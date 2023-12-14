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https://sputnikarabic.ae/20231214/نتنياهو-النصر-الحاسم-على-حماس-سيوفر-لنا-ميزات-كثيرة-من-قوة-الردع-والإقناع-1084077573.html
نتنياهو: النصر الحاسم على حماس سيوفر لنا ميزات كثيرة من قوة الردع والإقناع
نتنياهو: النصر الحاسم على حماس سيوفر لنا ميزات كثيرة من قوة الردع والإقناع
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "بمواصلة الحرب في غزة حتى النصر وإبادة حماس. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T09:38+0000
2023-12-14T09:38+0000
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وقال نتنياهو، خلال اجتماع أمني: "أريد من قواتنا أن تستمر حتى آخر جندي. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك".وأضاف: أن "الحرب ستكون صعبة لكنني أرصد بوادر عملية انكسار ونحن عازمون على الاستمرار حتى النهاية والقضاء على هذا الكيان"، متابعا: "النصر الحاسم على حماس سيوفر لنا ميزات كثيرة من قوة الردع والإقناع فالجميع يراقبون الوضع ويريدون معرفة من هو المنتصر".وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231213/وزيرا-خارجية-السعودية-وإيران-يشددان-على-ضرورة-الوقف-الفوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1084060532.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو: النصر الحاسم على حماس سيوفر لنا ميزات كثيرة من قوة الردع والإقناع

09:38 GMT 14.12.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "بمواصلة الحرب في غزة حتى النصر وإبادة حماس.
وقال نتنياهو، خلال اجتماع أمني: "أريد من قواتنا أن تستمر حتى آخر جندي. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك".
وأضاف: أن "الحرب ستكون صعبة لكنني أرصد بوادر عملية انكسار ونحن عازمون على الاستمرار حتى النهاية والقضاء على هذا الكيان"، متابعا: "النصر الحاسم على حماس سيوفر لنا ميزات كثيرة من قوة الردع والإقناع فالجميع يراقبون الوضع ويريدون معرفة من هو المنتصر".
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
وزيرا خارجية السعودية وإيران يشددان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
أمس, 16:49 GMT
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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- سبوتنيك عربيبوتين: تحقيق السلام مرهون باجتثاث النازية ونزع سلاح الدولة الأوكرانية09:11 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حماس تؤكد انفتاحها على أي مبادرات لوقف العدوان08:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:12 GMT
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