أبرز الأحداث العالمية في عام 2023

© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

من اليسار إلى اليمين: الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حفل التصوير الفوتوغرافي لرؤساء وفود الدول الأعضاء في مجموعة البريكس في جوهانسبرغ، 23 أغسطس/ آب 2023.