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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231215/إعلام-إيطالي-أوكرانيا-تخسر-الصراع-مع-روسيا-بعد-أن-فقدت-ثلث-سكانها-1084131713.html
إعلام إيطالي: أوكرانيا تخسر الصراع مع روسيا بعد أن فقدت ثلث سكانها
إعلام إيطالي: أوكرانيا تخسر الصراع مع روسيا بعد أن فقدت ثلث سكانها
ذكرت مجلة إيطالية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يخسر في الصراع مع روسيا، وأوكرانيا التي "لن تستعيد أراضيها" ستتحول إلى دولة فاشلة. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T09:10+0000
2023-12-15T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال مدير مجلة الجغرافيا السياسية الإيطالية "لايمز"، لوسيو كاراتشولو، في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا": "لا شك أن زيلينسكي يخسر، أوكرانيا التي لن تستعيد أراضيها ستتحول إلى دولة فاشلة، حيث فقدت ثلث سكانها، وكثير منهم لاجئون لن يعودوا".وأضاف كاراتشولو أن "البلاد (أوكرانيا) تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهذا سيؤدي قريبًا إلى تكاليف سياسية واقتصادية، خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231214/إعلام-غربي-يكشف-عن-سبب-عدم-دعوة-زيلينسكي-إلى-قمة-الاتحاد-الأوروبي-1084105412.html
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العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

إعلام إيطالي: أوكرانيا تخسر الصراع مع روسيا بعد أن فقدت ثلث سكانها

09:10 GMT 15.12.2023
CC BY 2.0 / Sarah-Rose / Italian flagروما
روما - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
CC BY 2.0 / Sarah-Rose / Italian flag
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ذكرت مجلة إيطالية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يخسر في الصراع مع روسيا، وأوكرانيا التي "لن تستعيد أراضيها" ستتحول إلى دولة فاشلة.
وقال مدير مجلة الجغرافيا السياسية الإيطالية "لايمز"، لوسيو كاراتشولو، في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا": "لا شك أن زيلينسكي يخسر، أوكرانيا التي لن تستعيد أراضيها ستتحول إلى دولة فاشلة، حيث فقدت ثلث سكانها، وكثير منهم لاجئون لن يعودوا".
وأضاف كاراتشولو أن "البلاد (أوكرانيا) تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهذا سيؤدي قريبًا إلى تكاليف سياسية واقتصادية، خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وذكرت وسائل إعلام غربية، في أوائل أبريل/ نيسان الماضي، أن البنتاغون كان يحقق في تسرب معلومات سرية تصف حالة القوات الأوكرانية، وخطط أمريكا وحلف شمال الأطلسي لتعزيزها.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
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وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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