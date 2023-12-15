أبرز الأحداث العالمية في عام 2023
فلسطيني يشير إلى مسجد "أحمد ياسين"، الذي دمرته الغارات الجوية الإسرائيلية، في مدينة غزة في وقت مبكر من يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. قصفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة طوال الليل وحتى 9 أكتوبر مع استمرار حرب إسرائيل ضد "حماس" في قطاع غزة، وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة وفق الصحة في غزة حتى 18412 قتيل، وأكثر من 50 ألف جريح.
فلسطيني يشير إلى مسجد "أحمد ياسين"، الذي دمرته الغارات الجوية الإسرائيلية، في مدينة غزة في وقت مبكر من يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. قصفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة طوال الليل وحتى 9 أكتوبر مع استمرار حرب إسرائيل ضد "حماس" في قطاع غزة، وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة وفق الصحة في غزة حتى 18412 قتيل، وأكثر من 50 ألف جريح.
من اليسار إلى اليمين: الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حفل التصوير الفوتوغرافي لرؤساء وفود الدول الأعضاء في مجموعة البريكس في جوهانسبرغ، 23 أغسطس/ آب 2023.
من اليسار إلى اليمين: الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حفل التصوير الفوتوغرافي لرؤساء وفود الدول الأعضاء في مجموعة البريكس في جوهانسبرغ، 23 أغسطس/ آب 2023.
رجل في طهران يحمل صحيفة محلية تنشر على صفحتها الأولى الاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية لاستعادة العلاقات، والذي تم التوقيع عليه في بكين في اليوم السابق، في 11 مارس/آذار 2023. وأعلنت الرياض وطهران في 10 مارس أنه بعد سنوات من قطع العلاقات، سيعاد فتح السفارات والبعثات الدبلوماسية في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي الموقعة قبل أكثر من 20 عاما.
رجل في طهران يحمل صحيفة محلية تنشر على صفحتها الأولى الاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية لاستعادة العلاقات، والذي تم التوقيع عليه في بكين في اليوم السابق، في 11 مارس/آذار 2023. وأعلنت الرياض وطهران في 10 مارس أنه بعد سنوات من قطع العلاقات، سيعاد فتح السفارات والبعثات الدبلوماسية في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي الموقعة قبل أكثر من 20 عاما.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا، 13 سبتمبر/ أيلول 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا، 13 سبتمبر/ أيلول 2023
من اليسار إلى اليمين: الأستاذان الكبيران إيان نيبومنياتتشي (روسيا) ودينغ ليرين (الصين) يلعبان مباراة شوط فاصل في بطولة العالم للشطرنج في أستانا، كازاخستان، 40 أبريل/ نيسان 2023.
من اليسار إلى اليمين: الأستاذان الكبيران إيان نيبومنياتتشي (روسيا) ودينغ ليرين (الصين) يلعبان مباراة شوط فاصل في بطولة العالم للشطرنج في أستانا، كازاخستان، 40 أبريل/ نيسان 2023.
تُظهر هذه الصورة الجوية متظاهرين يرفعون لافتة عملاقة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مسيرة ضد خطة الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية بالقرب من مول عزرائيلي في تل أبيب في 23 سبتمبر/ أيلول 2023.
تُظهر هذه الصورة الجوية متظاهرين يرفعون لافتة عملاقة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مسيرة ضد خطة الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية بالقرب من مول عزرائيلي في تل أبيب في 23 سبتمبر/ أيلول 2023.
رجل يتفاعل مع حريق مشتعل في قرية جينادي في جزيرة رودس اليونانية في بحر إيجه، في 25 يوليو/ تموز 2023. اشتعلت حرائق الغابات في اليونان وسط درجات حرارة شديدة الحرارة، ما أدى إلى عمليات إجلاء جماعي في العديد من المواقع السياحية بما في ذلك جزر رودس و كورفو.
رجل يتفاعل مع حريق مشتعل في قرية جينادي في جزيرة رودس اليونانية في بحر إيجه، في 25 يوليو/ تموز 2023. اشتعلت حرائق الغابات في اليونان وسط درجات حرارة شديدة الحرارة، ما أدى إلى عمليات إجلاء جماعي في العديد من المواقع السياحية بما في ذلك جزر رودس و كورفو.
