https://sputnikarabic.ae/20231214/وقفة-تضامنية-مع-غزة-لروضات-الأطفال-في-مخيمات-بيروت-1084083175.html

وقفة تضامنية مع غزة لروضات الأطفال في مخيمات بيروت

وقفة تضامنية مع غزة لروضات الأطفال في مخيمات بيروت

نفذ عشرات الأطفال من روضات مدارس مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اليوم الخميس، وقفة تضامنية دعمًا لأطفال غزة وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية، أمام سفارة... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

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وردد الأطفال شعارات وأناشيد وطنية داعمة لفلسطين، مطالبين بوقف إطلاق النار ووقف قتل الأطفال والنساء، كما رفعوا مجسمات لأطفال غزة بالأكفان مصبوغة بلون الدماء.والطفلة جوري تقول: "الشعب الفلسطيني لا يريد أن يبقى في قفص مثل العصفور، أطفال غزة يموتون ونحن نريد الأمان والنصر".وأضافت: "الرئيس الأمريكي الظالم ونتنياهو أحرقوا الأطفال والنساء، لكن سنبقى صامدين لأن الأرض لنا وسندافع عنها وعن مقدساتنا، ويجب أن يخرج الاحتلال لأنه يكفي هذا الظلم، منذ 75 سنة ونحن لاجؤون ندافع عن أرضنا".وأشارت إلى أن "أطفال المخيمات في لبنان لا يأكلون ولا يشربون إلا ويتحدثون عن غزة وفلسطين، وكل أطفالنا على دراية بما يحصل في غزة، ونحن نقول نحن أقوياء وسنبقى صامدين وحتى الطفل في بطن أمه يقول غزة وجنين وفلسطين"، مضيفة: "نتمنى أن يفتحوا لنا الحدود لكي نذهب إلى بلادنا".وذكرت الحاج أن "إسرائيل الطفل المدلل لبايدن، ولكن نحن نحيي الشعوب في بعض الدول التي لا تسكت عن قتل الأطفال لأنهم ظلمونا، واليوم يشاهدون المنازل تتهدم على عائلات بأكملها أصبحت من دون أوراق". وتمنت من الاتحاد الأوروبي أن يرحم أطفال ونساء فلسطين، لافتة إلى أن "من لديه ضمير وعقل واعي فليشاهد ما يحصل".

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