https://sputnikarabic.ae/20231215/بسبب-هجمات-أنصار-الله-عملاقة-الشحن-البحري-ميرسك-توقف-نشاطها-في-البحر-الأحمر-1084153012.html

بسبب هجمات "أنصار الله"... عملاقة الشحن البحري "ميرسك" توقف نشاطها في البحر الأحمر

بسبب هجمات "أنصار الله"... عملاقة الشحن البحري "ميرسك" توقف نشاطها في البحر الأحمر

أعلنت شركة الشحن الدنماركية العملاقة "ميرسك"، التي تسيطر على نحو 14.8% من إجمالي التجارة العالمية بالحاويات، اليوم (الجمعة)، أنها قررت إيقاف رحلاتها في البحر... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T16:57+0000

2023-12-15T16:57+0000

2023-12-15T16:57+0000

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وقالت الشركة: "عقب حادثة "ميرسك جبرالتر" أمس وهجوم آخر اليوم، وجهنا جميع سفن ميرسك التي من المفترض أن تمر عبر باب المندب بتعليق طريقها حتى إشعار آخر".وقال موقع "جلوبس" الاقتصادي العبري: "يشكل قرار ميرسك أهمية كبيرة للتجارة مع أوروبا وليس فقط مع إسرائيل، لأن الدوران حول أفريقيا - بدلا من الإبحار عبر قناة السويس - يضيف نحو 18 يوما إلى طول سلاسل التوريد. وفي الوقت نفسه، تعد هذه بداية ضربة اقتصادية قاسية لمصر، التي يمثل مكون قناة السويس فيها نحو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي".وأشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت في بيان سابق أنه اعتبارًا من 8 يناير/كانون الثاني، سيتم فرض تكاليف إضافية على الشحنات إلى إسرائيل. وسيكون نطاق الزيادة في الأسعار 50 دولارًا للحاويات سعة 20 قدمًا، و100 دولار للحاويات سعة 40 و45 قدمًا.وأوضحت "ميرسك": "نحن قلقون للغاية بشأن تصاعد الوضع الأمني ​​في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن (..) إن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في المنطقة مثيرة للقلق وتشكل تهديدًا كبيرًا لسلامة وأمن البحارة".وبحسب "جلوبس": "الخطر الرئيسي لهجمات الحوثيين يقع شمال مضيق باب المندب، البوابة بين البحر الأحمر وخليج عدن - ومن هناك إلى المحيط الهندي".وأضاف الموقع: "يعد باب المندب نقطة مهمة في الإبحار بين قناة السويس ومضيق هرمز، وهما من أكثر الممرات الملاحية الخمسة ازدحاما في العالم. يمر 12% من إجمالي التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات الدولية عبر قناة السويس، ويمر عبر مضيق هرمز 21 مليون برميل من النفط يوميًا. ونحو 14% من التجارة البحرية في العالم تتحرك في البحر الأحمر نفسه".وبكلمات أخرى، والكلام للموقع: "نحو 30 ألف سفينة سنوياً لا تستطيع فعلياً تجنب الحوثيين في منطقة باب المندب، حيث يمر وحده أكثر من 50 مليون طن من الحبوب و6.2 مليون برميل من النفط يومياً".وللمقارنة "في عام 2022 بلغ إجمالي إنتاج أوبك+ 45.2 مليون برميل يوميا، ويبلغ عرض البحر الأحمر نحو 200 كيلومتر، أما باب المندب الذي يقع بين اليمن وجيبوتي فهو أقل من 920 كم، ولذلك يصعب جداً على السفن تجنب الحوثيين في طريقها من أو إلى قناة السويس".وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها رداً على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.

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