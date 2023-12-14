عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231214/مستشار-البنتاغون-السابق-يحذر-الغرب-من-جر-روسيا-إلى-الزحف-لتخوم-بولندا-1084073574.html
مستشار البنتاغون السابق يحذر الغرب من جر روسيا إلى الزحف لتخوم بولندا
مستشار البنتاغون السابق يحذر الغرب من جر روسيا إلى الزحف لتخوم بولندا
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الروسي، سوف يصل إلى الحدود مع بولندا إذا لم يتوقف الغرب عن تمويل أوكرانيا، ويبدأ... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T08:23+0000
2023-12-14T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
البنتاغون الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064342341_0:136:3073:1864_1920x0_80_0_0_5b78c534cbc10b960aced21e0a3a85f9.jpg
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أضاف ماكغريغور أن "بوتين، ليس مهتمًا بالوصول إلى الحدود البولندية، ولكن كما قلت، إذا تصرفنا بقصر النظر ورفضنا التفاوض، وإذا لم نضع حدًا لهذا الصراع الذي لا معنى له، فإننا سوف ندمر أوكرانيا كدولة، وستضطر روسيا على التحرك نحو الغرب".وأشار ماكغريغور إلى أن الصراع في أوكرانيا جعل روسيا أقوى، فالجيش الروسي يتمتع بتكوين قوي للغاية وضباطا من الدرجة الأولى ومعدات حديثة، كما أكد أن الجيش الروسي يتقدم في قطاعات الجبهة كافة.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وفي أكثر من مناسبة أبدت روسيا استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف رفضت ذلك، وحظرته على المستوى التشريعي.ووفقا للرئيس بوتين، روسيا لم تغلق باب الحوار قط، ولكن على الجانب الآخر أن يعلن نواياه بشكل واضح ومباشر.
https://sputnikarabic.ae/20231213/الكرملين-أمريكا-تدرك-أن-أوكرانيا-خيبت-أملها-ولن-تنتصر--1084065395.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064342341_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4cfbd02ca4cc3d762059272d0dbd0b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, البنتاغون الأمريكي
روسيا, العالم, البنتاغون الأمريكي

مستشار البنتاغون السابق يحذر الغرب من جر روسيا إلى الزحف لتخوم بولندا

08:23 GMT 14.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الروسي، سوف يصل إلى الحدود مع بولندا إذا لم يتوقف الغرب عن تمويل أوكرانيا، ويبدأ المفاوضات حول حل سلمي للصراع.
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أضاف ماكغريغور أن "بوتين، ليس مهتمًا بالوصول إلى الحدود البولندية، ولكن كما قلت، إذا تصرفنا بقصر النظر ورفضنا التفاوض، وإذا لم نضع حدًا لهذا الصراع الذي لا معنى له، فإننا سوف ندمر أوكرانيا كدولة، وستضطر روسيا على التحرك نحو الغرب".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
الكرملين: أمريكا تدرك أن أوكرانيا خيبت أملها ولن تنتصر
أمس, 20:19 GMT
وأشار ماكغريغور إلى أن الصراع في أوكرانيا جعل روسيا أقوى، فالجيش الروسي يتمتع بتكوين قوي للغاية وضباطا من الدرجة الأولى ومعدات حديثة، كما أكد أن الجيش الروسي يتقدم في قطاعات الجبهة كافة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وفي أكثر من مناسبة أبدت روسيا استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف رفضت ذلك، وحظرته على المستوى التشريعي.
ووفقا للرئيس بوتين، روسيا لم تغلق باب الحوار قط، ولكن على الجانب الآخر أن يعلن نواياه بشكل واضح ومباشر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حماس تؤكد انفتاحها على أي مبادرات لوقف العدوان08:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:12 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصور12 ديسمبر, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала