https://sputnikarabic.ae/20231215/الصين-تدين-النوايا-الخبيثة-لأمريكا-وبريطانيا-في-زعزعة-استقرار-هونغ-كونغ-1084149505.html

الصين تدين "النوايا الخبيثة" لأمريكا وبريطانيا في زعزعة استقرار هونغ كونغ

الصين تدين "النوايا الخبيثة" لأمريكا وبريطانيا في زعزعة استقرار هونغ كونغ

أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، ما أسمته "النوايا الخبيثة" لبريطانيا وأمريكا، بعد إدانة ‏مسؤولين تابعين لهما اعتقال شرطة هونغ كونغ 5 نشطاء مقيمين... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T14:26+0000

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وأعرب مسؤولون أمريكيون عن إدانتهم الشديدة للقبض على النشطاء الخمسة، فيما وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، هذه الخطوة بأنها "تهديد لديمقراطيتنا وحقوق الإنسان الأساسية".وردا على هذا، أكدت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية"، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، "أنها تأسف وتعارض بشدة الافتراءات الصارخة التي تقوم بها بعض الدول ضد قانون الأمن القومي لهونغ كونغ والتدخل في سيادة القانون في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".وأشارت إلى أن "مثيري الشغب الخمسة المناهضين للصين، والذين فروا إلى الخارج، يشتبه في أنهم يعرضون الأمن القومي للخطر، وأصدرت شرطة هونغ كونغ أوامر اعتقال بحق هذه العناصر المزعزعة للاستقرار وفقا للقانون، وهذا عمل ضروري ومشروع يتماشى مع القانون الدولي والممارسات العرفية".وتابعت موضحة أن "قوانين الأمن القومي في البلدان الأخرى، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا، لها أيضا تأثير يتجاوز الحدود الإقليمية، وتقوم العناصر الخمسة المزعزعة للاستقرار بأعمال تعرض الأمن القومي للخطر بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان".وأضافت ماو نينغ: "لقد كشفت أمريكا وبريطانيا، من خلال تأييدهما ودعمهما لهؤلاء الأشخاص، عن نواياهما الخبيثة في زعزعة استقرار هونغ كونغ".وسبق للصين أن حثت المملكة المتحدة على احترام السيادة الصينية، والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين.وجاء تعليق وانغ في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب إصدار الحكومة البريطانية تقريرا نصف سنوي بشأن هونغ كونغ، يحتوي على انتقادات حول شؤون هونغ كونغ.وقال وانغ في مؤتمر صحفي دوري: "إننا نشدد مرة أخرى على أن المملكة المتحدة تتجاهل حقيقة أن هونغ كونغ عادت إلى وطنها الأم. وتواصل المملكة المتحدة نشر ما تسمى بالتقارير نصف السنوية بشأن هونغ كونغ. وهذا يمثل تدخلا صارخا في شؤون هونغ كونغ التي تعد شؤونا صينية داخلية، وانتهاكا شديدا للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية. وترفض الصين ذلك بشدة".

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