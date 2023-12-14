https://sputnikarabic.ae/20231214/وزير-الخارجية-التركي-ندعو-واشنطن-للكف-عن-عرقلة-قرارات-مجلس-الأمن-بشأن-غزة-1084103701.html

وزير الخارجية التركي: ندعو واشنطن للكف عن عرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن غزة

وزير الخارجية التركي: ندعو واشنطن للكف عن عرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن غزة

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الولايات المتحدة الأمريكي إلى الكف عن عرقلة قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء "المجزرة" في قطاع غزة. 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T15:46+0000

2023-12-14T15:46+0000

2023-12-14T15:46+0000

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وكان هاكان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك، مساء اليوم الخميس، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، على هامش زيارة يقوم بها إلى باكو، وفق وكالة الأناضول التركية.وقال فيدان: "ننتظر من الولايات المتحدة عدم الاستمرار في عرقلة القرارات التي سيتخذها مجلس الأمن الدولي".وتطرق فيدان إلى أن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة، مساء الثلاثاء الماضي.وقال في هذا الصدد: "رأينا العديد من الدول التي امتنعت سابقًا عن التصويت على القرار أو كانت ضده، تقف هذه المرة إلى جانب فلسطين"، معتبرا أن ذلك "يظهر بوضوح إرادة المجتمع الدولي لإنهاء القمع في غزة".وقال فيدان إن "من يدعم إسرائيل "يجب أن يعي هذه الصورة جيدا"، مضيفا "رسالتنا ورسالة المجتمع الدولي واضحة، يجب أن ينتهي الظلم بحق الفلسطينيين، وإعلان وقف إطلاق النار (في قطاع غزة) على الفور والشروع بعملية السلام".ومضى بقوله: "العالم يواجه مذبحة غير مسبوقة في غزة، وهذه مأساة تاريخية في حد ذاتها، ولكن الأخطر وما يزيد المشكلة تعقيدا يتمثل في الشراكة الصامتة والوقوف وراء هذه المجزرة من قبل العديد من الدول الغربية التي تفتخر بالأخلاق الفاضلة".وتابع: "نؤكد في مباحثاتنا بشكل واضح وراسخ رسالتنا بشأن وقف المجزرة في أسرع وقت، وتحقيق وقف إطلاق نار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والبدء بأسرع وقت بالعمل على حل الدولتين من أجل أمن كل من إسرائيل وفلسطين ومنع تكرار هذه المأساة".​​​​وحذر وزير الخارجية التركي "من إمكانية مواجهة أزمات ومشاكل أكبر إذا لم يعد المجتمع الدولي إلى رشده ويلائم نفسه مع البوصلة الأخلاقية من جديد"، مؤكدًا أن بلاده "طالبت من أجل ذلك المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية ووقف الحرب والمجزرة بأقرب وقت".وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول حربا مدمرة على قطاع غزة، وسط دعم أمريكي عسكري ودبلوماسي منقطع النظير، كما استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار.

https://sputnikarabic.ae/20231212/الخارجية-الروسية-تصف-الفيتو-الأمريكي-بشأن-غزة-بأنه-ضربة-لآلية-الأمم-المتحدة-1084017921.html

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