https://sputnikarabic.ae/20231215/إعلام-أمريكا-تخسر-تركيا-كحليف-بسبب-تعاون-عسكري-مع-العمال-الكردستاني-1084128609.html
إعلام: أمريكا تخسر تركيا كحليف بسبب تعاون عسكري مع "العمال الكردستاني"
إعلام: أمريكا تخسر تركيا كحليف بسبب تعاون عسكري مع "العمال الكردستاني"
ذكرت صحيفة "ميليت" التركية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي أجرت مناورات مشتركة في سوريا، مع مقاتلي حزب "العمال الكردستاني"(المحظور في تركيا)، تخسر أنقرة... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T07:31+0000
2023-12-15T07:31+0000
2023-12-15T07:31+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الصحيفة: "لقد فقدت الولايات المتحدة، تركيا. بالنسبة للرأي العام، أصبحت الولايات المتحدة، عدونا الرئيسي، منذ فترة طويلة، وفي الشوارع يفهمون أن خطط واشنطن للمنطقة تشمل تقسيم تركيا. في الماضي، كان الناتو ضمانة لتركيا، اليوم تركيا هي الدولة التي تشكل ضمانة لحلف شمال الأطلسي".وأشارت الصحيفة إلى أن معلومات وردت من وسائل إعلام مختلفة، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، حول مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة ومسلحي حزب "العمال الكردستاني" في سوريا.وأضافت الصحيفة التركية: "ردت مصادر في وزارة الدفاع الوطني، أمس، على تدريب مشترك بين الفرع السوري لمنظمة إرهابية والولايات المتحدة. هذه الرسالة الموجهة إلى واشنطن يجب أن تُكتب بشكل واضح. أول شيء يجب أن يلاحظوه هو أن البيان صدر من وزارة الدفاع الوطني، وليس من وزارة الخارجية، والولايات المتحدة تعرف جيدًا أن تركيا تعرف رتب وأسماء وحتى حالة ذخيرة الجنود الأمريكيين".وتابعت الصحيفة: "لكسب دعم وثقة الشعب التركي، يجب على الولايات المتحدة، أولًا أن تتصرف كحليف حقيقي، والطريقة للقيام بذلك هي التوقف عن ممارسة التمارين الذهنية على خريطة تركيا والتوقف عن التعاون مع المنظمات الإرهابية... ويجب أن يأخذ السفير الأمريكي (في أنقرة) في الاعتبار، أيضًا احتمال أن تتوقف تركيا يومًا ما عن التصرف كحليف".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "غيرسيكغونديم"، نقلًا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن "تركيا تراقب عن كثب الأنشطة الأمريكية في سوريا، المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، المعترف به على أنه إرهابي في البلاد. أصبحت التدريبات المشتركة للولايات المتحدة وحزب العمال الكردستاني في سوريا، أحد الموضوعات الحالية في الحياة الاجتماعية والسياسية لتركيا".
https://sputnikarabic.ae/20231202/أردوغان-الولايات-المتحدة-لا-تقوم-بتزويد-تركيا-بطائرات-إف-16-بالرغم-من-دفع-ثمنها-1083682285.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: أمريكا تخسر تركيا كحليف بسبب تعاون عسكري مع "العمال الكردستاني"
ذكرت صحيفة "ميليت" التركية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي أجرت مناورات مشتركة في سوريا، مع مقاتلي حزب "العمال الكردستاني"(المحظور في تركيا)، تخسر أنقرة كحليف.
وقالت الصحيفة: "لقد فقدت الولايات المتحدة، تركيا. بالنسبة للرأي العام، أصبحت الولايات المتحدة، عدونا الرئيسي، منذ فترة طويلة، وفي الشوارع يفهمون أن خطط واشنطن للمنطقة تشمل تقسيم تركيا. في الماضي، كان الناتو ضمانة لتركيا، اليوم تركيا هي الدولة التي تشكل ضمانة لحلف شمال الأطلسي".
وأشارت الصحيفة إلى أن معلومات وردت من وسائل إعلام مختلفة، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، حول مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة ومسلحي حزب "العمال الكردستاني" في سوريا.
وأضافت الصحيفة التركية: "ردت مصادر في وزارة الدفاع الوطني، أمس، على تدريب مشترك بين الفرع السوري لمنظمة إرهابية والولايات المتحدة. هذه الرسالة الموجهة إلى واشنطن يجب أن تُكتب بشكل واضح. أول شيء يجب أن يلاحظوه هو أن البيان صدر من وزارة الدفاع الوطني، وليس من وزارة الخارجية، والولايات المتحدة تعرف جيدًا أن تركيا تعرف رتب وأسماء وحتى حالة ذخيرة الجنود الأمريكيين".
وتابعت الصحيفة: "لكسب دعم وثقة الشعب التركي، يجب على الولايات المتحدة، أولًا أن تتصرف كحليف حقيقي، والطريقة للقيام بذلك هي التوقف عن ممارسة التمارين الذهنية على خريطة تركيا والتوقف عن التعاون مع المنظمات الإرهابية... ويجب أن يأخذ السفير الأمريكي (في أنقرة) في الاعتبار، أيضًا احتمال أن تتوقف تركيا يومًا ما عن التصرف كحليف".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "غيرسيكغونديم"، نقلًا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن "تركيا تراقب عن كثب الأنشطة الأمريكية في سوريا، المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، المعترف به على أنه إرهابي في البلاد. أصبحت التدريبات المشتركة للولايات المتحدة وحزب العمال الكردستاني في سوريا، أحد الموضوعات الحالية في الحياة الاجتماعية والسياسية لتركيا".