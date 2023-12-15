https://sputnikarabic.ae/20231215/أسير-أوكراني-يروي-لـسبوتنيك-تضحية-نظام-كييف-بزملائه-1084126881.html
أسير أوكراني يروي لـ"سبوتنيك" تضحية نظام كييف بزملائه
أسير أوكراني يروي لـ"سبوتنيك" تضحية نظام كييف بزملائه
أفاد أسير الحرب الأوكراني، إيفان ماتفيينكو، الذي كان يخضع للتدريب في قاعدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بريطانيا، إن وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية، التي تم... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T06:24+0000
2023-12-15T06:24+0000
2023-12-15T06:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ماتفيينكو لوكالة "سبوتنيك": "الهجومان الأولان، تم القضاء على المجموعات ببساطة، وكنت قد خرجت للمساعدة. أرسلوا ثلاث مجموعات تتألف من ثمانية أشخاص، نجا اثنان وكسر أحدهما ساقه، وخلع كتف الآخر، لذلك تمت إعادتهم، أما الباقون فقد ماتوا جميعًا. وبعد يومين، تم إرسال ثلاث مجموعات أخرى مع قائد، وكان هناك ناج واحد، وأصيب شخصان، والباقي، ماتوا".وأضاف الأسير الأوكراني أنهم استعدوا للهجوم لمدة شهر فقط، وتم إدخالهم في المعركة دون استطلاع.وأشار ماتفيينكو، بالقول: "في 28 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، تم إرسالنا للهجوم، مجموعتان، هذا ما تبقى، لقد بقي من فرقتنا 40 شخصا، وربما أقل (تضم الفرقة ما يصل إلى 250 عسكريًا)".واعترف ماتفيينكو أنه خلال الأشهر الثلاثة من القتال، من أغسطس/ آب إلى أكتوبر 2023، ومن بين 200 فرد من فرقته، الذين تم تدريبهم في بريطانيا، لم يبق على قيد الحياة أكثر من عشرة أفراد.في الأسابيع الأخيرة، أبلغت وزارة الدفاع الروسية، عن نجاح صد الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه، بما في ذلك منطقة رابوتينو، وتتراوح الخسائر الأسبوعية للقوات المسلحة الأوكرانية، من 260 إلى 760 شخصًا.في المجموع، منذ بداية أكتوبر الماضي وحتى بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، فقدت كييف أكثر من 4300 جندي، والعديد من المعدات، بما في ذلك الدبابات والعربات المدرعة، في اتجاه زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20231214/الجيش-الروسي-يدمر-معدات-قوات-كييف-بما-في-ذلك-مدفع-قيصر-الفرنسي-1084070118.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أسير أوكراني يروي لـ"سبوتنيك" تضحية نظام كييف بزملائه
أفاد أسير الحرب الأوكراني، إيفان ماتفيينكو، الذي كان يخضع للتدريب في قاعدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بريطانيا، إن وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية، التي تم التخلي عنها خلال "هجوم مضاد" لاقتحام قرية رابوتينو في زابوروجيه، فقدت 43 جنديًا من أصل 48، في يوم واحد.
وقال ماتفيينكو لوكالة "سبوتنيك": "الهجومان الأولان، تم القضاء على المجموعات ببساطة، وكنت قد خرجت للمساعدة. أرسلوا ثلاث مجموعات تتألف من ثمانية أشخاص، نجا اثنان وكسر أحدهما ساقه، وخلع كتف الآخر، لذلك تمت إعادتهم، أما الباقون فقد ماتوا جميعًا. وبعد يومين، تم إرسال ثلاث مجموعات أخرى مع قائد، وكان هناك ناج واحد، وأصيب شخصان، والباقي، ماتوا".
وأضاف الأسير الأوكراني أنهم استعدوا للهجوم لمدة شهر فقط، وتم إدخالهم في المعركة دون استطلاع.
وأشار ماتفيينكو، بالقول: "في 28 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، تم إرسالنا للهجوم، مجموعتان، هذا ما تبقى، لقد بقي من فرقتنا 40 شخصا، وربما أقل (تضم الفرقة ما يصل إلى 250 عسكريًا)".
واعترف ماتفيينكو أنه خلال الأشهر الثلاثة من القتال، من أغسطس/ آب إلى أكتوبر 2023، ومن بين 200 فرد من فرقته، الذين تم تدريبهم في بريطانيا، لم يبق على قيد الحياة أكثر من عشرة أفراد.
في الأسابيع الأخيرة، أبلغت وزارة الدفاع الروسية، عن نجاح صد الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه، بما في ذلك منطقة رابوتينو، وتتراوح الخسائر الأسبوعية للقوات المسلحة الأوكرانية، من 260 إلى 760 شخصًا.
في المجموع، منذ بداية أكتوبر الماضي وحتى بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، فقدت كييف أكثر من 4300 جندي، والعديد من المعدات، بما في ذلك الدبابات والعربات المدرعة، في اتجاه زابوروجيه.