طائرة مقاتلة تحلق بالقرب من منطاد كبير ينجرف فوق المحيط الأطلسي، قبالة ساحل ولاية كارولينا الجنوبية بالقرب من ميرتل بيتش، السبت 4 فبراير/ شباط 2023. وبعد دقائق، أصيب المنطاد بصاروخ من طائرة مقاتلة من طراز "إف-22". منهيًا رحلته التي استمرت أسبوعًا فوق الولايات المتحدة، قالت الصين إن المنطاد كان سفينة أبحاث طقس انحرفت عن مسارها، وهو ادعاء رفضه المسؤولون الأمريكيون.
طائرة مقاتلة تحلق بالقرب من منطاد كبير ينجرف فوق المحيط الأطلسي، قبالة ساحل ولاية كارولينا الجنوبية بالقرب من ميرتل بيتش، السبت 4 فبراير/ شباط 2023. وبعد دقائق، أصيب المنطاد بصاروخ من طائرة مقاتلة من طراز "إف-22". منهيًا رحلته التي استمرت أسبوعًا فوق الولايات المتحدة، قالت الصين إن المنطاد كان سفينة أبحاث طقس انحرفت عن مسارها، وهو ادعاء رفضه المسؤولون الأمريكيون.
لاجئون من إقليم ناغورني قره باغيصلون جوريس، 27 سبتمبر/ أيلول 2023. وشنت أذربيجان، في 19 سبتمبر الماضي، عملية عسكرية في قره باغ، وصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بهدف استعادة النظام الدستوري. وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أصدر مكتب رئيس وزراء أرمينيا وإدارة الرئيس الأذربيجاني، بيانا مشتركا أكدا فيه عزم يريفان وباكو، تنظيم العلاقات وإبرام معاهدة سلام على أساس احترام مبادئ السيادة والسيادة والسلامة الإقليمية، وفي بادرة حسن نية، أطلقت أذربيجان، سراح 32 جنديا أرمينيا، بالمقابل أطلقت أرمينيا سراح جنديين أذربيجانيين.
لاجئون من إقليم ناغورني قره باغيصلون جوريس، 27 سبتمبر/ أيلول 2023. وشنت أذربيجان، في 19 سبتمبر الماضي، عملية عسكرية في قره باغ، وصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بهدف استعادة النظام الدستوري. وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أصدر مكتب رئيس وزراء أرمينيا وإدارة الرئيس الأذربيجاني، بيانا مشتركا أكدا فيه عزم يريفان وباكو، تنظيم العلاقات وإبرام معاهدة سلام على أساس احترام مبادئ السيادة والسيادة والسلامة الإقليمية، وفي بادرة حسن نية، أطلقت أذربيجان، سراح 32 جنديا أرمينيا، بالمقابل أطلقت أرمينيا سراح جنديين أذربيجانيين.
اشتعلت النيران في سيارات بعد إصابتها بصواريخ من قطاع غزة في عسقلان، إسرائيل، يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. تسلل مسلحون فلسطينيون من قطاع غزة يوم السبت إلى جنوب إسرائيل وأطلقوا آلاف الصواريخ على البلاد بينما بدأت إسرائيل باستهداف مواقع في غزة لـ"حماس" رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".
اشتعلت النيران في سيارات بعد إصابتها بصواريخ من قطاع غزة في عسقلان، إسرائيل، يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. تسلل مسلحون فلسطينيون من قطاع غزة يوم السبت إلى جنوب إسرائيل وأطلقوا آلاف الصواريخ على البلاد بينما بدأت إسرائيل باستهداف مواقع في غزة لـ"حماس" رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".
أفغانيون يبحثون عن ضحايا بعد الزلزال الذي ضرب منطقة زندا جان في مقاطعة هرات، غرب أفغانستان، أكتوبر/ شترين الأول 2019. أعلنت حكومة "طالبان" حينئذ، أن 2000 شخص على الأقل قتلوا في غرب أفغانستان بسبب زلازل قوية، وإنه أحد أعنف الزلازل التي تضرب البلاد منذ عقدين.
