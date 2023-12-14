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https://sputnikarabic.ae/20231214/مقارنة-بين-مركبات-المشاة-القتالية-الروسية-والأمريكية-1084096938.html
مقارنة بين مركبات المشاة القتالية الروسية والأمريكية
مقارنة بين مركبات المشاة القتالية الروسية والأمريكية
مقارنة بين مركبات المشاة القتالية الروسية والأمريكية
2023-12-14T13:44+0000
2023-12-14T13:44+0000
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وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين":وأضاف بوتين أن الغرب وعد بتزويد أوكرانيا بما يزيد قليلاً عن 400 دبابة، مؤكدا في هذا الصدد: تعرفوا على الفروقات بين مركبات المشاة القتالية الروسية والأمريكية في الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".شاهد أيضا - صاروخ أمريكي ينفجر على مدرعة "برادلي" قدمتها واشنطن لنظام كييف... فيديووكانت الصحيفة الروسية "روسكايا غازيتا" قد نوهت إلى أن مركبة المشاة القتالية "برادلي" التي سلمها الأمريكيون لنظام كييف تتحرك ببطء في الاتجاه المعاكس بالقرب من المزارع والغابات. كما أنه منذ بداية مشاركة "برادلي" في الأعمال العدائية، فقد نظام كييف أكثر من أربعين من هذه المدرعات بعد تدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا منها يحتاج إلى إصلاحات نتيجة تعرضها لأضرار جسيمة.
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مركبات المشاة القتالية الروسية والأمريكية
مركبات المشاة القتالية الروسية والأمريكية

مقارنة بين مركبات المشاة القتالية الروسية والأمريكية

13:44 GMT 14.12.2023
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وعدها به من مساعدات عسكرية، بل أكثر من ذلك، لكن الجيش الروسي دمر بالفعل 747 دبابة و2.3 ألف عربة مدرعة منذ بداية "الهجوم المضاد" لكييف.
وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين":
"لقد دمرنا فقط منذ ما يسمى بالهجوم المضاد 747 دبابة، وما يقرب من 2300 مدرعة من مختلف الفئات، وهذه البيانات هي حتى الليلة الماضية".
وأضاف بوتين أن الغرب وعد بتزويد أوكرانيا بما يزيد قليلاً عن 400 دبابة، مؤكدا في هذا الصدد:

"هدفنا هو نزع السلاح، أو سنتفق على معايير معينة، وبالمناسبة، اتفقنا عليها خلال محادثات اسطنبول، وبعد ذلك ذهبت هذه الاتفاقات أدراج الرياح، ولا تزال هناك حلول أخرى، إما التفاوض واتخاذ القرار، أو اتخاذ القرار بالقوة، وهذا ما سنسعى إليه".

تعرفوا على الفروقات بين مركبات المشاة القتالية الروسية والأمريكية في الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
مقارنة بين مركبات المشاة القتالية الروسية والأمريكية - سبوتنيك عربي
مقارنة بين مركبات المشاة القتالية الروسية والأمريكية - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - صاروخ أمريكي ينفجر على مدرعة "برادلي" قدمتها واشنطن لنظام كييف... فيديو
وكانت الصحيفة الروسية "روسكايا غازيتا" قد نوهت إلى أن مركبة المشاة القتالية "برادلي" التي سلمها الأمريكيون لنظام كييف تتحرك ببطء في الاتجاه المعاكس بالقرب من المزارع والغابات. كما أنه منذ بداية مشاركة "برادلي" في الأعمال العدائية، فقد نظام كييف أكثر من أربعين من هذه المدرعات بعد تدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا منها يحتاج إلى إصلاحات نتيجة تعرضها لأضرار جسيمة.
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