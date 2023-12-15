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https://sputnikarabic.ae/20231215/المجر-تعلن-عرقلة-مقترح-أوروبي-لتقديم-مساعدات-لأوكرانيا-بقيمة-50-مليار-يورو--1084126004.html
المجر تعلن عرقلة مقترح أوروبي لتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو
المجر تعلن عرقلة مقترح أوروبي لتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده استخدمت حق النقض ضد مقترح يدعو لتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T03:45+0000
2023-12-15T03:45+0000
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موسكو/بروكسل - سبوتنيك. وأوضح أوربان عبر حسابه على منصة "إكس": "ملخص الاجتماع الليلي.. استخدمنا حق النقض ضد تقديم المزيد من الأموال لأوكرانيا، سننظر في هذه المسألة العام المقبل بعد الاستعداد المناسب".يشار إلى أن القرار الذي عارضته المجر بشأن المساعدات كان يدعو إلى تقديم حوالي 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا في الفترة من 2024 وحتى 2027.يذكر أن المجر تعرقل جميع قرارات الاتحاد الأوروبي تقريبا بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الدفعة الثامنة من المساعدات العسكرية المخصصة لكييف بقيمة 500 مليون يورو، ومساعدات أخرى من صندوق السلام الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو، وحزمة مساعدات أكبر لمدة 4 أعوام بقيمة 20 مليار يورو.ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تتلقى كييف دعما غير محدود من الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة في محاولة لمنع روسيا من تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على التهديدات الموجهة للأمن القومي الروسي، ووضع حد للتوجهات النازية والمعادية لروسيا داخل أوكرانيا.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية، أمس الخميس، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أراد أن يحضر شخصيا قمة الاتحاد الأوروبي، التي تجري في بروكسل، ومع ذلك ، لم يجرؤ رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة على إرسال دعوة إليه بسبب رد الفعل السلبي المحتمل لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.وأوضحت الصحيفة أن الموضوع الرئيسي للمناقشة في القمة كان أوكرانيا، وفقا للبيان خلال الحدث، يعتزم ممثلو الدول الأعضاء في الكومنولث الإقليمي الاتفاق على تخصيص 50 مليار دولار لمساعدة كييف وحل مسألة بدء المفاوضات بشأن توسيع المنظمة.
https://sputnikarabic.ae/20231210/فرنسا-تدعم-بدء-مفاوضات-لضم-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-والمجر-تعارض-بشدة-1083958322.html
https://sputnikarabic.ae/20231214/البيت-الأبيض-الجمهوريون-يحتجزون-قرار-مساعدات-أوكرانيا-والوقت-ينفد-1084117818.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الأخبار
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الأخبار

المجر تعلن عرقلة مقترح أوروبي لتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

03:45 GMT 15.12.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده استخدمت حق النقض ضد مقترح يدعو لتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.
موسكو/بروكسل - سبوتنيك. وأوضح أوربان عبر حسابه على منصة "إكس": "ملخص الاجتماع الليلي.. استخدمنا حق النقض ضد تقديم المزيد من الأموال لأوكرانيا، سننظر في هذه المسألة العام المقبل بعد الاستعداد المناسب".
زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
فرنسا تدعم بدء مفاوضات لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والمجر تعارض بشدة
10 ديسمبر, 16:11 GMT
يشار إلى أن القرار الذي عارضته المجر بشأن المساعدات كان يدعو إلى تقديم حوالي 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا في الفترة من 2024 وحتى 2027.
يذكر أن المجر تعرقل جميع قرارات الاتحاد الأوروبي تقريبا بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الدفعة الثامنة من المساعدات العسكرية المخصصة لكييف بقيمة 500 مليون يورو، ومساعدات أخرى من صندوق السلام الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو، وحزمة مساعدات أكبر لمدة 4 أعوام بقيمة 20 مليار يورو.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
البيت الأبيض: الجمهوريون يحتجزون قرار مساعدات أوكرانيا والوقت ينفد
أمس, 19:29 GMT
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تتلقى كييف دعما غير محدود من الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة في محاولة لمنع روسيا من تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على التهديدات الموجهة للأمن القومي الروسي، ووضع حد للتوجهات النازية والمعادية لروسيا داخل أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية، أمس الخميس، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أراد أن يحضر شخصيا قمة الاتحاد الأوروبي، التي تجري في بروكسل، ومع ذلك ، لم يجرؤ رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة على إرسال دعوة إليه بسبب رد الفعل السلبي المحتمل لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وأوضحت الصحيفة أن الموضوع الرئيسي للمناقشة في القمة كان أوكرانيا، وفقا للبيان خلال الحدث، يعتزم ممثلو الدول الأعضاء في الكومنولث الإقليمي الاتفاق على تخصيص 50 مليار دولار لمساعدة كييف وحل مسألة بدء المفاوضات بشأن توسيع المنظمة.
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