أفغانيون يبحثون عن ضحايا بعد الزلزال الذي ضرب منطقة زندا جان في مقاطعة هرات، غرب أفغانستان، أكتوبر/ شترين الأول 2019. أعلنت حكومة "طالبان" حينئذ، أن 2000 شخص على الأقل قتلوا في غرب أفغانستان بسبب زلازل قوية، وإنه أحد أعنف الزلازل التي تضرب البلاد منذ عقدين.
عمال السكك الحديدية يساعدون في استعادة الخدمات في موقع حادث تصادم ثلاثة قطارات بالقرب من بالاسور، على بعد نحو 200 كيلومتر من عاصمة الولاية بوبانسوار في ولاية أوديشا الشرقية، في 4 يونيو/ حزيران 2023. عملت فرق السكك الحديدية دون توقف في 4 يونيو، تمت استعادة المسارات بعد حادث تصادم القطارات الأكثر دموية في الهند منذ عقود، وهي مأساة أعادت إشعال المخاوف المتعلقة بالسلامة بشأن واحدة من أكبر الشبكات في العالم.
عمال السكك الحديدية يساعدون في استعادة الخدمات في موقع حادث تصادم ثلاثة قطارات بالقرب من بالاسور، على بعد نحو 200 كيلومتر من عاصمة الولاية بوبانسوار في ولاية أوديشا الشرقية، في 4 يونيو/ حزيران 2023. عملت فرق السكك الحديدية دون توقف في 4 يونيو، تمت استعادة المسارات بعد حادث تصادم القطارات الأكثر دموية في الهند منذ عقود، وهي مأساة أعادت إشعال المخاوف المتعلقة بالسلامة بشأن واحدة من أكبر الشبكات في العالم.
الرئيس السابق دونالد ترامب، في الوسط، يجلس في قاعة المحكمة بالمحكمة العليا في نيويورك، 2 أكتوبر 2023. زيارة طوعية إدرة لترامب إلى المحكمة في نيويورك لبدء محاكمة مدنية في دعوى قضائية أدت بالفعل إلى حكم القاضي بأنه ارتكب الاحتيال في تعاملاته التجارية.
الرئيس السابق دونالد ترامب، في الوسط، يجلس في قاعة المحكمة بالمحكمة العليا في نيويورك، 2 أكتوبر 2023. زيارة طوعية إدرة لترامب إلى المحكمة في نيويورك لبدء محاكمة مدنية في دعوى قضائية أدت بالفعل إلى حكم القاضي بأنه ارتكب الاحتيال في تعاملاته التجارية.
شخص يرتدي غطاء الوجه يزور منطقة سكنية دمرها حريق غابات مؤخرًا في لاهينا، هاواي، الولايات المتحدة 21 أغسطس/ آب 2023.
شخص يرتدي غطاء الوجه يزور منطقة سكنية دمرها حريق غابات مؤخرًا في لاهينا، هاواي، الولايات المتحدة 21 أغسطس/ آب 2023.
ناشط من منظمة "السلام الأخضر" البيئية يقف مع لافتة كتب عليها "التقدم" خلال مظاهرة أمام بوابة براندنبورغ التاريخية في برلين في 15 أبريل 2023، بعد أن قام بتركيب ديناصور يرمز إلى نهاية الطاقة النووية في ألمانيا وعلى بمناسبة إغلاق آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في ألمانيا. سيتم إغلاق آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في ألمانيا - إيسار 2، وإمسلاند، ونكارفيستهايم 2 - نهائيًا في ذلك اليوم.
ناشط من منظمة "السلام الأخضر" البيئية يقف مع لافتة كتب عليها "التقدم" خلال مظاهرة أمام بوابة براندنبورغ التاريخية في برلين في 15 أبريل 2023، بعد أن قام بتركيب ديناصور يرمز إلى نهاية الطاقة النووية في ألمانيا وعلى بمناسبة إغلاق آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في ألمانيا. سيتم إغلاق آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في ألمانيا - إيسار 2، وإمسلاند، ونكارفيستهايم 2 - نهائيًا في ذلك اليوم.
يصور الصحفيون البث المباشر لهبوط المركبة الفضائية Chandrayaan-3 على القمر في منشأة شبكة القياس والتتبع والقيادة التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهنديةفي بنغالورو، الهند، 23 أغسطس 2023. هبطت الهند بمركبة فضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، لتصبح الدولة الرابعة للهبوط على سطح القمر.
