https://sputnikarabic.ae/20231214/مستشار-البنتاغون-السابق-يحذر-الغرب-من-جر-روسيا-إلى-الزحف-لتخوم-بولندا-1084073574.html

مستشار البنتاغون السابق يحذر الغرب من جر روسيا إلى الزحف لتخوم بولندا

مستشار البنتاغون السابق يحذر الغرب من جر روسيا إلى الزحف لتخوم بولندا

صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الروسي، سوف يصل إلى الحدود مع بولندا إذا لم يتوقف الغرب عن تمويل أوكرانيا، ويبدأ... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T08:23+0000

2023-12-14T08:23+0000

2023-12-14T08:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

البنتاغون الأمريكي

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وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أضاف ماكغريغور أن "بوتين، ليس مهتمًا بالوصول إلى الحدود البولندية، ولكن كما قلت، إذا تصرفنا بقصر النظر ورفضنا التفاوض، وإذا لم نضع حدًا لهذا الصراع الذي لا معنى له، فإننا سوف ندمر أوكرانيا كدولة، وستضطر روسيا على التحرك نحو الغرب".وأشار ماكغريغور إلى أن الصراع في أوكرانيا جعل روسيا أقوى، فالجيش الروسي يتمتع بتكوين قوي للغاية وضباطا من الدرجة الأولى ومعدات حديثة، كما أكد أن الجيش الروسي يتقدم في قطاعات الجبهة كافة.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وفي أكثر من مناسبة أبدت روسيا استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف رفضت ذلك، وحظرته على المستوى التشريعي.ووفقا للرئيس بوتين، روسيا لم تغلق باب الحوار قط، ولكن على الجانب الآخر أن يعلن نواياه بشكل واضح ومباشر.

https://sputnikarabic.ae/20231213/الكرملين-أمريكا-تدرك-أن-أوكرانيا-خيبت-أملها-ولن-تنتصر--1084065395.html

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روسيا, العالم, البنتاغون الأمريكي