https://sputnikarabic.ae/20231215/الجيش-الروسي-يحبط-خمس-محاولات-تناوب-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084127372.html

الجيش الروسي يحبط خمس محاولات تناوب للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك

الجيش الروسي يحبط خمس محاولات تناوب للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك

صرح، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية، أحبطت خمس محاولات للقوات المسلحة... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T06:43+0000

2023-12-15T06:43+0000

2023-12-15T06:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال غوردييف إن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تواصل تنفيذ المهام القتالية في اتجاه جنوب دونيتسك.وأضاف رئيس المركز الصحفي: "تم إحباط خمس محاولات للعدو لتناوب المقاتلين على خط المواجهة في مناطق نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكي وبريوتني".وبحسب قوله، فإن خسائر العدو بلغت سيارتين و10 مواقع لإطلاق النار وما يصل إلى 90 قتيلًا وجريحًا من العسكريين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231215/أسير-أوكراني-يروي-لـسبوتنيك-تضحية-نظام-كييف-بزملائه-1084126881.html

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