يصور الصحفيون البث المباشر لهبوط المركبة الفضائية Chandrayaan-3 على القمر في منشأة شبكة القياس والتتبع والقيادة التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهنديةفي بنغالورو، الهند، 23 أغسطس 2023. هبطت الهند بمركبة فضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، لتصبح الدولة الرابعة للهبوط على سطح القمر.
متظاهر يرد قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب على هامش مظاهرة في اليوم الحادي عشر من العمل بعد أن دفعت الحكومة إصلاح نظام التقاعد من خلال البرلمان دون تصويت، باستخدام المادة 49.3 من الدستور، في نانت، غرب فرنسا، في 6 أبريل 2023. استعدت فرنسا في 6 أبريل 2023 ليوم آخر من الاحتجاجات والإضرابات للتنديد بإصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي بعد يوم واحد من انتهاء المحادثات بين الحكومة والنقابات إلى طريق مسدود.
متظاهر يرد قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب على هامش مظاهرة في اليوم الحادي عشر من العمل بعد أن دفعت الحكومة إصلاح نظام التقاعد من خلال البرلمان دون تصويت، باستخدام المادة 49.3 من الدستور، في نانت، غرب فرنسا، في 6 أبريل 2023. استعدت فرنسا في 6 أبريل 2023 ليوم آخر من الاحتجاجات والإضرابات للتنديد بإصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي بعد يوم واحد من انتهاء المحادثات بين الحكومة والنقابات إلى طريق مسدود.
يتم تقديم تاج اسكتلندا إلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث خلال خدمة وطنية لعيد الشكر والتفاني داخل كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة في 5 يوليو 2023. احتفلت اسكتلندا يوم الأربعاء بتتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا خلال خدمة وطنية عيد الشكر والتفاني حيث تم منح الملك أوسمة الشرف من اسكتلندا.
يتم تقديم تاج اسكتلندا إلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث خلال خدمة وطنية لعيد الشكر والتفاني داخل كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة في 5 يوليو 2023. احتفلت اسكتلندا يوم الأربعاء بتتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا خلال خدمة وطنية عيد الشكر والتفاني حيث تم منح الملك أوسمة الشرف من اسكتلندا.
رجل يتحدث على هاتفه وهو ينظر عبر الضباب عند جسر جورج واشنطن من فورت لي، نيوجيرسي، 7 يونيو 2023. حرائق الغابات الكندية الشديدة تغطي شمال شرق الولايات المتحدة في ضباب برتقالي، ويدفع السكان الضعفاء إلى إصدار تحذيرات بالبقاء في الداخل.
رجل يتحدث على هاتفه وهو ينظر عبر الضباب عند جسر جورج واشنطن من فورت لي، نيوجيرسي، 7 يونيو 2023. حرائق الغابات الكندية الشديدة تغطي شمال شرق الولايات المتحدة في ضباب برتقالي، ويدفع السكان الضعفاء إلى إصدار تحذيرات بالبقاء في الداخل.
في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الفضاء "روسكوزموس" الروسية، يساعد أعضاء فريق الإنقاذ رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو على إخراج الكبسولة بعد وقت قصير من هبوط الكبسولة الفضائية الروسية "سويوز إم إس-23" على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرق مدينة كازاخستان جيزكازجان، كازاخستان، 27 سبتمبر 2023. هبطت كبسولة "سويوز" التي تحمل رائد فضاء "ناسا" فرانك روبيو، ورائدي فضاء روسكوزموس سيرغي بروكوبيف، وديمتري بيتلين، على سهوب كازاخستان.
في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الفضاء "روسكوزموس" الروسية، يساعد أعضاء فريق الإنقاذ رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو على إخراج الكبسولة بعد وقت قصير من هبوط الكبسولة الفضائية الروسية "سويوز إم إس-23" على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرق مدينة كازاخستان جيزكازجان، كازاخستان، 27 سبتمبر 2023. هبطت كبسولة "سويوز" التي تحمل رائد فضاء "ناسا" فرانك روبيو، ورائدي فضاء روسكوزموس سيرغي بروكوبيف، وديمتري بيتلين، على سهوب كازاخستان.
يحتفل منتخب إسبانيا بالكأس بعد فوزهم في مباراة كرة القدم النهائية لكأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا بين إسبانيا وإنجلترا في ملعب أستراليا في سيدني في 20 أغسطس 2023.
