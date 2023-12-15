https://sputnikarabic.ae/20231215/الجيش-الإسرائيلي-يعثر-على-جثة-أسير-من-المحتجزين-في-قطاع-غزة-1084127005.html

الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على جثة أسير من المحتجزين في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على جثة أسير من المحتجزين في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العثور على جثة أحد الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وإعادتها إلى إسرائيل. 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T06:28+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "خلال عملية في قطاع غزة، عثرت القوات الخاصة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، على جثة الرهينة إيليا توليدانو (28 عاما)، وأعادتها إلى إسرائيل".وأضاف البيان أنه "تم التأكد من هوية توليدانو، بعد إتمام إجراءات تحديد الهوية بالتعاون مع معهد الطبي الشرعي والشرطة الإسرائيلية، ومنسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

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