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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231215/الجيش-الروسي-يحبط-خمس-محاولات-تناوب-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084127372.html
الجيش الروسي يحبط خمس محاولات تناوب للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
الجيش الروسي يحبط خمس محاولات تناوب للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
صرح، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية، أحبطت خمس محاولات للقوات المسلحة... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T06:43+0000
2023-12-15T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال غوردييف إن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تواصل تنفيذ المهام القتالية في اتجاه جنوب دونيتسك.وأضاف رئيس المركز الصحفي: "تم إحباط خمس محاولات للعدو لتناوب المقاتلين على خط المواجهة في مناطق نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكي وبريوتني".وبحسب قوله، فإن خسائر العدو بلغت سيارتين و10 مواقع لإطلاق النار وما يصل إلى 90 قتيلًا وجريحًا من العسكريين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231215/أسير-أوكراني-يروي-لـسبوتنيك-تضحية-نظام-كييف-بزملائه-1084126881.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يحبط خمس محاولات تناوب للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك

06:43 GMT 15.12.2023
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
 تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© Sputnik . Alexander Melnikov
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صرح، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية، أحبطت خمس محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية، للتناوب على خط المواجهة في مناطق نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكي وبريوتني في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقال غوردييف إن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تواصل تنفيذ المهام القتالية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وأضاف رئيس المركز الصحفي: "تم إحباط خمس محاولات للعدو لتناوب المقاتلين على خط المواجهة في مناطق نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكي وبريوتني".
وبحسب قوله، فإن خسائر العدو بلغت سيارتين و10 مواقع لإطلاق النار وما يصل إلى 90 قتيلًا وجريحًا من العسكريين.
أطقم المروحيات الهجومية كا-52 المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني يروي لـ"سبوتنيك" تضحية نظام كييف بزملائه
06:24 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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