يحتفل منتخب إسبانيا بالكأس بعد فوزهم في مباراة كرة القدم النهائية لكأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا بين إسبانيا وإنجلترا في ملعب أستراليا في سيدني في 20 أغسطس 2023.
يعبر القمر أمام الشمس خلال كسوف الشمس الحلقي في بينونوم، بنما، في 14 أكتوبر 2023.
يعبر القمر أمام الشمس خلال كسوف الشمس الحلقي في بينونوم، بنما، في 14 أكتوبر 2023.
في هذه الصورة الأرشيفية التي تم التقاطها في 25 أبريل 2023، تظهر المركبات أثناء ازدحام مروري على طريق دلهي-جايبور السريع في غورغاون. كل صباح ومساء - ولعدة ساعات بينهما - يجلس عشرات الملايين من الهنود خاملين على الطرق السريعة المزدحمة ويتدلون من جوانب قطارات الركاب المزدحمة في ما أصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
في هذه الصورة الأرشيفية التي تم التقاطها في 25 أبريل 2023، تظهر المركبات أثناء ازدحام مروري على طريق دلهي-جايبور السريع في غورغاون. كل صباح ومساء - ولعدة ساعات بينهما - يجلس عشرات الملايين من الهنود خاملين على الطرق السريعة المزدحمة ويتدلون من جوانب قطارات الركاب المزدحمة في ما أصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
يُنظر إلى الأعلام الوطنية الروسية في أثناء احتجاج أنصار المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر خارج النيجر والقاعدة الجوية الفرنسية في نيامي في 2 سبتمبر 2023 للمطالبة برحيل الجيش الفرنسي من النيجر.
يُنظر إلى الأعلام الوطنية الروسية في أثناء احتجاج أنصار المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر خارج النيجر والقاعدة الجوية الفرنسية في نيامي في 2 سبتمبر 2023 للمطالبة برحيل الجيش الفرنسي من النيجر.
النائب كيفن مكارثي، جمهوري من كاليفورنيا، يغادر قاعة مجلس النواب بعد الإطاحة به من منصب رئيس مجلس النواب في مبنى الكابيتول بواشنطن، 3 أكتوبر 2023.
النائب كيفن مكارثي، جمهوري من كاليفورنيا، يغادر قاعة مجلس النواب بعد الإطاحة به من منصب رئيس مجلس النواب في مبنى الكابيتول بواشنطن، 3 أكتوبر 2023.
أشخاص يوقعون كتاب التعازي خارج مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار الابتدائية في العاصمة بلغراد، في 5 مايو/ أيار 2023، بعد يومين من مقتل مشتبه به يبلغ من العمر 13 عامًا ثمانية من زملائه الطلاب وحارس أمن بعد أن قام بإعداد قائمة قتل. تعهد الرئيس الصربي بإطلاق خطة واسعة النطاق لنزع السلاح لإزالة مئات الآلاف من الأسلحة من البلاد بعد حادثتي إطلاق نار جماعيتين في أقل من 48 ساعة.
أشخاص يوقعون كتاب التعازي خارج مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار الابتدائية في العاصمة بلغراد، في 5 مايو/ أيار 2023، بعد يومين من مقتل مشتبه به يبلغ من العمر 13 عامًا ثمانية من زملائه الطلاب وحارس أمن بعد أن قام بإعداد قائمة قتل. تعهد الرئيس الصربي بإطلاق خطة واسعة النطاق لنزع السلاح لإزالة مئات الآلاف من الأسلحة من البلاد بعد حادثتي إطلاق نار جماعيتين في أقل من 48 ساعة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإماراتي العربي الشيخ محمد بن زيد آل نهيان في المراسم الرسمية للاستقبال في قصر الوطن في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإماراتي العربي الشيخ محمد بن زيد آل نهيان في المراسم الرسمية للاستقبال في قصر الوطن في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 ديسمبر 2023
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعضاء حكومته الجديدة يسيرون مع جنود يحملون إكليلًا من الزهور أثناء زيارتهم لضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، قبل أول اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، في 6 يونيو 2023. كشف الرئيس التركي النقاب عن تشكيلة حكومته الجديدة في 3 يونيو بعد فوزه في جولة الإعادة التاريخية ليتولى ولاية ثالثة في منصبه.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعضاء حكومته الجديدة يسيرون مع جنود يحملون إكليلًا من الزهور أثناء زيارتهم لضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، قبل أول اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، في 6 يونيو 2023. كشف الرئيس التركي النقاب عن تشكيلة حكومته الجديدة في 3 يونيو بعد فوزه في جولة الإعادة التاريخية ليتولى ولاية ثالثة في منصبه.
