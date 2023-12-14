https://sputnikarabic.ae/20231214/نتنياهو-النصر-الحاسم-على-حماس-سيوفر-لنا-ميزات-كثيرة-من-قوة-الردع-والإقناع-1084077573.html

نتنياهو: النصر الحاسم على حماس سيوفر لنا ميزات كثيرة من قوة الردع والإقناع

نتنياهو: النصر الحاسم على حماس سيوفر لنا ميزات كثيرة من قوة الردع والإقناع

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "بمواصلة الحرب في غزة حتى النصر وإبادة حماس. 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T09:38+0000

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وقال نتنياهو، خلال اجتماع أمني: "أريد من قواتنا أن تستمر حتى آخر جندي. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك".وأضاف: أن "الحرب ستكون صعبة لكنني أرصد بوادر عملية انكسار ونحن عازمون على الاستمرار حتى النهاية والقضاء على هذا الكيان"، متابعا: "النصر الحاسم على حماس سيوفر لنا ميزات كثيرة من قوة الردع والإقناع فالجميع يراقبون الوضع ويريدون معرفة من هو المنتصر".وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

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