https://sputnikarabic.ae/20231214/وزير-فلسطيني-يجب-أن-يتبنى-العالم-المنهجية-التي-طرحها-الرئيس-بوتين-في-خطابه-بشأن-غزة-1084102350.html
وزير فلسطيني: يجب أن يتبنى العالم المنهجية التي طرحها الرئيس بوتين في خطابه بشأن غزة
وزير فلسطيني: يجب أن يتبنى العالم المنهجية التي طرحها الرئيس بوتين في خطابه بشأن غزة
طالب وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، دول العالم أن تتعامل مع مسألة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني بنفس المنهجية التي تحدث بها الرئيس الروسي فلاديمير... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T14:50+0000
2023-12-14T14:50+0000
2023-12-14T14:51+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
العالم العربي
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن حديث الرئيس الروسي عن ضرورة إدخال المساعدات وإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة، وإقامة المستشفيات ووقف الحرب، يجب أن يكون رأي كل دول العالم، لا سيما في ظل تعرض الشعب الفلسطيني وقطاع غزة "لحملة إبادة وتدمير جماعية، تهدف إلى إنهاء الوجود البشري هناك".وقال إن كل هذا الهجوم والعنف والقصف والقتل والتدمير، وتحطيم البنى التحتية وكل شيء في غزة وفلسطين، يتطلب بالفعل موقفًا عالميًا واضحًا في الوقوف بوجه هذه الحرب المسعورة والمجنونة، وأن يكون هذا الموقف مشابه للموقف الروسي الواضح والصريح منذ البداية، والذي أكد عليه خطاب بوتين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها موسكو لوقف الحرب في غزة وتقديم المساعدات الطبية والغذائية.وأوضح أن كل دول العالم تقف في جهة، وأمريكا وإسرائيل في جهة أخرى، حيث تعارض الولايات المتحدة الأمريكية منفردة وقف الحرب في غزة، وهي من أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في هذه الحرب.ومضى قائلًا: "الموقف الروسي قوي وممتاز، ونتمنى أن يكون مماثلا لهذا الموقف باقي دول العالم، بنفس القوة التي طرحها بها بوتين في خطابه، والالتفاف حول هذا الرأي".وشدد على ضرورة أن ينظر العالم إلى غزة باعتبارها منطقة منكوبة، حيث يفترش مئات الآلاف من المواطنين الشوارع في أجواء البرد، مطالبًا بضرورة أن يكون للعالم موقف حر لوقف الحرب.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في خطاب ومؤتمر صحفي موسع، إن ما يحدث في غزة كارثي، مضيفًا: "تناقشت مع زملائي في السعودية والإمارات، وأنا على تواصل مع الرئيس المصري، ولا بد من توصيل المساعدات الإنسانية".ومضى قائلا: "الأمين العام وصف غزة بأنها مقبرة الأطفال الأكبر في العالم. فيما يخص دور الأمم المتحدة لا يوجد شيء غير اعتيادي. تحدثت عن ذلك من قبل، هناك دول تعيق القرارات التي تقترحها دول أخرى".وشدد الرئيس الروسي على أهمية الحفاظ على سلامة الناس في غزة، وتقديم دعم إنساني ضخم للمواطنين هناك، مشددًا على أن موسكو تسعى لفتح مستشفى بالقرب من غزة، على الرغم من رد الجانب الإسرائيلي بأن هذا الأمر غير آمن.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
وزير فلسطيني: يجب أن يتبنى العالم المنهجية التي طرحها الرئيس بوتين في خطابه بشأن غزة
14:50 GMT 14.12.2023 (تم التحديث: 14:51 GMT 14.12.2023)
حصري
طالب وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، دول العالم أن تتعامل مع مسألة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني بنفس المنهجية التي تحدث بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه السنوي اليوم الخميس.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، أن حديث الرئيس الروسي عن ضرورة إدخال المساعدات وإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة، وإقامة المستشفيات ووقف الحرب، يجب أن يكون رأي كل دول العالم، لا سيما في ظل تعرض الشعب الفلسطيني وقطاع غزة "لحملة إبادة وتدمير جماعية، تهدف إلى إنهاء الوجود البشري هناك".
وقال إن كل هذا الهجوم والعنف والقصف والقتل والتدمير، وتحطيم البنى التحتية وكل شيء في غزة وفلسطين
، يتطلب بالفعل موقفًا عالميًا واضحًا في الوقوف بوجه هذه الحرب المسعورة والمجنونة، وأن يكون هذا الموقف مشابه للموقف الروسي الواضح والصريح منذ البداية، والذي أكد عليه خطاب بوتين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها موسكو لوقف الحرب في غزة وتقديم المساعدات الطبية والغذائية.
وأوضح أن كل دول العالم تقف في جهة، وأمريكا وإسرائيل في جهة أخرى، حيث تعارض الولايات المتحدة الأمريكية منفردة وقف الحرب في غزة، وهي من أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في هذه الحرب.
ومضى قائلًا: "الموقف الروسي قوي وممتاز، ونتمنى أن يكون مماثلا لهذا الموقف باقي دول العالم، بنفس القوة التي طرحها بها بوتين في خطابه، والالتفاف حول هذا الرأي".
وشدد على ضرورة أن ينظر العالم إلى غزة باعتبارها منطقة منكوبة، حيث يفترش مئات الآلاف من المواطنين الشوارع في أجواء البرد، مطالبًا بضرورة أن يكون للعالم موقف حر لوقف الحرب
.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، اليوم الخميس، في خطاب ومؤتمر صحفي موسع، إن ما يحدث في غزة كارثي، مضيفًا: "تناقشت مع زملائي في السعودية والإمارات، وأنا على تواصل مع الرئيس المصري، ولا بد من توصيل المساعدات الإنسانية".
ومضى قائلا: "الأمين العام وصف غزة بأنها مقبرة الأطفال الأكبر في العالم. فيما يخص دور الأمم المتحدة لا يوجد شيء غير اعتيادي. تحدثت عن ذلك من قبل، هناك دول تعيق القرارات التي تقترحها دول أخرى".
وشدد الرئيس الروسي على أهمية الحفاظ على سلامة الناس في غزة، وتقديم دعم إنساني ضخم للمواطنين هناك، مشددًا على أن موسكو تسعى لفتح مستشفى بالقرب من غزة
، على الرغم من رد الجانب الإسرائيلي بأن هذا الأمر غير آمن.