صورة جوية تظهر عدم وجود حركة مرور على "الطريق السريع 10" بسبب الفيضانات والطين الذي يعبر الطريق السريع بعد هطول أمطار غزيرة من العاصفة الاستوائية هيلاري، في رانشو ميراج، كاليفورنيا، في 21 أغسطس 2023. غمرت العاصفة الاستوائية هيلاري جنوب كاليفورنيا بأمطار قياسية، مما أدى إلى إغلاق المدارس والطرق والشركات قبل أن يقتربوا من ولاية نيفادا في 21 أغسطس 2023. وكان حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم قد أعلن حالة الطوارئ في جزء كبير من المنطقة الجافة عادة، حيث ظلت التحذيرات من الفيضانات المفاجئة سارية حتى صباح ذلك اليوم.
صورة جوية تظهر عدم وجود حركة مرور على "الطريق السريع 10" بسبب الفيضانات والطين الذي يعبر الطريق السريع بعد هطول أمطار غزيرة من العاصفة الاستوائية هيلاري، في رانشو ميراج، كاليفورنيا، في 21 أغسطس 2023. غمرت العاصفة الاستوائية هيلاري جنوب كاليفورنيا بأمطار قياسية، مما أدى إلى إغلاق المدارس والطرق والشركات قبل أن يقتربوا من ولاية نيفادا في 21 أغسطس 2023. وكان حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم قد أعلن حالة الطوارئ في جزء كبير من المنطقة الجافة عادة، حيث ظلت التحذيرات من الفيضانات المفاجئة سارية حتى صباح ذلك اليوم.
يبرد السائحون بواسطة جهاز تهوية لرش الماء قبل دخول نصب الكولوسيوم التذكاري في روما خلال موجة الحر، إيطاليا 24 يوليو 2023.
يبرد السائحون بواسطة جهاز تهوية لرش الماء قبل دخول نصب الكولوسيوم التذكاري في روما خلال موجة الحر، إيطاليا 24 يوليو 2023.
يصل المتنافسون اللذان يرتديان أزياء من شخصيات فيلم "باربي وكين" إلى بطولة العالم للغطس تحت الماء التي تقام في مستنقع واين ريد، لانورتيد ويلز، وسط ويلز، بريطانيا، 27 أغسطس 2023. ويقام السباق على طول خندق مستنقع يبلغ طوله 55 مترًا، حيث يجب على المتسابقين أكمل طولين. لا يُسمح بحركات السباحة التقليدية، على الرغم من أن الغطس والزعانف إلزامية.
يصل المتنافسون اللذان يرتديان أزياء من شخصيات فيلم "باربي وكين" إلى بطولة العالم للغطس تحت الماء التي تقام في مستنقع واين ريد، لانورتيد ويلز، وسط ويلز، بريطانيا، 27 أغسطس 2023. ويقام السباق على طول خندق مستنقع يبلغ طوله 55 مترًا، حيث يجب على المتسابقين أكمل طولين. لا يُسمح بحركات السباحة التقليدية، على الرغم من أن الغطس والزعانف إلزامية.
أدلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بصوته خلال جلسة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لاختيار قادة الدولة في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 10 مارس 2023.
أدلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بصوته خلال جلسة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لاختيار قادة الدولة في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 10 مارس 2023.
المؤتمر الثاني ومنتدى "روسيا - أفريقيا" منتدى الصداقة في مركز الكونغرس التاريخي "إكسبوفورم"، 28 يوليو 2023
المؤتمر الثاني ومنتدى "روسيا - أفريقيا" منتدى الصداقة في مركز الكونغرس التاريخي "إكسبوفورم"، 28 يوليو 2023
رد فعل امرأة تقف أمام منزلها المتضرر من الزلزال في المدينة القديمة بمراكش، المغرب، 9 سبتمبر 2023. أظهرت أرقام وزارة الداخلية أن زلزالا قويا هز المغرب أواخر 8 سبتمبر أدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص، مما دفع السكان المذعورين إلى الفرار من منازلهم في منتصف الليل.
