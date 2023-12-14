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https://sputnikarabic.ae/20231214/هل-يتقبل-المجتمع-العربي-فكرة-إبرام-عقود-الهبة-بالحياة-لضمان-حقوق-الأبناء؟-1084090471.html
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء؟
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء؟
في حلقة اليوم: الميراث والهبة في القوانين العربية، ونسلّط الضوء على تقبل المجتمع العربي لفكرة إبرام عقود الهبة قبل الوفاة لضمان حقوق الأبناء بالحياة، ومطالبات... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
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2023-12-14T12:50+0000
راديو
صدى الحياة
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هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
الميراث والهبة في القوانين العربيةيرتبط تنظيم الميراث بنظام الأسرة غالبا، وهناك ممارسات غير عادلة من الأهالي بالرغم من الفصل شرعا وقانونا في قضية تقسيم الميراث ووجوب إعطاء الحقوق لأهلها من النساء والرجال. إلا أن المعتقدات والأعراف والعادات تسيطر بشكل كبير على شرعية الميراث. فنرى أسرا تتفادى الحديث عن الميراث خوفا من خسارة الأخ الأكبر الذي وحسب أعرافهم هو الأحق بالميراث، ولا تستطيع البنت هنا أن تطالب بحقها حتى لا تحدث قطيعة في العائلة. إلا أنه وفي الآونة الأخيرة، انتشرت ثقافة تقسيم الميراث والهبة بين الأبناء في حياة الوالدين، وهذا حفاظا على حقوق أبنائهم بالحياة وحتى لا تقع مشاكل فيما بينهم قد تتطور إلى حدّ الجريمة كما حدثت بالفعل في الكثير من العائلات.حول هذا الموضوع، قالت المستشارة القانونية المصرية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسّياسيي، دينا المقدّم لبرنامج "صدى الحياة":وأشارت المستشارة القانونية المصرية إلى إبرام العقود في حياة الوالدين، وقالت:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء؟

12:50 GMT 14.12.2023
راديو
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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في حلقة اليوم: الميراث والهبة في القوانين العربية، ونسلّط الضوء على تقبل المجتمع العربي لفكرة إبرام عقود الهبة قبل الوفاة لضمان حقوق الأبناء بالحياة، ومطالبات لجمعيات حقوقية في المغرب وتونس بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. أخبار متنوعة كانت تريند لهذا الأسبوع، معلومة طبية حول النوم ومشاكل الأرق.

الميراث والهبة في القوانين العربية

يرتبط تنظيم الميراث بنظام الأسرة غالبا، وهناك ممارسات غير عادلة من الأهالي بالرغم من الفصل شرعا وقانونا في قضية تقسيم الميراث ووجوب إعطاء الحقوق لأهلها من النساء والرجال. إلا أن المعتقدات والأعراف والعادات تسيطر بشكل كبير على شرعية الميراث.
فنرى أسرا تتفادى الحديث عن الميراث خوفا من خسارة الأخ الأكبر الذي وحسب أعرافهم هو الأحق بالميراث، ولا تستطيع البنت هنا أن تطالب بحقها حتى لا تحدث قطيعة في العائلة. إلا أنه وفي الآونة الأخيرة، انتشرت ثقافة تقسيم الميراث والهبة بين الأبناء في حياة الوالدين، وهذا حفاظا على حقوق أبنائهم بالحياة وحتى لا تقع مشاكل فيما بينهم قد تتطور إلى حدّ الجريمة كما حدثت بالفعل في الكثير من العائلات.
حول هذا الموضوع، قالت المستشارة القانونية المصرية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسّياسيي، دينا المقدّم لبرنامج "صدى الحياة":

"إنّ الأزمة التي كانت تواجه الميراث للمرأة في مصر تحديدا، حيث كانت لا تستطيع الحصول على ميراثها وهذا بسبب التفكير الذكوري والاستيلاء على حقوقها المالية، حتى تم إصدار قرار رئاسي بتقليض عقوبة الحبس والغرامة المالية لمن لا يعطي حق المرأة في الميراث، والدين نفسه لم يقل أن الميراث غير متساوي بين الجنسين، واليوم هناك ملايين النساء المعيلات للبيت ولهذا يجب أن تأخذ حقها كاملا مثل الرجل".

وأشارت المستشارة القانونية المصرية إلى إبرام العقود في حياة الوالدين، وقالت:

"في الآونة الأخيرة بدأنا ننادي بأن يقوم ولي الأمر الذي سيترك تركة فيها ميراث للطرفين بأن يقوموا بإبرام العقود بالحياة، وأصبحوا يوزعون الميراث بالعدل والمساواة لأن هذا حقها".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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