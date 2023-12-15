https://sputnikarabic.ae/20231215/الجيش-الإسرائيلي-يعثر-على-جثة-أسير-من-المحتجزين-في-قطاع-غزة-1084127005.html
الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على جثة أسير من المحتجزين في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على جثة أسير من المحتجزين في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العثور على جثة أحد الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وإعادتها إلى إسرائيل. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T06:28+0000
2023-12-15T06:28+0000
2023-12-15T06:35+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081926672_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fa0b0c278cb43fddcc80f2e832cdf14.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "خلال عملية في قطاع غزة، عثرت القوات الخاصة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، على جثة الرهينة إيليا توليدانو (28 عاما)، وأعادتها إلى إسرائيل".وأضاف البيان أنه "تم التأكد من هوية توليدانو، بعد إتمام إجراءات تحديد الهوية بالتعاون مع معهد الطبي الشرعي والشرطة الإسرائيلية، ومنسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231214/الموساد-اعتقال-7-عناصر-يعملون-مع-حماس-في-الدنمارك-خططوا-لضرب-أهداف-إسرائيلية-1084103041.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081926672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2e830253ad6bc01b1e1cc0c296cd926.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على جثة أسير من المحتجزين في قطاع غزة
06:28 GMT 15.12.2023 (تم التحديث: 06:35 GMT 15.12.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العثور على جثة أحد الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وإعادتها إلى إسرائيل.
وقال
الجيش الإسرائيلي، في بيان: "خلال عملية في قطاع غزة، عثرت القوات الخاصة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، على جثة الرهينة إيليا توليدانو (28 عاما)، وأعادتها إلى إسرائيل".
وأضاف البيان أنه "تم التأكد من هوية توليدانو، بعد إتمام إجراءات تحديد الهوية بالتعاون مع معهد الطبي الشرعي والشرطة الإسرائيلية، ومنسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.