رد فعل امرأة تقف أمام منزلها المتضرر من الزلزال في المدينة القديمة بمراكش، المغرب، 9 سبتمبر 2023. أظهرت أرقام وزارة الداخلية أن زلزالا قويا هز المغرب أواخر 8 سبتمبر أدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص، مما دفع السكان المذعورين إلى الفرار من منازلهم في منتصف الليل.
يقوم العمال بتثبيت الإضاءة على علامة "X" أعلى المبنى في وسط مدينة سان فرانسيسكو الذي يضم ما كان يُعرف رسميًا باسم Twitter، والذي تم تغيير علامته التجارية الآن إلى X من قبل المالك إيلون ماسك، 28 يوليو 2023.
يقوم العمال بتثبيت الإضاءة على علامة "X" أعلى المبنى في وسط مدينة سان فرانسيسكو الذي يضم ما كان يُعرف رسميًا باسم Twitter، والذي تم تغيير علامته التجارية الآن إلى X من قبل المالك إيلون ماسك، 28 يوليو 2023.
نهاية الجنازة الرسمية رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني خارج كاتدرائية دومو في ميلانو، إيطاليا، 14 يونيو 2023
نهاية الجنازة الرسمية رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني خارج كاتدرائية دومو في ميلانو، إيطاليا، 14 يونيو 2023
تم التقاط الصورة لمنتجع باتشيركوفيل للرياضات الشتوية بالقرب من إنسبروك، النمسا، يوم 2 يناير/ كانون الثاني 2023. يسمح تساقط الثلوج المتناثر والطقس الدافئ غير المعتاد في معظم أنحاء أوروبا للعشب الأخضر بتغطية العديد من قمم الجبال في جميع أنحاء المنطقة حيث قد تتساقط الثلوج عادة. لقد تسبب في حدوث صداع لمشغلي منحدرات التزلج وعشاق جبال الألب البيضاء في هذا الوقت من العام.
تم التقاط الصورة لمنتجع باتشيركوفيل للرياضات الشتوية بالقرب من إنسبروك، النمسا، يوم 2 يناير/ كانون الثاني 2023. يسمح تساقط الثلوج المتناثر والطقس الدافئ غير المعتاد في معظم أنحاء أوروبا للعشب الأخضر بتغطية العديد من قمم الجبال في جميع أنحاء المنطقة حيث قد تتساقط الثلوج عادة. لقد تسبب في حدوث صداع لمشغلي منحدرات التزلج وعشاق جبال الألب البيضاء في هذا الوقت من العام.
راسبور يرحب بالمكان المذهل في نتيجة تساقط الثلوج في أنطاكيا. حجم القوة 7,4 تم إطلاقه في تركيا.
راسبور يرحب بالمكان المذهل في نتيجة تساقط الثلوج في أنطاكيا. حجم القوة 7,4 تم إطلاقه في تركيا.
من اليسار: يحضر رئيس وزراء إستونيا كاجا كالاس والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا اجتماع مجلس شمال الأطلسي مع الشركاء من آسيا والمحيط الهادئ خلال قمة الناتو في فيلنيوس، ليتوانيا 12 يوليو 2023.
من اليسار: يحضر رئيس وزراء إستونيا كاجا كالاس والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا اجتماع مجلس شمال الأطلسي مع الشركاء من آسيا والمحيط الهادئ خلال قمة الناتو في فيلنيوس، ليتوانيا 12 يوليو 2023.
الجلسة العامة الثالثة حول موضوع: "المستقبل الواحد" (قضايا التحول التكنولوجي، التشفير، إصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف، آفاق العمل) في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 10 سبتمبر 2023.
الجلسة العامة الثالثة حول موضوع: "المستقبل الواحد" (قضايا التحول التكنولوجي، التشفير، إصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف، آفاق العمل) في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 10 سبتمبر 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ بعد انتهاء المفاوضات الروسية الصينية في موسكو، روسيا 21 مارس 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ بعد انتهاء المفاوضات الروسية الصينية في موسكو، روسيا 21 مارس 2023.
