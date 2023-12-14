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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231214/من-بين-الثلوج-استهداف-قوات-كييف-بواسطة-نظام-الصواريخ-الروسي-فاغوت-فيديو-1084098493.html
من بين الثلوج... استهداف قوات كييف بواسطة نظام الصواريخ الروسي "فاغوت"... فيديو
من بين الثلوج... استهداف قوات كييف بواسطة نظام الصواريخ الروسي "فاغوت"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات تظهر قيام القوات الروسية بشن ضربات على نقطة نارية أوكرانية بواسطة نظام الصواريخ "فاغوت" المضاد للدبابات على محور... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T14:03+0000
2023-12-14T14:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتبين المشاهد قيام الجندي الروسي بتهيئة نظام الصواريخ "فاغوت" فوق الثلوج واستهداف الهدف الأوكراني بضربة دقيقة أدت إلى تدميره.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، دمرت مستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للواء مشاة البحرية الـ37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231214/الدفاع-الروسية-تدمير-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كالوجا-وموسكو-1084069096.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

من بين الثلوج... استهداف قوات كييف بواسطة نظام الصواريخ الروسي "فاغوت"... فيديو

14:03 GMT 14.12.2023
© Defense Minister of the Russian Federationاستهداف نقطة عسكرية أوكرانية بواسطة نظام الصواريخ "فاغوت"
استهداف نقطة عسكرية أوكرانية بواسطة نظام الصواريخ فاغوت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات تظهر قيام القوات الروسية بشن ضربات على نقطة نارية أوكرانية بواسطة نظام الصواريخ "فاغوت" المضاد للدبابات على محور أرتيوموفسك وتدمير الهدف بشكل كامل.
وتبين المشاهد قيام الجندي الروسي بتهيئة نظام الصواريخ "فاغوت" فوق الثلوج واستهداف الهدف الأوكراني بضربة دقيقة أدت إلى تدميره.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، دمرت مستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للواء مشاة البحرية الـ37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قام الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتدمير مستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للواء مشاة البحرية 37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بالإضافة إلى دحر الجنود الأوكرانيين ومعداتهم العسكرية من 128 منطقة.

وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كالوجا وموسكو
04:05 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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