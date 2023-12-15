https://sputnikarabic.ae/20231215/المجر-تعلن-عرقلة-مقترح-أوروبي-لتقديم-مساعدات-لأوكرانيا-بقيمة-50-مليار-يورو--1084126004.html

المجر تعلن عرقلة مقترح أوروبي لتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

المجر تعلن عرقلة مقترح أوروبي لتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده استخدمت حق النقض ضد مقترح يدعو لتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو. 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T03:45+0000

2023-12-15T03:45+0000

2023-12-15T03:45+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

روسيا

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg

موسكو/بروكسل - سبوتنيك. وأوضح أوربان عبر حسابه على منصة "إكس": "ملخص الاجتماع الليلي.. استخدمنا حق النقض ضد تقديم المزيد من الأموال لأوكرانيا، سننظر في هذه المسألة العام المقبل بعد الاستعداد المناسب".يشار إلى أن القرار الذي عارضته المجر بشأن المساعدات كان يدعو إلى تقديم حوالي 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا في الفترة من 2024 وحتى 2027.يذكر أن المجر تعرقل جميع قرارات الاتحاد الأوروبي تقريبا بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الدفعة الثامنة من المساعدات العسكرية المخصصة لكييف بقيمة 500 مليون يورو، ومساعدات أخرى من صندوق السلام الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو، وحزمة مساعدات أكبر لمدة 4 أعوام بقيمة 20 مليار يورو.ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تتلقى كييف دعما غير محدود من الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة في محاولة لمنع روسيا من تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على التهديدات الموجهة للأمن القومي الروسي، ووضع حد للتوجهات النازية والمعادية لروسيا داخل أوكرانيا.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية، أمس الخميس، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أراد أن يحضر شخصيا قمة الاتحاد الأوروبي، التي تجري في بروكسل، ومع ذلك ، لم يجرؤ رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة على إرسال دعوة إليه بسبب رد الفعل السلبي المحتمل لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.وأوضحت الصحيفة أن الموضوع الرئيسي للمناقشة في القمة كان أوكرانيا، وفقا للبيان خلال الحدث، يعتزم ممثلو الدول الأعضاء في الكومنولث الإقليمي الاتفاق على تخصيص 50 مليار دولار لمساعدة كييف وحل مسألة بدء المفاوضات بشأن توسيع المنظمة.

https://sputnikarabic.ae/20231210/فرنسا-تدعم-بدء-مفاوضات-لضم-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-والمجر-تعارض-بشدة-1083958322.html

https://sputnikarabic.ae/20231214/البيت-الأبيض-الجمهوريون-يحتجزون-قرار-مساعدات-أوكرانيا-والوقت-ينفد-1084117818.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الأخبار