رئيس مجلس الأساقفة الألمان، الأسقف جورج بايتسينغ (على اليمين) ورئيس الأساقفة والقاصد الرسولي إلى ألمانيا نيكولا إتيروفيتش يقدمون احترامهم أمام صورة البابا الفخري الراحل بنديكتوس السادس عشر قبل التوقيع على كتاب تعزية في السفارة الرسولية في ألمانيا. في برلين، في 2 يناير 2023. توفي بنديكتوس، المثقف المحافظ الذي أصبح في عام 2013 أول بابا يستقيل منذ ستة قرون، في 31 ديسمبر 2022، عن عمر يناهز 95 عامًا.
رئيس مجلس الأساقفة الألمان، الأسقف جورج بايتسينغ (على اليمين) ورئيس الأساقفة والقاصد الرسولي إلى ألمانيا نيكولا إتيروفيتش يقدمون احترامهم أمام صورة البابا الفخري الراحل بنديكتوس السادس عشر قبل التوقيع على كتاب تعزية في السفارة الرسولية في ألمانيا. في برلين، في 2 يناير 2023. توفي بنديكتوس، المثقف المحافظ الذي أصبح في عام 2013 أول بابا يستقيل منذ ستة قرون، في 31 ديسمبر 2022، عن عمر يناهز 95 عامًا.
إدوارد كاسانو يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول الغواصة "تيتان"، وصور الغواصة المنكوبة المعروضة أمام الصحفيين يوم 30 يونيو 2023 في أورورا كايوغا مقاطعة (نيويورك). يُذكر أن الغواصة "تيتان" انفجرت"، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها بعد فترة قصيرة. يشار إلى أنه تم الإبلاغ عنفقدان تيتان في 18 يونيو/ حزيران الجاري، وأعلنت خفر السواحل الأمريكية الأسبوع الماضي أن جميع الأشخاص الخمسة على متن الغواصة توفوا بعد انفجار المركبة.
وتم العثور على حقل للحطام على قاع البحر على بعد 1600 قدم (500 متر) من منطقة المقدمة لتيتانيك، والتي تقع على عمق يزيد عن ميلين (نحو أربعة كيلومترات) تحت سطح المحيط وعلى بعد 400 ميلًا قبالة سواحل نيوفاوندلاند..
إدوارد كاسانو يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول الغواصة "تيتان"، وصور الغواصة المنكوبة المعروضة أمام الصحفيين يوم 30 يونيو 2023 في أورورا كايوغا مقاطعة (نيويورك). يُذكر أن الغواصة "تيتان" انفجرت"، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها بعد فترة قصيرة. يشار إلى أنه تم الإبلاغ عنفقدان تيتان في 18 يونيو/ حزيران الجاري، وأعلنت خفر السواحل الأمريكية الأسبوع الماضي أن جميع الأشخاص الخمسة على متن الغواصة توفوا بعد انفجار المركبة.
وتم العثور على حقل للحطام على قاع البحر على بعد 1600 قدم (500 متر) من منطقة المقدمة لتيتانيك، والتي تقع على عمق يزيد عن ميلين (نحو أربعة كيلومترات) تحت سطح المحيط وعلى بعد 400 ميلًا قبالة سواحل نيوفاوندلاند..
عضو الكونغرس الأرجنتيني والمرشح الرئاسي السابق لتحالف "لا ليبرتاد أفانزا" خافيير مايلي يهتف لأنصاره في "نهاية حملته للانتخابات التمهيدية بتاريخ 13 أغسطس"، في ملعب "موفيستار أرينا" في بوينس آيرس، الأرجنتين في 7 أغسطس 2023. يذكر أنه جرت في الأرجنتين الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 13 أغسطس، والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 22 أكتوبر.
عضو الكونغرس الأرجنتيني والمرشح الرئاسي السابق لتحالف "لا ليبرتاد أفانزا" خافيير مايلي يهتف لأنصاره في "نهاية حملته للانتخابات التمهيدية بتاريخ 13 أغسطس"، في ملعب "موفيستار أرينا" في بوينس آيرس، الأرجنتين في 7 أغسطس 2023. يذكر أنه جرت في الأرجنتين الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 13 أغسطس، والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 22 أكتوبر.