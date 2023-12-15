عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231215/العثور-على-شاب-بريطاني-مفقود-بعد-6-سنوات-في-بلد-آخر-1084151877.html
العثور على شاب بريطاني مفقود بعد 6 سنوات في بلد آخر
العثور على شاب بريطاني مفقود بعد 6 سنوات في بلد آخر
ذكرت صحيفة فرنسية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على مراهق بريطاني يبلغ من العمر 17 عاما، اختفى قبل ست سنوات. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T16:07+0000
2023-12-15T16:07+0000
مجتمع
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/19/1079384282_0:0:1705:960_1920x0_80_0_0_53bb39d48b114aaa12e0c92fb95e6d18.jpg
وحسبما كتبت صحيفة "فرانس 24" الفرنسية: "اختفى أليكس باتي البالغ من العمر 17 عاما من مدينة أولدهام الإنجليزية في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عندما ذهب في رحلة إلى إسبانيا مع والدته وجده، ووفقاً لجدة المراهق، سوزان كاروينا، فقد أخذه أقاربه إلى ما يسمى "المجتمع الروحي" في المغرب لمدة ست سنوات، لم يكن أحد يعرف مكان وجود باتي حتى تم اكتشافه بالصدفة في بلد آخر".باتي موجود الآن في مركز إعادة التأهيل الاجتماعي للقاصرين في مدينة تولوز، وهو ينتظر وصول السلطات البريطانية حتى يتمكن من العودة إلى الديار. ويجري البحث عن والدة المراهق وجده.
https://sputnikarabic.ae/20231215/التعلم-العميق-علماء-يتوصلون-لمفتاح-التفوق-المدرسي-للطلاب-1084134202.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/19/1079384282_0:0:1511:1133_1920x0_80_0_0_b1e95b4ad50bf27b54fddf3119907b76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

العثور على شاب بريطاني مفقود بعد 6 سنوات في بلد آخر

16:07 GMT 15.12.2023
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZحارس إنقاذ فرنسي يعمل على إنقاذ امرأة عالقة في أمواج خطيرة على ساحل المحيط في هوسيغور، جنوب غرب فرنسا، 7 سبتمبر/ أيلول 2022
حارس إنقاذ فرنسي يعمل على إنقاذ امرأة عالقة في أمواج خطيرة على ساحل المحيط في هوسيغور، جنوب غرب فرنسا، 7 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZ
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة فرنسية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على مراهق بريطاني يبلغ من العمر 17 عاما، اختفى قبل ست سنوات.
وحسبما كتبت صحيفة "فرانس 24" الفرنسية: "اختفى أليكس باتي البالغ من العمر 17 عاما من مدينة أولدهام الإنجليزية في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عندما ذهب في رحلة إلى إسبانيا مع والدته وجده، ووفقاً لجدة المراهق، سوزان كاروينا، فقد أخذه أقاربه إلى ما يسمى "المجتمع الروحي" في المغرب لمدة ست سنوات، لم يكن أحد يعرف مكان وجود باتي حتى تم اكتشافه بالصدفة في بلد آخر".

تم العثور على الصبي بالقرب من بلدة ريفيل الفرنسية، شاهده أحد الطلاب وهو يقوم بتوصيل الأدوية إلى الصيدليات، وعندما التقى بباتي، علم أنه كان يتجول في المنطقة الجبلية لمدة أربعة أيام.

التفوق الدراسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
مجتمع
"التعلم العميق"... علماء يتوصلون لمفتاح التفوق المدرسي للطلاب
10:41 GMT

قال باتي إن والدته "اختطفته" عندما كان عمره 12 عامًا تقريبًا، كان يعيش في منزل فخم في إسبانيا، حيث كان بجانبه نحو عشرة أشخاص آخرين، وفي وقت لاحق، انتقل إلى فرنسا مع والدته وجده وبدأ يعيش في مجتمع بدوي، واعترف المراهق بأنه لم يكن غاضبًا من والدته بسبب الاختطاف، لكنه أراد العودة إلى جدته في بريطانيا، لذلك قرر "مغادرة المجتمع".

باتي موجود الآن في مركز إعادة التأهيل الاجتماعي للقاصرين في مدينة تولوز، وهو ينتظر وصول السلطات البريطانية حتى يتمكن من العودة إلى الديار. ويجري البحث عن والدة المراهق وجده.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج أشهرا إضافية للقضاء على "حماس".. فيديو وصور11:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала