https://sputnikarabic.ae/20231215/الصين-وروسيا-تتعهدان-بتعزيز-التعاون-المشترك-في-مجال-الطاقة-1084156332.html
الصين وروسيا تتعهدان بتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة
الصين وروسيا تتعهدان بتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة
أعلن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شيويه شيانغ، اليوم الجمعة، عن دعوته لتعزيز التعاون على مستوى عالي الجودة في مجال الطاقة مع روسيا، خلال الاجتماع الـ20... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T19:51+0000
2023-12-15T19:51+0000
2023-12-15T19:51+0000
الصين
روسيا
قطاع الطاقة
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وأعلن شيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن هذه الدعوة خلال ترؤسه الاجتماع بشكل مشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في بكين.وأشار شيانغ إلى أن الصين مستعدة وراغبة بالعمل مع روسيا لتحقيق الرؤية المنفعية لقيادة البلدين، وتحقيق شراكة عالية المستوى في مجال الطاقة، ودعم سلاسل والإمداد في مجال الطاقة على نحو متواصل وتطوير الصناعة، وتدعيم تنمية شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين في العصر الجديد.ودعا الجانبان لتعزيز بناء مشاريع النفط والغاز وتشغيلها بشكل مستقر، وتطوير الطاقة المستدامة بمعايير عالية.وأكد شيانغ ضرورة العمل بنشاط لزيادة المجالات والاتجاهات الجديدة بشأن التعاون في مجال الطاقة، وتعميق التعاون بشأن الطاقة المتجددة، وطاقة الهيدروجين، وتخزين الطاقة، والطاقة الذكية، بالاضافة للتعاون المتكامل في المستويات العليا والوسطى والدنيا من قطاع الطاقة.وعبّر نوفاك عن استعداد بلاده للعمل مع الصين لتحقيق رؤية قيادة البلدين في المصلحة المشتركة للبلدين، وتعميق التعاون في مجال الطاقة، وزيادة التنسيق متعدد الأطراف، والعمل على تأمين استقرار سوق الطاقة العالمية وسلاسل الإنتاج والإمداد العالمية في مجال الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20231215/الوكالة-الدولية-للطاقة-يجب-دعم-تحول-الطاقة-في-دول-الجنوب-لمكافحة-الاحتباس-الحراري-1084155073.html
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الصين, روسيا, قطاع الطاقة
الصين, روسيا, قطاع الطاقة
الصين وروسيا تتعهدان بتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة
أعلن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شيويه شيانغ، اليوم الجمعة، عن دعوته لتعزيز التعاون على مستوى عالي الجودة في مجال الطاقة مع روسيا، خلال الاجتماع الـ20 للجنة التعاون في مجال الطاقة بين روسيا والصين.
وأعلن شيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن هذه الدعوة خلال ترؤسه الاجتماع بشكل مشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في بكين.
وأضاف شيانغ أنه ضمن التوجيه الاستراتيجي من قيادة البلدين، فإن التعاون الثنائي في مجال الطاقة صنع مثالا شاملا على نطاق واسع وعالي المستوى، وكوّن نموذجا للتعاون العملي المتناظر ذو المنفعة المتبادلة بين الصين وروسيا.
وأشار شيانغ إلى أن الصين مستعدة وراغبة بالعمل مع روسيا لتحقيق الرؤية المنفعية لقيادة البلدين، وتحقيق شراكة عالية المستوى في مجال الطاقة، ودعم سلاسل والإمداد في مجال الطاقة على نحو متواصل وتطوير الصناعة، وتدعيم تنمية شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين في العصر الجديد.
ودعا الجانبان لتعزيز بناء مشاريع النفط والغاز وتشغيلها بشكل مستقر، وتطوير الطاقة المستدامة بمعايير عالية.
وأكد شيانغ ضرورة العمل بنشاط لزيادة المجالات والاتجاهات الجديدة بشأن التعاون في مجال الطاقة، وتعميق التعاون بشأن الطاقة المتجددة، وطاقة الهيدروجين، وتخزين الطاقة، والطاقة الذكية، بالاضافة للتعاون المتكامل في المستويات العليا والوسطى والدنيا من قطاع الطاقة.
واقترح شيانغ تعزيز الحوكمة العالمية للطاقة، وممارسة التعددية الحقيقية، مشيرا لضرورة تقديم مساهمات أكبر في التنمية طويلة الأجل والمستقرة والمستدامة لسوق الطاقة العالمية، وبناء شراكة عالمية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة.
وعبّر نوفاك عن استعداد بلاده للعمل مع الصين لتحقيق رؤية قيادة البلدين
في المصلحة المشتركة للبلدين، وتعميق التعاون في مجال الطاقة، وزيادة التنسيق متعدد الأطراف، والعمل على تأمين استقرار سوق الطاقة العالمية وسلاسل الإنتاج والإمداد العالمية في مجال الطاقة.