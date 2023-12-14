https://sputnikarabic.ae/20231214/مقاتلات-إف---35-تواجه-مشكلة-جديدة-تكلف-أمريكا-44-مليار-دولار-1084073322.html

مقاتلات "إف - 35" تواجه مشكلة جديدة تكلف أمريكا 44 مليار دولار

مقاتلات "إف - 35" تواجه مشكلة جديدة تكلف أمريكا 44 مليار دولار

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الترويج لمقاتلاتها الشبحية "إف - 35" على أنها طائرة لا مثيل لها في العالم، رغم أن حجم المشاكل التي تواجهها تلك الطائرة ربما... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T08:18+0000

2023-12-14T08:18+0000

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ويتضح ذلك في تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، حول وثيقة جديدة لمكتب المحاسبة الحكومي، إذ يقول إن "إف - 35" تواجه مشكلة جديدة تزيد تكاليف برنامج الطائرة بـ44 مليار دولار، إضافة إلى مشاكل أخرى، ذات تكلفة متوقعة خلال فترة عمل الطائرة".وتحذر الوثيقة من خروج تكاليف برنامج الطائرة عن السيطرة مع استمرار ظهور المشاكل الفنية المكلفة، التي كان أبرزها ارتفاع درجات حرارة المحرك بصورة كبيرة تقود إلى تآكله على المدى الطويل.ويشير التقرير إلى أن هناك تقديرات تشير إلى أن التكلفة المتوقعة لصيانة محركات الطائرة خلال دورة حياتها تصل إلى 38 مليار دولار.كما أشار التقرير إلى أن الخطة الطموحة بشأن تطوير الطائرة، في المستقبل، تحت مسمى "بلوك - 4" تصل تكلفتها إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذا التطوير من المفترض أن يمكن الطائرة من منافسة روسيا والصين في الحروب الجوية.كما أشار التقرير إلى وجود مشاكل أخرى تتعلق بتطوير تقنيات الطيران الخاصة بقمرة قيادة الطائر، حسبما ذكر الجنرال مايكل شميدت، مدير مكتب البرنامج المشترك لـ"إف - 35" أمام جلسة استماع في الكونغرس، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف تسليم الطائرات الجديدة من هذا الطراز، منذ أشهر.

https://sputnikarabic.ae/20211123/حوادث-إف-35-تتوالى-ماذا-تفعل-أمريكا-بحطام-مقاتلاتها-الشبحية؟-1052646378.html

https://sputnikarabic.ae/20231104/صحيفة-سو-57-الروسية-أصبحت-بمدى-لا-مثيل-له-في-العالم----1082805591.html

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