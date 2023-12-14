https://sputnikarabic.ae/20231214/مستشار-البنتاغون-السابق-يحذر-الغرب-من-جر-روسيا-إلى-الزحف-لتخوم-بولندا-1084073574.html
مستشار البنتاغون السابق يحذر الغرب من جر روسيا إلى الزحف لتخوم بولندا
مستشار البنتاغون السابق يحذر الغرب من جر روسيا إلى الزحف لتخوم بولندا
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الروسي، سوف يصل إلى الحدود مع بولندا إذا لم يتوقف الغرب عن تمويل أوكرانيا، ويبدأ... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T08:23+0000
2023-12-14T08:23+0000
2023-12-14T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
البنتاغون الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064342341_0:136:3073:1864_1920x0_80_0_0_5b78c534cbc10b960aced21e0a3a85f9.jpg
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أضاف ماكغريغور أن "بوتين، ليس مهتمًا بالوصول إلى الحدود البولندية، ولكن كما قلت، إذا تصرفنا بقصر النظر ورفضنا التفاوض، وإذا لم نضع حدًا لهذا الصراع الذي لا معنى له، فإننا سوف ندمر أوكرانيا كدولة، وستضطر روسيا على التحرك نحو الغرب".وأشار ماكغريغور إلى أن الصراع في أوكرانيا جعل روسيا أقوى، فالجيش الروسي يتمتع بتكوين قوي للغاية وضباطا من الدرجة الأولى ومعدات حديثة، كما أكد أن الجيش الروسي يتقدم في قطاعات الجبهة كافة.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وفي أكثر من مناسبة أبدت روسيا استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف رفضت ذلك، وحظرته على المستوى التشريعي.ووفقا للرئيس بوتين، روسيا لم تغلق باب الحوار قط، ولكن على الجانب الآخر أن يعلن نواياه بشكل واضح ومباشر.
https://sputnikarabic.ae/20231213/الكرملين-أمريكا-تدرك-أن-أوكرانيا-خيبت-أملها-ولن-تنتصر--1084065395.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064342341_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4cfbd02ca4cc3d762059272d0dbd0b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, البنتاغون الأمريكي
روسيا, العالم, البنتاغون الأمريكي
مستشار البنتاغون السابق يحذر الغرب من جر روسيا إلى الزحف لتخوم بولندا
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الروسي، سوف يصل إلى الحدود مع بولندا إذا لم يتوقف الغرب عن تمويل أوكرانيا، ويبدأ المفاوضات حول حل سلمي للصراع.
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أضاف ماكغريغور أن "بوتين، ليس مهتمًا بالوصول إلى الحدود البولندية، ولكن كما قلت، إذا تصرفنا بقصر النظر ورفضنا التفاوض، وإذا لم نضع حدًا لهذا الصراع الذي لا معنى له، فإننا سوف ندمر أوكرانيا كدولة، وستضطر روسيا على التحرك نحو الغرب".
وأشار ماكغريغور إلى أن الصراع في أوكرانيا جعل روسيا أقوى، فالجيش الروسي يتمتع بتكوين قوي للغاية وضباطا من الدرجة الأولى ومعدات حديثة، كما أكد أن الجيش الروسي يتقدم في قطاعات الجبهة كافة.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وفي أكثر من مناسبة أبدت روسيا استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف رفضت ذلك، وحظرته على المستوى التشريعي.
ووفقا للرئيس بوتين، روسيا لم تغلق باب الحوار قط، ولكن على الجانب الآخر أن يعلن نواياه بشكل واضح ومباشر.