أبرز الأحداث العالمية في عام 2023

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إدوارد كاسانو يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول الغواصة "تيتان"، وصور الغواصة المنكوبة المعروضة أمام الصحفيين يوم 30 يونيو 2023 في أورورا كايوغا مقاطعة (نيويورك). يُذكر أن الغواصة "تيتان" انفجرت"، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها بعد فترة قصيرة. يشار إلى أنه تم الإبلاغ عنفقدان تيتان في 18 يونيو/ حزيران الجاري، وأعلنت خفر السواحل الأمريكية الأسبوع الماضي أن جميع الأشخاص الخمسة على متن الغواصة توفوا بعد انفجار المركبة.

وتم العثور على حقل للحطام على قاع البحر على بعد 1600 قدم (500 متر) من منطقة المقدمة لتيتانيك، والتي تقع على عمق يزيد عن ميلين (نحو أربعة كيلومترات) تحت سطح المحيط وعلى بعد 400 ميلًا قبالة سواحل نيوفاوندلاند..