك الفترة ومن كان يقف وراء تصميم هذا الطراز المعماري".
وأضافت: "قصر الحمراء يمثل بناء رائعا، وزيارته لها طابع خاص يجعلني أتساءل عن سر هذا التأثيرالذي أشعر به ويدفعني لمعرفة المزيد عنه"، مشيرة إلى أن الأمويين في الأندلس كان لهم مساهمات كبيرة في العلوم الحديثة، لكن ذلك ليس معروفا بما فيه الكفاية.
وتابعت: "هذا ما دفعني لإنتاج فيلم "بناة قصر الحمراء"، الذي يوضح دور المسلمين في التاريخ الأوروبي، لأنهم جلبوا العلوم والبحث العلمي من آسيا إلى أوروبا"، مشيرة إلى أن المسلمين لعبوا دورا مهما في تطور التاريخ الأوروبي والعالمي، وخاصة في مجال العلوم".
وقالت المخرجة الإسبانية: "هذا الأمر يجعلني فخورة بإسبانيا، التي تمتلك تاريخا كبيرا يضم ثقافات متنوعة تم دمجها معا"، مشيرة إلى أن هذا الفيلم الوثائقي كسر الأحكام المسبقة حول التاريخ وساهم في البحث في الحقائق التاريخية.
© AP Photo / Victor R. Caivanoقصر الحمراء في إسبانيا الذي يرجع تاريخه إلى حقبة الأندلس في البلاد
قصر الحمراء في إسبانيا الذي يرجع تاريخه إلى حقبة الأندلس في البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
قصر الحمراء في إسبانيا الذي يرجع تاريخه إلى حقبة الأندلس في البلاد
© AP Photo / Victor R. Caivano
ووصل المسلمون إلى إسبانيا في عام 711 ميلادية بقيادة طارق بن زياد، واستمر وجودهم حتى عام 1492 عندما فقدوا آخر معاقلهم في إسبانيا بشكل نهائي.
وعرفت فترة حكم المسلمين في إسبانيا بـ "العصر الذهبي" للعلم، حيث شهدت انتشارا كبيرا للمكتبات والمعاهد العلمية، كما شهدت ازدهارا في مجالات الشعر والأدب والعمارة بصورة صنعت نهضة ثقافية كبيرة.
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